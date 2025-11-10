Раньше думала, что чекапы — пустая трата денег: теперь понимаю, как сильно ошибалась
Современная система здравоохранения всё активнее переходит от лечения заболеваний к их предупреждению. Этот подход получил название превентивная медицина - она направлена на выявление болезней до появления симптомов, что помогает сохранить здоровье, время и деньги.
Руководитель медицинских продуктов маркетплейса budu. ru, врач-терапевт Евгений Алешечкин рассказал "Известиям", почему профилактика становится экономически выгодным трендом и какие обследования стоит проходить каждому.
"Для каждого такого скрининга посчитана эффективность и есть определённая степень уверенности в том, что регулярное обследование по данному профилю позволяет снизить смертность или повысить качество жизни", — объяснил Алешечкин.
Что такое чекап и зачем он нужен
Под чекапом (check-up) понимают комплекс анализов и обследований, которые позволяют оценить состояние здоровья человека и выявить болезни на ранней стадии. В отличие от обращения к врачу при уже выраженных симптомах, чекап помогает предупредить развитие серьёзных патологий.
Раннее обнаружение заболеваний даёт возможность применить менее агрессивные методы лечения. Например, выявление сердечно-сосудистых нарушений до инфаркта или инсульта позволяет ограничиться изменением образа жизни и медикаментозной профилактикой.
Таблица: сравнение стоимости лечения и профилактики
|Ситуация
|Ориентировочная стоимость лечения
|Профилактическая альтернатива
|Экономия
|Лечение последствий инфаркта миокарда
|от 500 тыс. до нескольких миллионов рублей
|Ежегодный чекап и контроль давления
|до 95%
|Онкологическое заболевание на поздней стадии
|более 2-3 млн рублей
|Скрининг на ранней стадии
|до 90%
|Диабет и его осложнения
|около 1 млн рублей
|Контроль сахара и веса
|до 80%
"Раннее выявление заболевания или его предотвращение в процессе профилактики позволяет избежать таких затрат", — подчеркнул врач.
Превентивная медицина как тренд
Профилактическая диагностика становится не только медицинским, но и экономическим направлением развития системы здравоохранения. Чем больше людей проходят регулярные обследования, тем меньше нагрузка на больницы и врачей.
"Здоровые люди реже нуждаются в медицинской помощи, что снижает нагрузку на врачей и позволяет эффективнее распределять ограниченные ресурсы", — отметил Евгений Алешечкин.
Таким образом, каждый человек, заботясь о собственном здоровье, косвенно улучшает эффективность всей системы здравоохранения.
Советы шаг за шагом: как пройти чекап правильно
-
Начните с консультации терапевта. Врач поможет подобрать подходящий набор анализов и обследований с учётом возраста, пола и состояния здоровья.
-
Определите частоту обследований. Большинство базовых чекапов рекомендуется проходить раз в год, некоторые — раз в три года.
-
Сдайте анализы натощак. Это обеспечит корректность результатов, особенно при исследовании сахара и холестерина.
-
Не игнорируйте психологическое состояние. Регулярный скрининг на депрессию и тревожные расстройства важен так же, как анализ крови.
-
Следите за динамикой. Сравнивайте результаты с предыдущими, чтобы оценить изменения в организме.
А что если начать с молодого возраста?
"Начинать заниматься своим здоровьем надо в молодом возрасте. Большая часть скрининговых обследований подходит для людей с 18 лет", — отметил врач.
Молодые люди часто откладывают профилактику, считая себя здоровыми, однако именно регулярный контроль в этом возрасте помогает предотвратить болезни, которые проявятся позже.
Таблица: базовые чекапы по возрасту и полу
|Возраст / Пол
|Рекомендуемые обследования
|Частота
|18-30 лет (все)
|Общий анализ крови, мочи, ЭКГ, уровень глюкозы, давление
|Раз в год
|30-40 лет
|Проверка холестерина, УЗИ органов брюшной полости
|Раз в год
|Женщины 40+
|Маммография
|Раз в два года
|Мужчины и женщины 45+
|Скрининг на колоректальный рак
|Раз в 5 лет
|Все взрослые
|Измерение давления, скрининг на депрессию и тревожность
|Ежегодно
|После 70 лет
|Индивидуально, по назначению врача
|По необходимости
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Обращение к врачу только при симптомах
|Позднее выявление болезни
|Профилактические чекапы
|Игнорирование анализов
|Упущенные патологии
|Ежегодный скрининг
|Самостоятельный выбор анализов
|Неполная картина здоровья
|Консультация терапевта
|Экономия на обследованиях
|Высокие затраты на лечение
|Планирование расходов на профилактику
Плюсы и минусы чекапов
|Плюсы
|Минусы
|Раннее выявление заболеваний
|Возможность ложноположительных результатов
|Экономия на лечении
|Требует времени и дисциплины
|Повышение качества жизни
|Некоторые исследования платные
|Индивидуальный подход к здоровью
|Может вызвать тревожность у впечатлительных людей
Мифы и правда
Миф 1. Чекапы нужны только пожилым людям.
Правда. Большинство профилактических обследований показаны уже с 18 лет.
Миф 2. Если ничего не болит, значит, здоров.
Правда. Многие болезни, включая онкологию и диабет, долго развиваются без симптомов.
Миф 3. Профилактика — это дорого.
Правда. Чекап стоит в десятки раз меньше, чем лечение тяжёлых заболеваний.
3 интересных факта
По оценке ВОЗ, до 80% сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить с помощью профилактических мер.
Женщины, проходящие маммографию каждые два года, снижают риск смерти от рака груди на 40%.
В США и Европе чекапы включены в корпоративные программы страхования как обязательный элемент здоровья сотрудников.
