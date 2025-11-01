Дом без плесени и протечек: что нужно сделать перед отъездом на зиму

Подготовка дачи к зиме — важный этап для всех владельцев загородных домов. Даже если зимой никто не планирует там жить, необходимо правильно законсервировать дом, чтобы весной не столкнуться с неприятными сюрпризами: протечками, плесенью или повреждённой техникой.

"Зимой на дачах редко кто живёт, обычно уезжают до весны. Поскольку сейчас у многих есть водопровод, необходимо слить воду из системы, а также отключить насосы, бойлеры и другую электрику", — заявила Воронова в беседе с газетой "Взгляд".

Что нужно сделать перед отъездом

Перед тем как покинуть дачу до весны, стоит выполнить несколько обязательных шагов. Они помогут сохранить имущество и предотвратить поломки.

Слить воду из системы. Это первое и главное правило. Вода в трубах при замерзании расширяется, что может привести к разрыву. Не забудьте также слить жидкость из бойлера, насоса и стиральной машины. Отключить электроприборы. Все устройства, включая насосы, обогреватели и освещение, нужно обесточить. Это снизит риск короткого замыкания или возгорания. Отключить газовое отопление. При длительном отсутствии хозяев система может стать источником опасности. Лучше перекрыть газ полностью. Убрать мусор и продукты. Оставленные остатки пищи могут привлечь мышей или птиц. Вымыть холодильник и морозильник, а дверцы оставить приоткрытыми, чтобы избежать появления запахов и плесени.

"Холодильник и морозильник рекомендуется полностью вымыть, двери лучше оставить приоткрытыми", — уточнила Воронова.

Забота о текстиле и вещах

Перед закрытием дома стоит уделить внимание тканям и одежде:

постирать и убрать постельное бельё , шторы и одежду;

хранить их в герметичных мешках или контейнерах ;

при необходимости добавить средства от моли.

Такие меры помогут избежать появления затхлого запаха и повреждения тканей.

Проветривание: мифы и осторожность

"А что касается проветривания, то, на мой взгляд, оставлять форточки открытыми небезопасно — это может привлечь воров, птиц или грызунов. Да и дом промёрзнет", — добавила Воронова.

Действительно, проветривать дом при отсутствии хозяев не стоит: даже небольшие щели способны привести к обмерзанию стен и мебели. Лучше проверить вентиляционные каналы и при необходимости установить дефлекторы, обеспечивающие естественный воздухообмен без сквозняков.

Дополнительные меры безопасности

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с RT подчеркнул важность защиты имущества зимой.

Чтобы избежать краж и повреждений:

уберите ценные вещи в надёжное место или увезите домой;

закройте ставни, окна и двери ;

при возможности установите камеру наблюдения или датчики движения ;

сообщите соседям о своём отъезде — совместное наблюдение за участками повышает безопасность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: оставить воду в трубах.

Последствие: разрыв системы при замерзании.

Альтернатива: полностью слить воду и продуть трубы.

• Ошибка: забыть об электрике.

Последствие: риск возгорания при скачках напряжения.

Альтернатива: отключить автоматы на щите и вынуть вилки из розеток.

• Ошибка: оставить дом закрытым без уборки.

Последствие: появление запаха, насекомых и плесени.

Альтернатива: убрать мусор, вымыть поверхности и проветрить перед закрытием.

Советы шаг за шагом

Проведите ревизию систем отопления и водоснабжения. Слейте воду, отключите электричество и газ. Вымойте холодильник, вынесите продукты. Уберите вещи, ткани и мусор. Закройте все окна и двери, проверьте замки. Сообщите соседям или сторожу о своём отъезде.

Плюсы и минусы консервации дачи

Плюсы Минусы Снижается риск повреждений коммуникаций Требуется время и тщательная подготовка Дом защищён от грызунов и плесени Возможны расходы на расходники и хранение Весной можно сразу начать сезон без ремонта Нужен контроль за состоянием дома зимой

Мифы и правда

• Миф: можно просто отключить электричество и ничего не трогать.

Правда: без слива воды и уборки система может выйти из строя.

• Миф: оставленные открытыми форточки помогут проветрить дом.

Правда: сквозняки приводят к обледенению и повышают риск взлома.

• Миф: если дом отапливается, консервация не нужна.

Правда: даже при минимальном отоплении важно обесточить и очистить системы.