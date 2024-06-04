Сегодня Россия рассматривается США как враждебная страна, так же как и Соединенные Штаты для России, утверждает официальный представитель президента России Дмитрий Песков.
Бывший сотрудник разведки морской пехоты США и военный эксперт Скотт Риттер сообщил агентству РИА Новости, что сотрудники таможенно-пограничной службы США изымали его паспорт по указанию государственного департамента при посадке в самолет, не позволив ему улететь в Россию на Петербургский международный экономический форум. По его словам, в этот раз ему не удастся посетить мероприятие в Санкт-Петербурге.
Прокомментировав ситуацию с Риттером, Песков отметил, что власти Кремля не владеют информацией о конкретных обстоятельствах произошедшего и подчеркнул, что Риттер - бывший сотрудник спецслужб, в связи с чем на него могут быть наложены определенные ограничения на выезд за границу, особенно в "противоположную страну".
"В данный момент мы для них - противник, так же как и они для нас", - отметил Песков. Он подчеркнул, что ограничения по отношению к бывшим разведчикам применяются почти во всех странах.
Фото: www.kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Кабулов: Афганистан может вступить в ШОС если нормализует экономику
Для успешного присоединения Афганистана к ШОС ему необходимо улучшить свою экономику, заявил Замир Кабулов, руководитель второго отдела по Азии Министерства иностранных дел РФ.
Игнорирование саммита по Украине понятно — страны не хотят тратить время
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нежелание ряда стран участвовать в конференции по Украине вполне понятно.
Россия будет развивать скоростные Ж/Д магистрали
Министерство транспорта Российской Федерации по указанию президента страны Владимира Путина изучает возможность строительства скоростных железнодорожных магистралей (СЖМ) до недоступных ранее регионов, как отметил глава ведомства, Роман Старовойт.
Мария Львова-Белова: необходимо ввести языковую подготовку для детей мигрантов в садах
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявляет, что для всех детей-мигрантов, обучающихся в детских садах в России, необходимо создать специальную программу, которая поможет освоить русский язык. Об этом девушка сообщила в своём ежегодном докладе.