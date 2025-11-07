Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Недовольный кот
Недовольный кот
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 16:34

Ошейник с адресом спасает от потери — это вам не обычная прогулка: секрет, который меняет всё

Сетки-антикошки предотвращают выпадение домашней кошки из окна

Потеря кота — одна из самых тяжёлых ситуаций для владельца. Даже если ваш питомец никогда не выходил за порог квартиры, риск побега остаётся: любопытство, внезапный испуг, неосторожно приоткрытая дверь — и хвостатый друг исчезает. Чтобы этого не случилось, достаточно соблюдать несколько простых, но жизненно важных правил.

1. Ошейник с адресником — первый уровень защиты

Даже если кошка живёт строго в квартире, ошейник с адресником - обязательный элемент безопасности. Любое животное может случайно выскользнуть за дверь или выбежать в подъезд. Когда прохожие видят ухоженного кота с контактами владельца, шансы на возвращение резко возрастают.

На адреснике укажите номер телефона и город, можно добавить имя питомца. Лучше выбрать мягкий, лёгкий ошейник с безопасной застёжкой, которая расстёгивается, если кошка зацепится. Для спокойствия можно дополнительно заказать GPS-трекер, особенно если питомец гуляет на улице.

"Даже если кошка постоянно находится в квартире, всё равно остаётся риск, что любопытная мордаха выйдет в подъезд", — напоминают ветеринары.

2. Безопасные окна и балконы

Окно — одно из самых опасных мест в квартире для кошки. Увлечённая наблюдением за птицами, она может прыгнуть на москитную сетку, не рассчитанную на вес животного. Выход — специальные сетки-антикошки с усиленной рамой и прочными креплениями.

Установите их на все окна и балконы, где кошка любит проводить время. Это простая мера, которая спасает тысячи животных каждый год.

3. Контроль двери — внимательность в мелочах

Многие побеги происходят во время входа или выхода из квартиры. В суете, когда вы заносите пакеты или встречаете гостей, кошка может проскользнуть незаметно. Особенно часто это случается у любопытных питомцев, привыкших к открытой двери.

Советы:

  • сначала проверьте, где кот, прежде чем открывать дверь.

  • используйте двойной барьер - например, прихожую с дополнительной дверью или детские ворота.

  • если к вам часто приходят гости, предупредите их о питомце.

4. Приучайте кошку к переноске

Страх перед переноской — частая причина побегов. Испуганная кошка может вырваться при погрузке в машину, в ветклинике или даже на лестничной площадке. Чтобы избежать этого, приучайте кота заранее: оставляйте переноску открытой дома, положите внутрь одеяло или любимую игрушку, иногда кладите туда лакомства.

Когда переноска перестанет ассоциироваться с чем-то пугающим, дорога к врачу или на дачу станет спокойной и безопасной.

5. Тренировочные выходы

Даже если вы не планируете регулярные прогулки, полезно устраивать короткие тренировочные выходы в подъезд или на улицу в переноске или на шлейке. Это поможет питомцу привыкнуть к новым звукам и запахам, снизит стресс в случае вынужденного выхода.

Если кошка паникует, не настаивайте. Начните с открытой двери, постепенно увеличивая время вне квартиры. Так формируется чувство уверенности и доверие к владельцу.

6. Приучение к машине

Поездки на автомобиле часто становятся стрессом для кошек. Чтобы избежать паники и побега, нужно заранее познакомить питомца с машиной. Посадите переноску в салон, дайте кошке понюхать, посидеть, привыкнуть к запаху и звукам.

Позже можно включить двигатель на несколько минут, не трогаясь с места. Когда животное поймёт, что машина не опасна, дорога на дачу или к врачу пройдёт без страха и попыток сбежать.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выпускать кошку "просто посмотреть на улицу".
Последствие: испуг, паника, побег.
Альтернатива: безопасное наблюдение из окна с сеткой или прогулки на шлейке.

Ошибка: открывать дверь, не проверив, где питомец.
Последствие: кошка незаметно выскользнула — пропажа.
Альтернатива: следить за кошкой при входе и выходе, приучить её отходить от двери по команде.

Ошибка: перевозить кошку без переноски.
Последствие: травмы, побег при испуге.
Альтернатива: надёжная переноска с вентиляцией и фиксацией в машине.

Шесть шагов против побега

Риск Что сделать Эффект
Потеря дома Ошейник с адресником Ускоряет возвращение
Выпадение из окна Сетки-антикошки Исключает падение
Незаметный побег Контроль двери Снижает риск выхода
Паника при дороге Приучение к переноске Повышает спокойствие
Страх улицы Тренировочные выходы Формирует уверенность
Стресс в машине Знакомство с авто Делает поездки безопасными

FAQ

Нужен ли ошейник, если кошка домашняя?
Да, даже самые спокойные питомцы могут случайно выбежать. Ошейник с адресником — гарантия, что животное найдут и вернут.

