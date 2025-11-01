Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Утепление дачи осенью
Утепление дачи осенью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 20:40

Дом без плесени и протечек: что нужно сделать перед отъездом на зиму

Воронова объяснила, почему перед зимой нужно сливать воду и отключать электроприборы на даче

Подготовка дачи к зиме — важный этап для всех владельцев загородных домов. Даже если зимой никто не планирует там жить, необходимо правильно законсервировать дом, чтобы весной не столкнуться с неприятными сюрпризами: протечками, плесенью или повреждённой техникой.

"Зимой на дачах редко кто живёт, обычно уезжают до весны. Поскольку сейчас у многих есть водопровод, необходимо слить воду из системы, а также отключить насосы, бойлеры и другую электрику", — заявила Воронова в беседе с газетой "Взгляд".

Что нужно сделать перед отъездом

Перед тем как покинуть дачу до весны, стоит выполнить несколько обязательных шагов. Они помогут сохранить имущество и предотвратить поломки.

  1. Слить воду из системы. Это первое и главное правило. Вода в трубах при замерзании расширяется, что может привести к разрыву. Не забудьте также слить жидкость из бойлера, насоса и стиральной машины.

  2. Отключить электроприборы. Все устройства, включая насосы, обогреватели и освещение, нужно обесточить. Это снизит риск короткого замыкания или возгорания.

  3. Отключить газовое отопление. При длительном отсутствии хозяев система может стать источником опасности. Лучше перекрыть газ полностью.

  4. Убрать мусор и продукты. Оставленные остатки пищи могут привлечь мышей или птиц.

  5. Вымыть холодильник и морозильник, а дверцы оставить приоткрытыми, чтобы избежать появления запахов и плесени.

"Холодильник и морозильник рекомендуется полностью вымыть, двери лучше оставить приоткрытыми", — уточнила Воронова.

Забота о текстиле и вещах

Перед закрытием дома стоит уделить внимание тканям и одежде:

  • постирать и убрать постельное бельё, шторы и одежду;

  • хранить их в герметичных мешках или контейнерах;

  • при необходимости добавить средства от моли.

Такие меры помогут избежать появления затхлого запаха и повреждения тканей.

Проветривание: мифы и осторожность

"А что касается проветривания, то, на мой взгляд, оставлять форточки открытыми небезопасно — это может привлечь воров, птиц или грызунов. Да и дом промёрзнет", — добавила Воронова.

Действительно, проветривать дом при отсутствии хозяев не стоит: даже небольшие щели способны привести к обмерзанию стен и мебели. Лучше проверить вентиляционные каналы и при необходимости установить дефлекторы, обеспечивающие естественный воздухообмен без сквозняков.

Дополнительные меры безопасности

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с RT подчеркнул важность защиты имущества зимой.

Чтобы избежать краж и повреждений:

  • уберите ценные вещи в надёжное место или увезите домой;

  • закройте ставни, окна и двери;

  • при возможности установите камеру наблюдения или датчики движения;

  • сообщите соседям о своём отъезде — совместное наблюдение за участками повышает безопасность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставить воду в трубах.
Последствие: разрыв системы при замерзании.
Альтернатива: полностью слить воду и продуть трубы.

Ошибка: забыть об электрике.
Последствие: риск возгорания при скачках напряжения.
Альтернатива: отключить автоматы на щите и вынуть вилки из розеток.

Ошибка: оставить дом закрытым без уборки.
Последствие: появление запаха, насекомых и плесени.
Альтернатива: убрать мусор, вымыть поверхности и проветрить перед закрытием.

Советы шаг за шагом

  1. Проведите ревизию систем отопления и водоснабжения.

  2. Слейте воду, отключите электричество и газ.

  3. Вымойте холодильник, вынесите продукты.

  4. Уберите вещи, ткани и мусор.

  5. Закройте все окна и двери, проверьте замки.

  6. Сообщите соседям или сторожу о своём отъезде.

Плюсы и минусы консервации дачи

Плюсы Минусы
Снижается риск повреждений коммуникаций Требуется время и тщательная подготовка
Дом защищён от грызунов и плесени Возможны расходы на расходники и хранение
Весной можно сразу начать сезон без ремонта Нужен контроль за состоянием дома зимой

Мифы и правда

Миф: можно просто отключить электричество и ничего не трогать.
Правда: без слива воды и уборки система может выйти из строя.

