Раньше думала, что чекапы — пустая трата денег: теперь понимаю, как сильно ошибалась

Современная система здравоохранения всё активнее переходит от лечения заболеваний к их предупреждению. Этот подход получил название превентивная медицина - она направлена на выявление болезней до появления симптомов, что помогает сохранить здоровье, время и деньги.

Руководитель медицинских продуктов маркетплейса budu. ru, врач-терапевт Евгений Алешечкин рассказал "Известиям", почему профилактика становится экономически выгодным трендом и какие обследования стоит проходить каждому.

"Для каждого такого скрининга посчитана эффективность и есть определённая степень уверенности в том, что регулярное обследование по данному профилю позволяет снизить смертность или повысить качество жизни", — объяснил Алешечкин.

Что такое чекап и зачем он нужен

Под чекапом (check-up) понимают комплекс анализов и обследований, которые позволяют оценить состояние здоровья человека и выявить болезни на ранней стадии. В отличие от обращения к врачу при уже выраженных симптомах, чекап помогает предупредить развитие серьёзных патологий.

Раннее обнаружение заболеваний даёт возможность применить менее агрессивные методы лечения. Например, выявление сердечно-сосудистых нарушений до инфаркта или инсульта позволяет ограничиться изменением образа жизни и медикаментозной профилактикой.

Таблица: сравнение стоимости лечения и профилактики

Ситуация Ориентировочная стоимость лечения Профилактическая альтернатива Экономия Лечение последствий инфаркта миокарда от 500 тыс. до нескольких миллионов рублей Ежегодный чекап и контроль давления до 95% Онкологическое заболевание на поздней стадии более 2-3 млн рублей Скрининг на ранней стадии до 90% Диабет и его осложнения около 1 млн рублей Контроль сахара и веса до 80%

"Раннее выявление заболевания или его предотвращение в процессе профилактики позволяет избежать таких затрат", — подчеркнул врач.

Превентивная медицина как тренд

Профилактическая диагностика становится не только медицинским, но и экономическим направлением развития системы здравоохранения. Чем больше людей проходят регулярные обследования, тем меньше нагрузка на больницы и врачей.

"Здоровые люди реже нуждаются в медицинской помощи, что снижает нагрузку на врачей и позволяет эффективнее распределять ограниченные ресурсы", — отметил Евгений Алешечкин.

Таким образом, каждый человек, заботясь о собственном здоровье, косвенно улучшает эффективность всей системы здравоохранения.

Советы шаг за шагом: как пройти чекап правильно

Начните с консультации терапевта. Врач поможет подобрать подходящий набор анализов и обследований с учётом возраста, пола и состояния здоровья. Определите частоту обследований. Большинство базовых чекапов рекомендуется проходить раз в год, некоторые — раз в три года. Сдайте анализы натощак. Это обеспечит корректность результатов, особенно при исследовании сахара и холестерина. Не игнорируйте психологическое состояние. Регулярный скрининг на депрессию и тревожные расстройства важен так же, как анализ крови. Следите за динамикой. Сравнивайте результаты с предыдущими, чтобы оценить изменения в организме.

А что если начать с молодого возраста?

"Начинать заниматься своим здоровьем надо в молодом возрасте. Большая часть скрининговых обследований подходит для людей с 18 лет", — отметил врач.

Молодые люди часто откладывают профилактику, считая себя здоровыми, однако именно регулярный контроль в этом возрасте помогает предотвратить болезни, которые проявятся позже.

Таблица: базовые чекапы по возрасту и полу

Возраст / Пол Рекомендуемые обследования Частота 18-30 лет (все) Общий анализ крови, мочи, ЭКГ, уровень глюкозы, давление Раз в год 30-40 лет Проверка холестерина, УЗИ органов брюшной полости Раз в год Женщины 40+ Маммография Раз в два года Мужчины и женщины 45+ Скрининг на колоректальный рак Раз в 5 лет Все взрослые Измерение давления, скрининг на депрессию и тревожность Ежегодно После 70 лет Индивидуально, по назначению врача По необходимости

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Обращение к врачу только при симптомах Позднее выявление болезни Профилактические чекапы Игнорирование анализов Упущенные патологии Ежегодный скрининг Самостоятельный выбор анализов Неполная картина здоровья Консультация терапевта Экономия на обследованиях Высокие затраты на лечение Планирование расходов на профилактику

Плюсы и минусы чекапов

Плюсы Минусы Раннее выявление заболеваний Возможность ложноположительных результатов Экономия на лечении Требует времени и дисциплины Повышение качества жизни Некоторые исследования платные Индивидуальный подход к здоровью Может вызвать тревожность у впечатлительных людей

Мифы и правда

Миф 1. Чекапы нужны только пожилым людям.

Правда. Большинство профилактических обследований показаны уже с 18 лет.

Миф 2. Если ничего не болит, значит, здоров.

Правда. Многие болезни, включая онкологию и диабет, долго развиваются без симптомов.

Миф 3. Профилактика — это дорого.

Правда. Чекап стоит в десятки раз меньше, чем лечение тяжёлых заболеваний.

3 интересных факта

По оценке ВОЗ, до 80% сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить с помощью профилактических мер.

Женщины, проходящие маммографию каждые два года, снижают риск смерти от рака груди на 40%.

В США и Европе чекапы включены в корпоративные программы страхования как обязательный элемент здоровья сотрудников.