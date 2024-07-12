Профессор и доктор медицинских наук в области кардиологии и гериатрии Юрий Конев в беседе с NewsInfo.Ru подчеркнул важность профилактики гипертонического криза в жаркую погоду. Соблюдение режима труда и отдыха, избегание прямых солнечных лучей, особенно с 10 утра до 5 вечера, и адекватное потребление воды являются ключевыми мерами.
Врач особенно подчеркнул, что пациенты с гипертонией не должны бояться увеличить количество употребляемой воды, несмотря на опасения отеков.
Конев также отметил, что особенно уязвимыми являются пожилые люди, многие из которых проводят лето на дачах. В таких услових важно избегать тяжелой работы и изменять лекарственную терапию с консультацией врача, а также обеспечить достаточное количество сна, что может быть трудным из-за отсутствия кондиционеров. В крайнем случае, рекомендуется использование влажных полотенец для охлаждения во время сна.
Основные методы предотвращения повышения давления, по словам врача, включают укрытие в тени и употребление прохладной воды. Конев посоветовал отказаться от воды со льдом и порекомендовал всегда иметь под рукой необходимые лекарства.
Он также посоветовал пожилым людям проводить время в социальных центрах с кондиционерами или совершать короткие походы по магазинам для охлаждения.
"Нельзя пренебрегать измерением давления, особенно утром и вечером, так как жара способствует его повышению," — заключил специалист.
Фото: esa. int/Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) (Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 IGO license)
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