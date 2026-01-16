Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Стиральная машина
Стиральная машина
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 16:38

Думала, что сушилка спасёт — а она закрепляет вонь: вот что делаю, если бельё залежалось

Влажная одежда в машине запускает рост плесени и грибка — House Digest

Бывает достаточно одного "потом переложу", чтобы вечером открыть стиральную машину и понять: бельё уже пахнет не свежестью, а сыростью. Влажная одежда в закрытом барабане быстро теряет нормальный запах, и главное — не пытаться исправить это сушилкой. Об этом сообщает House Digest.

Когда "слишком долго" — это уже проблема

Оставлять мокрое бельё в машине на пару часов обычно не критично, но риск резко растёт, если прошла половина дня. По данным из материала, если одежда пролежала во влажном барабане дольше 8-12 часов, велика вероятность, что её придётся перестирывать. Причина проста: во влажной среде быстрее развиваются плесень и грибок, а вместе с ними появляется тот самый затхлый запах.

Практичнее всего ориентироваться не только на часы, но и на состояние вещей. Самый быстрый способ понять, что делать дальше, — обычный "тест носом": если бельё пахнет сыростью, его лучше сразу отправить на повторную стирку. Если неприятного запаха нет, вещи можно без лишних процедур переложить сушиться.

Что делать, если вещи уже пахнут затхло

Если запах появился, "маскировать" его усиленной сушкой — плохая идея: тепло способно закрепить аромат и сделать проблему устойчивее. В статье рекомендуют самое простое решение — перестирать вещи обычным средством.

Если вы опасаетесь, что одного цикла будет мало, можно усилить стирку нейтрализаторами запаха:

  1. Добавить 1 стакан белого дистиллированного уксуса в цикл полоскания.
  2. Или всыпать полстакана пищевой соды, чтобы убрать запахи.

Оба варианта помогают "снять" затхлость, но логика остаётся прежней: сперва вернуть вещам чистоту, а уже потом сушить.

Проверьте и саму стиральную машину

Если бельё долго стояло мокрым, проблема иногда остаётся и в барабане. После того как вы достали вещи, стоит принюхаться к самой машине: если внутри тоже чувствуется сырость или есть намёк на плесень, машину лучше очистить. В материале отмечается, что способ зависит от типа загрузки (фронтальная или вертикальная), а для упрощения процесса можно использовать специальные очищающие таблетки для стиральных машин: они растворяются в воде и помогают убрать налёт и запах.

В целом правило понятное: мокрые вещи лучше не оставлять "до вечера", а если уж так получилось — ориентируйтесь на запах и не закрепляйте его сушкой.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Средство для посуды в воде для пола оставляет липкую плёнку и разводы — Роза Пикоса 14.01.2026 в 21:12
Пол после уборки стал липким и тусклым — оказалось виновато то, что добавила в ведро

Уборка пола может оказаться не такой простой задачей, как кажется. Узнайте, какие добавки в ведре с водой могут испортить ваши усилия и сделать пол грязнее.

Читать полностью » Пищевая сода и уксус очистили стеклянную варочную панель — BobVila 14.01.2026 в 19:35
Стеклянная варочная панель засияла как новая: два копеечных средства творят чудеса

Стеклянная варочная панель быстро теряет блеск, если за ней ухаживать неправильно. Простой и безопасный способ поможет вернуть чистоту без царапин.

Читать полностью » Серо-зелёный становится новой спокойной альтернативой миллениал-серому — House Digest 14.01.2026 в 15:06
Миллениалы массово устают от серого — новый нейтральный цвет меняет квартиру

Серый цвет теряет популярность! Узнайте, как серо-зеленый трансформирует интерьер, добавляя тепло и характер, не создавая ярких контрастов.

Читать полностью » Самодельное чистящее средство на уксусе подходит для дома — эксперты по уборке 14.01.2026 в 14:36
Смешала подручные ингредиенты — уборка пошла в разы быстрее и без едкого химического запаха

Простое домашнее чистящее средство из уксуса и воды помогает поддерживать порядок без химии, подходит для кухни и ванной и легко готовится дома.

Читать полностью » Хлопковые полотенца выдерживают частые стирки без потери формы — House Digest 14.01.2026 в 11:41
Полотенца в ванной быстро "умирают" — один материал держится годами и не подводит

Выбор полотенец — это не так просто, как кажется. Узнайте, почему хлопок оказывается предпочтительным среди всех материалов и как он гарантирует долговечность.

Читать полностью » Дизайнеры советуют смягчать чёрно-белый контраст деревом и текстилем - The Spruce 13.01.2026 в 21:07
Интерьер аккуратный, но кажется устаревшим: виноваты два цвета, которые многие выбирают “по привычке”

Узнайте, какие цветовые сочетания делают интерьер устаревшим и как освежить пространство с помощью актуальных решений. Четыре совета от дизайнеров помогут сохранить уют и стиль.

Читать полностью » Пять деталей интерьера сделают дизайн квартиры устаревшим — дизайнер Сафронова 13.01.2026 в 17:40
Серванты, линолеум и вязаные салфетки: что моментально старит даже ухоженную квартиру

Дизайнер Ангелина Сафронова рассказала NewsInfo какие детали в квартире сразу выдают так называемый "бабушкин" интерьер.

Читать полностью » Яблочный уксус помогает снимать жирную плёнку на кухонных поверхностях - Southern Living 13.01.2026 в 9:58
Яблочный уксус для уборки: развела 1:1 — и кухня заблестела, но есть опасный запрет

Яблочный уксус — универсальное средство для уборки. Узнайте, как правильно его использовать, чтобы добиться идеальной чистоты, не повредив поверхности.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Российский авторынок начнет оживление к марту 2026 года — автодилеры
Еда
Квашеную капусту приготовили с фасолью и картофелем — La Cucina Italiana
Общество
Оговорки в общении могут разрушить доверие — нейропсихолог Колобова
Дом
Неподходящий фартук на кухне замаскировали декором и отделкой — House Beautiful
Туризм
Кута удобна для старта поездки по Бали, отметила путешественница
Садоводство
Контейнер необходимо заполнять почвой наполовину перед разметкой посадок — House Digest
Еда
Салат Цезарь с креветками готовят с листьями романо и обжаренными сухариками — повар
Питомцы
Собака может заразиться блохами в доме в холодное время — Fanpage
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet