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Лукашенко и Путин созвонились в День России
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  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 12:25

Лукашенко и Путин созвонились в День России

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Владимир Путин переговорили по телефону в среду 12 июня, сообщается в близком к пресс-службе главы белорусского государства телеграм-канале "Пул первого". Скоро обещают подробности.

"Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону", — говорится в сообщении.

Информация о сути звонка на данный момент не раскрывается.

Ранее утром 12 июня Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина и всех россиян с Днем России.

"Российская государственность поступательно развивается, опираясь на многовековой исторический опыт и традиционные духовно-нравственные ценности, преемственность поколений и патриотизм народа. Во все времена самым большим богатством и ценностью для России были и остаются ее граждане", — отметил Глава Беларуси.

Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что отношения между Беларусью и Россией, основанные на принципах союзничества и стратегического партнёрства, будут и дальше развиваться и укрепляться.

Он пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и неиссякаемой энергии для реализации всех поставленных целей и задач. Также он выразил надежду на процветание и благополучие для всех граждан России.

Фото: Presidential Executive Office of Russia




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