Миф: оставленные открытыми форточки помогут проветрить дом.
Правда: сквозняки приводят к обледенению и повышают риск взлома.

Миф: если дом отапливается, консервация не нужна.
Правда: даже при минимальном отоплении важно обесточить и очистить системы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фиалка цветёт круглый год с правильным поливом и освещением — рекомендации Киселёвой сегодня в 16:18
Тёмная лошадка под окном: почему фиалка не цветёт, если солнце слишком щедро

Фиалка не цветёт? Всё можно исправить! Ботаник Марина Киселёва раскрывает простые секреты, которые помогут растению радовать пышными бутонами круглый год.

Читать полностью » Правильное внесение удобрений осенью помогает избежать дефицита питательных веществ — эксперт Сергей Михайлов сегодня в 15:18
Почва — не холодильник, но ей тоже нужно подкрепление: что делать, чтобы весной не жалеть

Осенью почва нуждается в заботе не меньше, чем растения весной. Узнайте, какие удобрения выбрать и как подготовить грядки к следующему урожаю.

Читать полностью » Фитофтороз на томатах и картофеле предотвращают йодным раствором и сывороткой — агроном Елена Сергеева сегодня в 14:39
Томаты в чёрных пятнах — беда не из фильмов ужасов: простые средства против фитофтороза, которые реально работают

Фитофтороз — серьёзная угроза для урожая. Узнайте, как с ним бороться с помощью простых средств, доступных каждому садоводу.

Читать полностью » Безопасные средства против мышей и крыс: мята, лавр и полынь доказали эффективность сегодня в 14:37
Никаких ядов, никакой вони: травы, которые превращают подвал в зону, закрытую для мышей

Как прогнать мышей и крыс из подвала без ядов и капканов? Узнайте, какие травы, масла и простые приёмы помогут защитить помещение естественным способом.

Читать полностью » Осенние работы в саду помогают растениям успешно пережить зиму и морозы — агроном Алексей Тарасов сегодня в 13:39
Сосед ушёл в спячку, а вы — на грядку: последние работы, которые решат судьбу урожая весной

Не откладывайте работы на весну! Осень — самое время подготовить сад к зиме, чтобы растения перезимовали в безопасности и дали отличный урожай.

Читать полностью » Кофейная гуща улучшает структуру почвы и питание растений сегодня в 13:28
Помидоры сладкие, розы пышные, земля мягкая — всё благодаря одному остатку из чашки

Кофейная гуща может стать ценным помощником садовода: она удобряет, улучшает почву и помогает растениям цвести пышнее. Узнайте, как использовать её правильно.

Читать полностью » Озимый чеснок сажают за три недели до морозов для лучшей зимовки — агрономы сегодня в 12:39
Сосед укрыл чеснок одеялом — и оказался прав: секрет правильной зимовки без потерь

Узнайте, как правильно посадить озимый чеснок, чтобы получить ранний и здоровый урожай весной.

Читать полностью » Ботаники: монстера и замиокулькас входят в десятку самых неприхотливых напольных растений для квартиры сегодня в 12:39
Дом оживает сам: 10 зелёных гигантов, которые превращают бетон в тропики

Напольные растения способны превратить даже обычную комнату в стильный оазис. Разбираемся, какие виды подойдут именно вашему дому и как за ними ухаживать.

Читать полностью »

Новости
Наука
Амарал: личинка комара из мелового периода оказалась схожей с современными
Наука
Кетогенная диета повышает мозговой кровоток на 22% и уровень BDNF на 50% у добровольцев 50–70 лет
Дом
Хозяйственные советы: сода и перекись помогают восстановить белизну белья
Туризм
Тревел-блогер о Белизе: экзотика и безопасность в одной из самых криминальных стран
Спорт и фитнес
Польза упражнения "Лягушка": укрепление ног, ягодиц и профилактика варикоза
Авто и мото
Спортрежим уменьшает нагрузку на автоматическую коробку передач при движении в заторе
Питомцы
Дрожь хвоста кошки может свидетельствовать о боли
Садоводство
Садоводам объяснили, как добиться сладкого урожая арбузов даже в холодных регионах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet