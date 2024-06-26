Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 26.06.2024 : 87,277
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 26.06.2024 : 93,7347
Ущерб от действий Киева превысил 734 млрд рублей
  1. Главная
  2. Страна
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 14:57

Ущерб от действий Киева превысил 734 млрд рублей

Заместитель главы СК РФ озвучил сумму ущерба от преступлений киевского режима.

По словам заместителя, ущерб от действий Украины на территории Донбасса, Новороссии и приграничных районах превышает 734 миллиарда рублей.

Фото: armyinform.com.ua/armyinform.com.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿

Мир

Пушилин: Смена генсека не сменит риторику НАТО

Пушилин: Смена генсека не сменит риторику НАТО

Риторика альянса НАТО, так же как и подходы к предоставлению помощи Украине, не изменятся после замены генерального секретаря. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, Запад выступает весьма воинственно по отношению к России.

Читать полностью
Санкции против

Санкции против "Касперского" — борьба с конкурентами со стороны США ﻿﻿

Санкции против руководства компании "Лаборатория Касперского" со стороны США направлены на разрешение разногласий с конкурентами в отрасли информационных технологий, утверждено официальным представителем МИД России Марией Захаровой.

Читать полностью

Общество

Врач Агинян: в первые годы после отказа от алкоголя возникают психологические трудности

Врач Агинян: в первые годы после отказа от алкоголя возникают психологические трудности

Врач-психиатр-нарколог Марат Агинян рассказал, что в первые годы трезвости у человека, бросившего пить, возникают значительные неврологические и психологические трудности.

Читать полностью
В Швеции выяснили, что вулканы юго-запада Исландии породят серию извержений в ближайшие годы

В Швеции выяснили, что вулканы юго-запада Исландии породят серию извержений в ближайшие годы

Учёные выяснили, что на полуострове Рейкьянес в Исландии в ближайшие годы и десятилетия могут произойти несколько извержений вулканов.

Читать полностью

Новости