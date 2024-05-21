Профессор Ольга Бокерия и другие специалисты указали на связь между проблемами с позвоночником и высоким артериальным давлением. Эксперты рассказали о случаях, когда пациенты, страдающие от высокого давления и других симптомов, таких как боль в шее и головокружение, испытали значительное улучшение после хирургического вмешательства на шейном отделе позвоночника.

Бокерия также подчеркнула важность подхода к лечению остеохондроза с осторожностью и с участием специалистов, подчеркивая, что заболевания позвоночника могут быть причиной не только высокого давления, но и аритмии, сообщает Doctorpiter.Ru.

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