Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.05.2024 : 90,9239
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.05.2024 : 98,8978
РИА Новости: Путин сообщил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров
  1. Главная
  2. Страна
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:04

РИА Новости: Путин сообщил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда была открыта к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. В своих заявлениях он указал на различия в подходах к переговорному процессу между Россией и Украиной, отметив, что украинская сторона покинула переговоры, сообщает РИА Новости.

"В отличие от Украины, мы не отказывались от возможности диалога", — заявил Путин.

Президент также прокомментировал предстоящую встречу в Швейцарии, подчеркивая, что Россия не будет обсуждать неизвестные ей предложения.

Путин выразил недовольство по поводу переговоров 2022 года, когда, по его словам, Россия была введена в заблуждение.

"Теперь нам нужно разобраться, с кем и в каких условиях мы можем вести диалог и кому можем доверять", — добавил он в разговоре с журналистами.

Фото: Kremlin.ru/Сергей Карпухин, ТАСС (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

Путин: Россия не допустит ультиматумов по Украине

Путин: Россия не допустит ультиматумов по Украине

Россия не потерпит ультиматумов в вопросах украинского кризиса, заявил Владимир Путин.

Читать полностью
Путин: отношения КНР и РФ не связаны с санкциями Запада

Путин: отношения КНР и РФ не связаны с санкциями Запада

"Это просто элементы недобросовестной конкуренции", — сказал он журналистам.

Читать полностью

Общество

Дерматовенеролог Денисевич рассказала, что не стоит делать тату на лице и животе

Дерматовенеролог Денисевич рассказала, что не стоит делать тату на лице и животе

Дерматовенеролог Светлана Денисевич поделилась мнением о татуировках, отмечая их красоту и значение для самовыражения.

Читать полностью
Врач Блинова: при устойчивой к лечению гипертонии количество лекарств может быть увеличено до 9

Врач Блинова: при устойчивой к лечению гипертонии количество лекарств может быть увеличено до 9

Врач Наталия Блинова описала ситуацию устойчивой к лечению гипертонии, когда нормализация давления не достигается даже при использовании трех различных антигипертензивных препаратов, включая диуретик.

Читать полностью

Новости