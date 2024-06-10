Президент Чехии Петр Павел выразил мнение, что в Европе возрастает поддержка радикальных группировок и призвал к принятию мер по реагированию на эту тенденцию, обращая внимание на причины данного явления, как сообщает информационное агентство ЧТК.



По мнению Петра Павла, возросшая поддержка радикалов в Европе требует внимания и анализа, чтобы понять корни этого процесса. Он выразил свою уверенность в том, что основные принципы Европейского союза в области безопасности и демократии останутся неизменными после проведения выборов в Европарламент. Эту позицию Президент выразил в своем заявлении для агентства ЧТК.



Президент также поздравил новоизбранных депутатов Европарламента и выразил благодарность избирателям за высокий явка. Участие избирателей в голосовании составило 36%, что стало рекордным показателем с момента вступления Чехии в ЕС в 2004 году. Тем не менее, Чехия продолжает оставаться в нижней части списка стран ЕС по уровню явки избирателей.



На предыдущих выборах в ЕП, проведенных в 2019 году, явка избирателей в Чехии составила 28,72%. В текущих выборах в ЕП в Чехии победу одержало оппозиционное партийное движение ANO ("Движение недовольных граждан"), которое получило поддержку 26,14% избирателей и семь мандатов в ЕП, что на один мандат больше, чем в предыдущем созыве. Второе место заняла коалиция либеральных правящих сил под названием SPOLU ("Вместе"). Эта коалиция получила 22,27% голосов и шесть мест в ЕП, то есть на два места меньше, чем пять лет назад.



Неожиданным успехом стало выступление внефракционных оппозиционных группировок — коалиции "Присяга" и "Автомобилисты", которая получила поддержку 10,26% избирателей и два мандата в ЕП, а также левого движения "Хватит!", за которым проголосовало 9,56% избирателей, что также принесло им два мандата в ЕП.



Потеря значительной части голосов избирателей и трех мандатов в ЕП правящими партиями считается местными наблюдателями предупредительным сигналом для правительства, которое за последние два с половиной года потеряло значительную часть своей популярности.

Фото: securityconference.org/Zwez / MSC (Creative Commons Attribution 3.0 Germany license)