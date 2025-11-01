Дом без плесени и протечек: что нужно сделать перед отъездом на зиму
Подготовка дачи к зиме — важный этап для всех владельцев загородных домов. Даже если зимой никто не планирует там жить, необходимо правильно законсервировать дом, чтобы весной не столкнуться с неприятными сюрпризами: протечками, плесенью или повреждённой техникой.
"Зимой на дачах редко кто живёт, обычно уезжают до весны. Поскольку сейчас у многих есть водопровод, необходимо слить воду из системы, а также отключить насосы, бойлеры и другую электрику", — заявила Воронова в беседе с газетой "Взгляд".
Что нужно сделать перед отъездом
Перед тем как покинуть дачу до весны, стоит выполнить несколько обязательных шагов. Они помогут сохранить имущество и предотвратить поломки.
-
Слить воду из системы. Это первое и главное правило. Вода в трубах при замерзании расширяется, что может привести к разрыву. Не забудьте также слить жидкость из бойлера, насоса и стиральной машины.
-
Отключить электроприборы. Все устройства, включая насосы, обогреватели и освещение, нужно обесточить. Это снизит риск короткого замыкания или возгорания.
-
Отключить газовое отопление. При длительном отсутствии хозяев система может стать источником опасности. Лучше перекрыть газ полностью.
-
Убрать мусор и продукты. Оставленные остатки пищи могут привлечь мышей или птиц.
-
Вымыть холодильник и морозильник, а дверцы оставить приоткрытыми, чтобы избежать появления запахов и плесени.
"Холодильник и морозильник рекомендуется полностью вымыть, двери лучше оставить приоткрытыми", — уточнила Воронова.
Забота о текстиле и вещах
Перед закрытием дома стоит уделить внимание тканям и одежде:
-
постирать и убрать постельное бельё, шторы и одежду;
-
хранить их в герметичных мешках или контейнерах;
-
при необходимости добавить средства от моли.
Такие меры помогут избежать появления затхлого запаха и повреждения тканей.
Проветривание: мифы и осторожность
"А что касается проветривания, то, на мой взгляд, оставлять форточки открытыми небезопасно — это может привлечь воров, птиц или грызунов. Да и дом промёрзнет", — добавила Воронова.
Действительно, проветривать дом при отсутствии хозяев не стоит: даже небольшие щели способны привести к обмерзанию стен и мебели. Лучше проверить вентиляционные каналы и при необходимости установить дефлекторы, обеспечивающие естественный воздухообмен без сквозняков.
Дополнительные меры безопасности
Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с RT подчеркнул важность защиты имущества зимой.
Чтобы избежать краж и повреждений:
-
уберите ценные вещи в надёжное место или увезите домой;
-
закройте ставни, окна и двери;
-
при возможности установите камеру наблюдения или датчики движения;
-
сообщите соседям о своём отъезде — совместное наблюдение за участками повышает безопасность.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: оставить воду в трубах.
Последствие: разрыв системы при замерзании.
Альтернатива: полностью слить воду и продуть трубы.
• Ошибка: забыть об электрике.
Последствие: риск возгорания при скачках напряжения.
Альтернатива: отключить автоматы на щите и вынуть вилки из розеток.
• Ошибка: оставить дом закрытым без уборки.
Последствие: появление запаха, насекомых и плесени.
Альтернатива: убрать мусор, вымыть поверхности и проветрить перед закрытием.
Советы шаг за шагом
-
Проведите ревизию систем отопления и водоснабжения.
-
Слейте воду, отключите электричество и газ.
-
Вымойте холодильник, вынесите продукты.
-
Уберите вещи, ткани и мусор.
-
Закройте все окна и двери, проверьте замки.
-
Сообщите соседям или сторожу о своём отъезде.
Плюсы и минусы консервации дачи
|Плюсы
|Минусы
|Снижается риск повреждений коммуникаций
|Требуется время и тщательная подготовка
|Дом защищён от грызунов и плесени
|Возможны расходы на расходники и хранение
|Весной можно сразу начать сезон без ремонта
|Нужен контроль за состоянием дома зимой
Мифы и правда
• Миф: можно просто отключить электричество и ничего не трогать.
Правда: без слива воды и уборки система может выйти из строя.
• Миф: оставленные открытыми форточки помогут проветрить дом.
Правда: сквозняки приводят к обледенению и повышают риск взлома.
• Миф: если дом отапливается, консервация не нужна.
Правда: даже при минимальном отоплении важно обесточить и очистить системы.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru