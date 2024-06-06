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Путин примет участие в саммите ШОС в июле
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  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 16:57

Путин примет участие в саммите ШОС в июле

Владимир Путин 3-4 июля посетит Астану с целью принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил его помощник Юрий Ушаков.

"Могу сказать, что 3-4 июля мы поедем в Астану на саммит ШОС", - сказал Ушаков в интервью, размещенном в его телеграмм канале. Интервью брал ведущий программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1".

Ранее 5 июня на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств президент упомянул данное мероприятие: "Мы скоро собираемся в Астану. Там будет и ШОС, и другие всякие мероприятия. У меня есть приглашение. Я, конечно, им воспользуюсь".

23-й саммит Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества пройдет в дистанционном формате. В нынешнем году председатель ШОС - Индия.

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