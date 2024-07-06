Ученые из Финляндии и Великобритании обнаружили, что высокое кровяное давление у подростков связано с ухудшением когнитивных функций, таких как внимание и обучение. Также было выявлено, что артериальная жесткость связана с более слабой рабочей памятью, при этом отмечались гендерные различия: у мальчиков артериальная жесткость коррелировала с лучшим вниманием и рабочей памятью, в то время как у девочек — с худшей рабочей памятью.
Эти выводы были сделаны на основе данных долгосрочного исследовательского проекта PANIC, и остались актуальными даже после учета таких факторов, как возраст, пол, образование родителей и другие.
Интересно, что физическая активность и малоподвижный образ жизни не оказали существенного влияния на связь между артериальным здоровьем и когнитивной функцией.
Фото: esa. int/ESA_Multimedia/Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) (Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 IGO license)
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