Не огонь, а лёд: как мороз разрушает коммуникации сильнее, чем жара
Перед тем как отправить дачу "на зимовку", важно не только убрать урожай и закрыть дом, но и обеспечить безопасность строений и коммуникаций. Эксперты департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы рассказали сайту "РИА Недвижимость", какие шаги помогут сохранить имущество и избежать неприятных сюрпризов весной.
Электробезопасность: отключить всё лишнее
Подготовку дачи к зиме стоит начинать с проверки электрической проводки - именно она чаще всего становится причиной пожаров.
Специалисты советуют:
-
осмотреть провода и розетки на наличие перегибов, трещин, повреждений изоляции;
-
не проводить электромонтажные работы самостоятельно — при необходимости обратиться к профессионалам;
-
убрать из дома все электроприборы (обогреватели, чайники, электроплиты) и отключить электричество полностью.
Даже одно повреждение кабеля или перегнутый провод может вызвать короткое замыкание. Перед отъездом обесточьте дом — это простая, но важная мера предосторожности.
Газовая безопасность: проверка оборудования обязательна
Не менее важно проверить газовое оборудование.
"Утечка газа — одна из самых частых причин происшествий, часто возникающая из-за пробоев в шлангах", — уточнили специалисты.
Перед зимовкой:
-
пригласите специалиста, чтобы он проверил и при необходимости заменил газовые шланги и соединения;
-
если газ подаётся централизованно — перекройте вентиль;
-
при использовании баллонов — отсоедините их и уберите в прохладное, защищённое от солнца место, надёжно закрепив.
Печь и дымоход: очистка и защита от возгорания
Если на участке есть печь, ей также необходимо внимание.
Что нужно сделать:
-
полностью очистить дымоход и печь от сажи;
-
вынести золу за пределы дома;
-
убедиться, что рядом с печью нет легко воспламеняющихся предметов (дров, деревянной отделки, ткани);
-
перед отъездом перекрыть топку, зольник и дымоход, чтобы исключить тягу и проникновение холода.
Регулярная чистка дымохода предотвращает не только пожары, но и образование угарного газа при следующем розжиге.
Водопровод и кровля: защита от мороза и талой воды
Чтобы избежать неприятных последствий после зимы, стоит заранее проверить кровлю и водопровод.
-
Осмотрите крышу — нет ли дыр, следов плесени или подгнивших элементов.
-
Очистите водостоки от листвы и веток, накройте их жестяными листами, чтобы избежать наледи.
-
Осушите трубы и проверьте утепление ввода воды в дом.
-
Если возможно, установите нагревательный кабель или поместите его внутрь трубы — это предотвратит промерзание.
Генеральная уборка: профилактика возгораний
Сухая листва и ветки на участке — потенциальное топливо для огня. Поэтому перед закрытием дачи важно:
-
собрать мусор и опавшие листья с участка и крыш строений;
-
убрать дрова и хворост подальше от дома;
-
слить бензин и масло из бензопил, триммеров и другой техники;
-
аккуратно разложить инвентарь, освободить проходы;
-
все горюче-смазочные материалы плотно закрыть и убрать в прохладное место.
Такая уборка поможет снизить риск пожара и сохранить технику в рабочем состоянии.
Дополнительные меры безопасности
Для защиты от неожиданных возгораний можно установить пиростикеры - специальные самосрабатывающие средства тушения огня. Они реагируют на высокую температуру и помогают локализовать пожар на ранней стадии.
Эксперты также рекомендуют поставить пожарные извещатели, которые срабатывают при малейшем задымлении.
Если дача находится рядом с лесом:
-
скосите траву по периметру участка;
-
создайте минерализованные полосы - перекопайте землю вдоль границы, чтобы предотвратить распространение огня;
-
убедитесь, что подъездные пути свободны, чтобы пожарные могли быстро подъехать в случае ЧП.
Не лишним будет обменяться контактами с соседями — при чрезвычайной ситуации они смогут вызвать службы и предупредить вас.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Оставить электроприборы включёнными
|Пожар из-за короткого замыкания
|Полное отключение электричества
|Не проверять газовое оборудование
|Утечка газа, взрыв
|Осмотр специалистом и перекрытие вентилей
|Не чистить дымоход
|Возгорание сажи, угарный газ
|Очистка и перекрытие топки
|Не осушать трубы
|Разрыв водопровода при морозах
|Слив воды, утепление труб
|Не убирать мусор
|Риск возгорания и вредителей
|Генеральная уборка участка
Три интересных факта
-
Согласно данным МЧС, до 70% дачных пожаров зимой происходит из-за неисправной электропроводки.
-
Пиростикеры способны самостоятельно ликвидировать возгорание площадью до 1 м² за считанные секунды.
-
Своевременная чистка дымохода снижает риск пожара в частном доме в пять раз.
Исторический контекст
-
Ещё в советское время садоводческие товарищества имели чёткие правила по отключению электричества и уборке участков перед зимой.
-
Современные нормы пожарной безопасности закреплены в своде правил МЧС РФ № 484.
-
Традиция совместных осенних субботников на дачах сохранилась как эффективный способ профилактики пожаров.
FAQ
Нужно ли отключать электроэнергию полностью?
Да, особенно если в доме нет людей. Это предотвращает риск короткого замыкания и возгорания.
Как хранить газовые баллоны зимой?
Только вне дома, в тени и при температуре не ниже -40 °C, в вертикальном положении.
Что делать с водой в колодце или скважине?
Перекрыть подачу, осушить трубы, утеплить насос или убрать его в дом.
Мифы и правда
-
Миф: если дача зимой не используется, можно ничего не проверять.
Правда: отсутствие контроля повышает риск аварий и пожаров.
-
Миф: современные электроприборы полностью безопасны.
Правда: даже новое оборудование может стать источником возгорания при скачках напряжения.
-
Миф: печь не требует обслуживания, если ею не пользуются.
Правда: остатки сажи и зола могут воспламениться при перепадах температуры.
Вывод
Подготовка дачи к зиме — это не просто уборка, а комплекс мер по защите жилья от пожара, холода и повреждений. Проверка электричества и газа, чистка печи, осушение водопровода и порядок на участке помогут сохранить дом в целости до весны.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru