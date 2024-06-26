Заместитель главы СК РФ озвучил сумму ущерба от преступлений киевского режима.
По словам заместителя, ущерб от действий Украины на территории Донбасса, Новороссии и приграничных районах превышает 734 миллиарда рублей.
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