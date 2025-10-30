Не огонь, а лёд: как мороз разрушает коммуникации сильнее, чем жара

Перед тем как отправить дачу "на зимовку", важно не только убрать урожай и закрыть дом, но и обеспечить безопасность строений и коммуникаций. Эксперты департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы рассказали сайту "РИА Недвижимость", какие шаги помогут сохранить имущество и избежать неприятных сюрпризов весной.

Электробезопасность: отключить всё лишнее

Подготовку дачи к зиме стоит начинать с проверки электрической проводки - именно она чаще всего становится причиной пожаров.

Специалисты советуют:

осмотреть провода и розетки на наличие перегибов, трещин, повреждений изоляции;

не проводить электромонтажные работы самостоятельно — при необходимости обратиться к профессионалам;

убрать из дома все электроприборы (обогреватели, чайники, электроплиты) и отключить электричество полностью.

Даже одно повреждение кабеля или перегнутый провод может вызвать короткое замыкание. Перед отъездом обесточьте дом — это простая, но важная мера предосторожности.

Газовая безопасность: проверка оборудования обязательна

Не менее важно проверить газовое оборудование.

"Утечка газа — одна из самых частых причин происшествий, часто возникающая из-за пробоев в шлангах", — уточнили специалисты.

Перед зимовкой:

пригласите специалиста, чтобы он проверил и при необходимости заменил газовые шланги и соединения;

если газ подаётся централизованно — перекройте вентиль ;

при использовании баллонов — отсоедините их и уберите в прохладное, защищённое от солнца место, надёжно закрепив.

Печь и дымоход: очистка и защита от возгорания

Если на участке есть печь, ей также необходимо внимание.

Что нужно сделать:

полностью очистить дымоход и печь от сажи;

вынести золу за пределы дома;

убедиться, что рядом с печью нет легко воспламеняющихся предметов (дров, деревянной отделки, ткани);

перед отъездом перекрыть топку, зольник и дымоход, чтобы исключить тягу и проникновение холода.

Регулярная чистка дымохода предотвращает не только пожары, но и образование угарного газа при следующем розжиге.

Водопровод и кровля: защита от мороза и талой воды

Чтобы избежать неприятных последствий после зимы, стоит заранее проверить кровлю и водопровод.

Осмотрите крышу — нет ли дыр, следов плесени или подгнивших элементов. Очистите водостоки от листвы и веток, накройте их жестяными листами, чтобы избежать наледи. Осушите трубы и проверьте утепление ввода воды в дом. Если возможно, установите нагревательный кабель или поместите его внутрь трубы — это предотвратит промерзание.

Генеральная уборка: профилактика возгораний

Сухая листва и ветки на участке — потенциальное топливо для огня. Поэтому перед закрытием дачи важно:

собрать мусор и опавшие листья с участка и крыш строений;

убрать дрова и хворост подальше от дома;

слить бензин и масло из бензопил, триммеров и другой техники;

аккуратно разложить инвентарь, освободить проходы;

все горюче-смазочные материалы плотно закрыть и убрать в прохладное место.

Такая уборка поможет снизить риск пожара и сохранить технику в рабочем состоянии.

Дополнительные меры безопасности

Для защиты от неожиданных возгораний можно установить пиростикеры - специальные самосрабатывающие средства тушения огня. Они реагируют на высокую температуру и помогают локализовать пожар на ранней стадии.

Эксперты также рекомендуют поставить пожарные извещатели, которые срабатывают при малейшем задымлении.

Если дача находится рядом с лесом:

скосите траву по периметру участка;

создайте минерализованные полосы - перекопайте землю вдоль границы, чтобы предотвратить распространение огня;

убедитесь, что подъездные пути свободны, чтобы пожарные могли быстро подъехать в случае ЧП.

Не лишним будет обменяться контактами с соседями — при чрезвычайной ситуации они смогут вызвать службы и предупредить вас.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Оставить электроприборы включёнными Пожар из-за короткого замыкания Полное отключение электричества Не проверять газовое оборудование Утечка газа, взрыв Осмотр специалистом и перекрытие вентилей Не чистить дымоход Возгорание сажи, угарный газ Очистка и перекрытие топки Не осушать трубы Разрыв водопровода при морозах Слив воды, утепление труб Не убирать мусор Риск возгорания и вредителей Генеральная уборка участка

Три интересных факта

Согласно данным МЧС, до 70% дачных пожаров зимой происходит из-за неисправной электропроводки. Пиростикеры способны самостоятельно ликвидировать возгорание площадью до 1 м² за считанные секунды. Своевременная чистка дымохода снижает риск пожара в частном доме в пять раз.

Исторический контекст

Ещё в советское время садоводческие товарищества имели чёткие правила по отключению электричества и уборке участков перед зимой. Современные нормы пожарной безопасности закреплены в своде правил МЧС РФ № 484. Традиция совместных осенних субботников на дачах сохранилась как эффективный способ профилактики пожаров.

FAQ

Нужно ли отключать электроэнергию полностью?

Да, особенно если в доме нет людей. Это предотвращает риск короткого замыкания и возгорания.

Как хранить газовые баллоны зимой?

Только вне дома, в тени и при температуре не ниже -40 °C, в вертикальном положении.

Что делать с водой в колодце или скважине?

Перекрыть подачу, осушить трубы, утеплить насос или убрать его в дом.

Мифы и правда

Миф: если дача зимой не используется, можно ничего не проверять.

Правда: отсутствие контроля повышает риск аварий и пожаров.

Миф: современные электроприборы полностью безопасны.

Правда: даже новое оборудование может стать источником возгорания при скачках напряжения.

Миф: печь не требует обслуживания, если ею не пользуются.

Правда: остатки сажи и зола могут воспламениться при перепадах температуры.

Вывод

Подготовка дачи к зиме — это не просто уборка, а комплекс мер по защите жилья от пожара, холода и повреждений. Проверка электричества и газа, чистка печи, осушение водопровода и порядок на участке помогут сохранить дом в целости до весны.