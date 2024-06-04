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Песков назвал США враждебной страной
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 12:56

Песков назвал США враждебной страной

Сегодня Россия рассматривается США как враждебная страна, так же как и Соединенные Штаты для России, утверждает официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

Бывший сотрудник разведки морской пехоты США и военный эксперт Скотт Риттер сообщил агентству РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изымали его паспорт по указанию государственного департамента при посадке в самолет, не позволив ему улететь в Россию на Петербургский международный экономический форум. По его словам, в этот раз ему не удастся посетить мероприятие в Санкт-Петербурге.

Прокомментировав ситуацию с Риттером, Песков отметил, что власти Кремля не владеют информацией о конкретных обстоятельствах произошедшего и подчеркнул, что Риттер - бывший сотрудник спецслужб, в связи с чем на него могут быть наложены определенные ограничения на выезд за границу, особенно в "противоположную страну".

"В данный момент мы для них - противник, так же как и они для нас", - отметил Песков. Он подчеркнул, что ограничения по отношению к бывшим разведчикам применяются почти во всех странах.

Фото: www.kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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