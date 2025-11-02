Как подготовить дачу к зиме, чтобы весной не начинать с ремонта
Когда дачный сезон завершается, самое время позаботиться о безопасности и сохранности загородного дома до весны. Правильная подготовка поможет избежать замерзших труб, утечек газа и пожаров, а также сэкономит время и средства на ремонте весной. Эксперты департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы рассказали, какие шаги необходимо предпринять, прежде чем оставить дачу на зиму.
Электробезопасность — первое, с чего стоит начать
"Первое, с чего нужно начать подготовку дачи к зимовке — проверить электрическую проводку на исправность. Именно она чаще всего становится причиной возгораний", — напомнили специалисты.
Перед тем как закрыть дом на зиму:
-
Проверьте электропроводку, розетки и выключатели - на них не должно быть следов нагрева, трещин или оплавлений.
-
При обнаружении неисправностей вызывайте электрика, а не пытайтесь чинить всё самостоятельно.
-
Отключите электричество перед отъездом и уберите электроприборы - обогреватели, чайники, электроплиты.
-
Осмотрите провода на скручивание, перегибы и повреждения — такие дефекты часто становятся причиной короткого замыкания.
Газовое оборудование под контролем
Если в доме используется газ, проверка оборудования обязательна.
"Утечка газа в домах — одна из самых распространённых причин происшествий, которая часто происходит из-за пробоев в газовых шлангах", — подчеркнули эксперты.
Рекомендации:
• Пригласите специалиста для диагностики газовых плит, котлов и колонок.
• При централизованной подаче газа перекройте вентиль.
• Если используются баллоны — отсоедините их, установите в тени и закрепите, чтобы исключить опрокидывание.
• Никогда не оставляйте подключённые газовые приборы без присмотра.
Проверка печи и дымохода
"Если у вас на даче есть печь, то о ней тоже следует позаботиться и подготовить к зиме", — отмечают специалисты.
-
Очистите печь и дымоход от сажи, вынесите золу из дома.
-
Убедитесь, что рядом нет горючих материалов — деревянных панелей, поленьев, тряпок.
-
Проверьте тягу и перекройте топку, зольник и дымоход перед отъездом, чтобы исключить доступ воздуха и образование конденсата.
-
При необходимости проведите ремонт трещин и зазоров в кирпичной кладке.
Водопровод и крыша — защита от холода
Чтобы система водоснабжения пережила зиму без повреждений:
• Осушите трубы и резервуары - вода, замерзая, расширяется и может разорвать систему.
• Проверьте утепление ввода труб в дом. Если нужно, обмотайте их нагревательным кабелем.
• Проверьте крышу — устраните протечки, следы плесени и загнивания древесины.
• Очистите водостоки от листьев и веток, чтобы избежать обледенения.
• Для защиты от снега накройте водосточные желоба тонкими жестяными листами.
Генеральная уборка и противопожарная профилактика
"Чтобы не допустить возгорания на участке или в хозяйственных постройках, стоит провести генеральную уборку", — советуют специалисты.
-
Уберите опавшие листья, сухие ветки и мусор с территории и крыш.
-
Проверьте хозяйственные постройки: слейте бензин и масло из техники (бензопилы, мотокосы).
-
Расставьте инвентарь, освободите проходы, плотно закройте ёмкости с ГСМ.
-
Не храните в одном помещении горючие материалы и электрооборудование.
Такие простые меры помогут не только избежать пожара, но и сохранить инструмент в рабочем состоянии.
Дополнительные средства безопасности
Современные технологии позволяют повысить уровень защиты дома даже в отсутствие хозяев.
"Обеспечить дополнительную пожарную безопасность помогут пиростикеры — самосрабатывающее средство тушения огня, нейтрализующее возгорание на его начальной стадии", — пояснили эксперты.
Рекомендации по защите:
• Установите пиростикеры возле распределительных щитов и электроприборов.
• Оснастите дом пожарными извещателями с громким сигналом.
• Если участок граничит с лесом, скосите траву по периметру и создайте минерализованную полосу - перекопайте землю, чтобы предотвратить распространение огня.
• Проверьте, что подъездные пути к участку свободны - это важно для проезда спецслужб.
• Обменяйтесь контактами с соседями, чтобы они могли сообщить о чрезвычайной ситуации.
Ошибка → последствие → альтернатива
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Оставить электричество включённым
|Короткое замыкание, пожар
|Полное отключение питания
|Не слить воду из труб
|Разрыв коммуникаций при замерзании
|Полное осушение системы
|Хранить бензин и масло в сарае
|Риск воспламенения
|Слить и утилизировать остатки топлива
|Не чистить дымоход
|Обратная тяга, задымление
|Очистка перед отъездом
|Не проверять газовое оборудование
|Утечка и взрыв
|Осмотр специалистом
Таблица: план подготовки дачи к зиме
|Этап
|Действия
|Цель
|Электрика
|Проверить, отключить, убрать приборы
|Исключить риск короткого замыкания
|Газ
|Перекрыть вентиль, отсоединить баллоны
|Предотвратить утечку
|Печь
|Очистить, закрыть дымоход
|Безопасность и сохранность дома
|Водопровод
|Слить воду, утеплить трубы
|Избежать промерзания
|Участок
|Убрать мусор, траву, листья
|Снизить риск пожара
|Безопасность
|Установить извещатели и пиростикеры
|Предотвратить возгорание
FAQ
Нужно ли отключать электричество полностью?
Да. Даже если дом оборудован автоматами, стоит обесточить всю систему.
Можно ли оставить воду в системе отопления?
Только если используется антифриз и система рассчитана на зимнюю эксплуатацию.
Как защитить дом от проникновения животных?
Закройте вентиляционные отверстия мелкой сеткой и не оставляйте открытые щели в полу или дверях.
Мифы и правда
• Миф: зимой ничего не случится, если дом закрыт.
Правда: без профилактики возможны утечки, возгорания и поломки оборудования.
• Миф: печь не требует чистки, если ей не пользовались.
Правда: остатки сажи сохраняют риск воспламенения при первом растопе весной.
• Миф: бензин в технике не опасен.
Правда: пары топлива легко воспламеняются даже при низких температурах.
