Елена Малинина Опубликована вчера в 23:30

Как подготовить дачу к зиме, чтобы весной не начинать с ремонта

Как защитить загородный дом от пожаров и замерзания зимой: советы специалистов

Когда дачный сезон завершается, самое время позаботиться о безопасности и сохранности загородного дома до весны. Правильная подготовка поможет избежать замерзших труб, утечек газа и пожаров, а также сэкономит время и средства на ремонте весной. Эксперты департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы рассказали, какие шаги необходимо предпринять, прежде чем оставить дачу на зиму.

Электробезопасность — первое, с чего стоит начать

"Первое, с чего нужно начать подготовку дачи к зимовке — проверить электрическую проводку на исправность. Именно она чаще всего становится причиной возгораний", — напомнили специалисты.

Перед тем как закрыть дом на зиму:

  1. Проверьте электропроводку, розетки и выключатели - на них не должно быть следов нагрева, трещин или оплавлений.

  2. При обнаружении неисправностей вызывайте электрика, а не пытайтесь чинить всё самостоятельно.

  3. Отключите электричество перед отъездом и уберите электроприборы - обогреватели, чайники, электроплиты.

  4. Осмотрите провода на скручивание, перегибы и повреждения — такие дефекты часто становятся причиной короткого замыкания.

Газовое оборудование под контролем

Если в доме используется газ, проверка оборудования обязательна.

"Утечка газа в домах — одна из самых распространённых причин происшествий, которая часто происходит из-за пробоев в газовых шлангах", — подчеркнули эксперты.

Рекомендации:
• Пригласите специалиста для диагностики газовых плит, котлов и колонок.
• При централизованной подаче газа перекройте вентиль.
• Если используются баллоны — отсоедините их, установите в тени и закрепите, чтобы исключить опрокидывание.
• Никогда не оставляйте подключённые газовые приборы без присмотра.

Проверка печи и дымохода

"Если у вас на даче есть печь, то о ней тоже следует позаботиться и подготовить к зиме", — отмечают специалисты.

  1. Очистите печь и дымоход от сажи, вынесите золу из дома.

  2. Убедитесь, что рядом нет горючих материалов — деревянных панелей, поленьев, тряпок.

  3. Проверьте тягу и перекройте топку, зольник и дымоход перед отъездом, чтобы исключить доступ воздуха и образование конденсата.

  4. При необходимости проведите ремонт трещин и зазоров в кирпичной кладке.

Водопровод и крыша — защита от холода

Чтобы система водоснабжения пережила зиму без повреждений:
Осушите трубы и резервуары - вода, замерзая, расширяется и может разорвать систему.
• Проверьте утепление ввода труб в дом. Если нужно, обмотайте их нагревательным кабелем.
• Проверьте крышу — устраните протечки, следы плесени и загнивания древесины.
• Очистите водостоки от листьев и веток, чтобы избежать обледенения.
• Для защиты от снега накройте водосточные желоба тонкими жестяными листами.

Генеральная уборка и противопожарная профилактика

"Чтобы не допустить возгорания на участке или в хозяйственных постройках, стоит провести генеральную уборку", — советуют специалисты.

  1. Уберите опавшие листья, сухие ветки и мусор с территории и крыш.

  2. Проверьте хозяйственные постройки: слейте бензин и масло из техники (бензопилы, мотокосы).

  3. Расставьте инвентарь, освободите проходы, плотно закройте ёмкости с ГСМ.

  4. Не храните в одном помещении горючие материалы и электрооборудование.

Такие простые меры помогут не только избежать пожара, но и сохранить инструмент в рабочем состоянии.

Дополнительные средства безопасности

Современные технологии позволяют повысить уровень защиты дома даже в отсутствие хозяев.

"Обеспечить дополнительную пожарную безопасность помогут пиростикеры — самосрабатывающее средство тушения огня, нейтрализующее возгорание на его начальной стадии", — пояснили эксперты.

Рекомендации по защите:
• Установите пиростикеры возле распределительных щитов и электроприборов.
• Оснастите дом пожарными извещателями с громким сигналом.
• Если участок граничит с лесом, скосите траву по периметру и создайте минерализованную полосу - перекопайте землю, чтобы предотвратить распространение огня.
• Проверьте, что подъездные пути к участку свободны - это важно для проезда спецслужб.
• Обменяйтесь контактами с соседями, чтобы они могли сообщить о чрезвычайной ситуации.

Ошибка → последствие → альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Оставить электричество включённым Короткое замыкание, пожар Полное отключение питания
Не слить воду из труб Разрыв коммуникаций при замерзании Полное осушение системы
Хранить бензин и масло в сарае Риск воспламенения Слить и утилизировать остатки топлива
Не чистить дымоход Обратная тяга, задымление Очистка перед отъездом
Не проверять газовое оборудование Утечка и взрыв Осмотр специалистом

Таблица: план подготовки дачи к зиме

Этап Действия Цель
Электрика Проверить, отключить, убрать приборы Исключить риск короткого замыкания
Газ Перекрыть вентиль, отсоединить баллоны Предотвратить утечку
Печь Очистить, закрыть дымоход Безопасность и сохранность дома
Водопровод Слить воду, утеплить трубы Избежать промерзания
Участок Убрать мусор, траву, листья Снизить риск пожара
Безопасность Установить извещатели и пиростикеры Предотвратить возгорание

FAQ

Нужно ли отключать электричество полностью?
Да. Даже если дом оборудован автоматами, стоит обесточить всю систему.

Можно ли оставить воду в системе отопления?
Только если используется антифриз и система рассчитана на зимнюю эксплуатацию.

Как защитить дом от проникновения животных?
Закройте вентиляционные отверстия мелкой сеткой и не оставляйте открытые щели в полу или дверях.

Мифы и правда

Миф: зимой ничего не случится, если дом закрыт.
Правда: без профилактики возможны утечки, возгорания и поломки оборудования.

Миф: печь не требует чистки, если ей не пользовались.
Правда: остатки сажи сохраняют риск воспламенения при первом растопе весной.

Миф: бензин в технике не опасен.
Правда: пары топлива легко воспламеняются даже при низких температурах.

