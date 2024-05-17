Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда была открыта к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. В своих заявлениях он указал на различия в подходах к переговорному процессу между Россией и Украиной, отметив, что украинская сторона покинула переговоры, сообщает РИА Новости.
"В отличие от Украины, мы не отказывались от возможности диалога", — заявил Путин.
Президент также прокомментировал предстоящую встречу в Швейцарии, подчеркивая, что Россия не будет обсуждать неизвестные ей предложения.
Путин выразил недовольство по поводу переговоров 2022 года, когда, по его словам, Россия была введена в заблуждение.
"Теперь нам нужно разобраться, с кем и в каких условиях мы можем вести диалог и кому можем доверять", — добавил он в разговоре с журналистами.
Фото: Kremlin.ru/Сергей Карпухин, ТАСС (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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