Что делать, если кошка всё же убежала?
Разместите объявления с фото, позвоните в приюты и ветклиники, используйте социальные сети и не теряйте надежду — домашние кошки часто возвращаются.

Можно ли научить кошку не подходить к двери?
Да, приучайте её отходить от двери по команде "назад" или звуку. Помогают кликер-тренинг и поощрение лакомствами.

Интересные факты

  1. По статистике, каждая третья кошка хотя бы раз теряется в течение жизни.

  2. Вероятность возвращения питомца с адресником — на 90% выше, чем без него.

  3. У большинства "потеряшек" побег происходит из квартиры, а не с прогулки.

Даже самый домашний кот может испугаться или проявить любопытство. Чтобы не искать питомца по объявлениям, достаточно немного внимательности и простых мер безопасности. Любовь к кошке — это не только ласка, но и забота о её безопасности каждый день.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошки породы саванна могут достигать метра в длину и имеют пятнистый окрас сегодня в 12:45
Кошки саванна прыгают в ванну с радостью — секрет их любви к воде удивит каждого владельца

Кошки породы саванна — домашние питомцы с душой дикого зверя. Почему они так похожи на гепардов и чем покоряют сердца своих владельцев.

Читать полностью » В чемодан на время передержки для питомца необходимо брать корм и миски сегодня в 12:42
Собрала чемодан для собаки — питомец даже не заметил отъезда: секрет спокойной передержки

Как правильно собрать чемодан для собаки на время передержки — список необходимых вещей, советы кинологов и правила безопасности.

Читать полностью » Ягуары обладают самой сильной челюстью среди кошачьих сегодня в 11:14
Сила укуса ягуара может пробить череп, но это не самое страшное: вот почему их боятся все

Узнайте о ягуарах — самых сильных и таинственных хищниках Америки, их поведении и важности для экосистемы.

Читать полностью » Золотистый древолаз: его яд может убить десятерых людей за несколько минут, блокируя работу нервных клеток сегодня в 10:35
Не такие безобидные, как кажутся: 5 животных с ядами, которые могут убить за минуты

От ядовитых медуз до смертоносных змей — природа создала убийственные токсичные вещества. Узнайте, какие существа на планете самые опасные для человека.

Читать полностью » Закрытая дверь нарушает у кошек чувство контроля над пространством сегодня в 9:24
Моя кошка постоянно мяукает у закрытой двери: вот что я выяснил, изучив её поведение

Почему кошки не любят закрытые двери и как с этим бороться? Узнайте, как помочь питомцу чувствовать себя комфортно в доме.

Читать полностью » Кошки привыкают к режиму хозяев и могут требовать кормления в строго определённое время сегодня в 8:14
Никогда не знал, почему кошка мяукает утром: вот что скрывает её поведение

Почему кошки будят нас по утрам? Узнайте, что стоит за этим поведением и как управлять привычками вашего питомца.

Читать полностью » Собаки переживают эмоции и события в своих ночных фантазиях сегодня в 7:01
Моя собака постоянно дёргает лапами во сне: теперь я знаю, что на самом деле происходит

Собаки тоже видят сны! Узнайте, что снится вашему питомцу и как важен хороший сон для его здоровья.

Читать полностью » Медузы демонстрируют интеллект: исследование показывает память и любопытство у животных без мозга сегодня в 6:52
Медузы без мозга могут удивить вас: что они на самом деле способны запомнить

Медузы могут удивить не только своей красотой, но и способностью к памяти и любопытству. Узнайте, как эти животные могут изменить наши представления о когнитивных способностях.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Цветы на зиму можно сажать в ноябре для красивого сада в следующем сезоне
Красота и здоровье
Психолог Потемкина назвала эффективные техники самопомощи при стрессе
Спорт и фитнес
Растяжка снижает риск травм — фитнес-тренер назвал причины включать её в тренировки
Авто и мото
Бывший генеральный директор Renault Луи Швейцер умер на 84-м году — Le Monde
Садоводство
Алоэ, кактусы и лавр подходят для занятых людей и начинающих цветоводов — Евгений Морозов
УрФО
Учёные УрФУ: экосистемы России поглощают углерода в три раза больше, чем выделяют
Еда
Хлеб черствеет в холодильнике в 6 раз быстрее, чем при комнатной температуре
Культура и шоу-бизнес
Когда гламур становится испытанием: как Деми Мур чуть не застряла перед красной дорожкой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet