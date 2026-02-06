Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© unsplash.com by Nappy
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 5:03

Почти 40% случаев рака можно было не допустить: новые данные заставляют задуматься

Всемирный день борьбы с раком, 4 февраля, вновь привлёк внимание к причинам, которые напрямую влияют на рост онкологических заболеваний. Новые данные показывают: значительную часть диагнозов можно было бы не допустить при изменении повседневных привычек и условий жизни. Исследование охватывает десятки стран и типов опухолей, предлагая более точный взгляд на профилактику. Об этом сообщает Nature Medicine.

Почти 40 процентов случаев можно предотвратить

Авторы исследования пришли к выводу, что около 38 процентов всех новых случаев рака в мире связаны с факторами, которые поддаются контролю. Речь идёт о курении, инфекциях и употреблении алкоголя — именно они вносят наибольший вклад в глобальную статистику заболеваемости. Анализ основан на данных за 2022 год и охватывает 36 видов рака в 185 странах.

Всего в мире было зафиксировано 18,7 миллиона новых случаев онкологических заболеваний, из которых примерно 7,1 миллиона связаны с предотвратимыми причинами. Почти половина этих случаев пришлась на рак лёгких, желудка и шейки матки, что подчёркивает значимость ранней профилактики именно этих форм болезни.

Курение, инфекции и алкоголь — ключевые риски

Наибольший вклад в предотвратимую онкологию вносит табак. Около 15 процентов всех таких случаев напрямую связаны с курением. Инфекции, включая вирус папилломы человека, стали причиной примерно 10 процентов диагнозов, а употребление алкоголя — ещё около 3 процентов.

Исследователи отдельно рассмотрели 30 модифицируемых факторов риска, то есть таких, на которые можно повлиять с помощью профилактических мер, медицины и государственной политики. В отличие от прежних работ, внимание было сосредоточено не на смертности, а на общем числе новых случаев, что позволяет точнее оценить масштабы проблемы.

Различия между регионами и полами

Среди женщин в 2022 году было зарегистрировано 9,2 миллиона новых случаев рака, и почти треть из них признаны предотвратимыми. Более 11 процентов этих случаев были связаны с инфекциями, прежде всего с ВПЧ. Наибольшая нагрузка пришлась на страны с низким и средним уровнем дохода, особенно в Африке к югу от Сахары, где рак шейки матки остаётся одной из самых распространённых форм заболевания.

В более обеспеченных регионах, включая Европу и Северную Америку, основной причиной предотвратимых случаев рака у женщин стало курение. Среди мужчин ситуация ещё более выраженная: табак стал причиной почти 25 процентов из 4,3 миллиона предотвратимых случаев во всём мире. Второе место занимают инфекции, наиболее распространённые в Азии, Африке и Южной Америке.

Исследование подчёркивает, что универсальные меры профилактики работают не одинаково эффективно. Учёт региональных особенностей и доминирующих факторов риска может существенно повысить эффективность программ по снижению заболеваемости раком и сократить число новых диагнозов в ближайшие годы.

