Владимир Путин 3-4 июля посетит Астану с целью принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил его помощник Юрий Ушаков.
"Могу сказать, что 3-4 июля мы поедем в Астану на саммит ШОС", - сказал Ушаков в интервью, размещенном в его телеграмм канале. Интервью брал ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".
Ранее 5 июня на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств президент упомянул данное мероприятие: "Мы скоро собираемся в Астану. Там будет и ШОС, и другие всякие мероприятия. У меня есть приглашение. Я, конечно, им воспользуюсь".
23-й саммит Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества пройдет в дистанционном формате. В нынешнем году председатель ШОС - Индия.
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