Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Виноградная лоза
Виноградная лоза
© ars.usda. gov by Stephen Ausmus is licensed under public domain
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 9:53

Подготовка винограда к зиме обернулась сюрпризом: один приём спасает лозу от вымерзания

Влагозарядковый полив поддерживает лозу перед морозами, заявили агрономы

Подготовка виноградной лозы к зиме — это не только традиционные холмики у основания и укрытие от ветра. Ноябрь становится решающим месяцем: растение завершает вегетацию, сбрасывает листья и медленно переходит в состояние покоя. Именно в этот момент можно либо создать условия для будущего богатого урожая, либо случайно ослабить лозу перед морозами.

Когда виноград особенно уязвим

Осенняя погода переменчива: тёплые дни резко сменяются сыростью, а затем внезапными ночными похолоданиями. Для лозы такие скачки — стресс: неокрепшие побеги могут подмерзнуть, а преждевременное укрытие вызывает выпревание. Молодые растения до трёх лет чувствуют этот контраст сильнее всего — их древесина ещё не набрала морозостойкость, а корни нуждаются в стабильной защите.

Сравнение методов защиты лозы

Метод

Польза

Риски

Когда применять

Лёгкое укрытие агроволокном

Дышащая защита от мороза

При сильных снегопадах может смещаться

Конец ноября, стабильные заморозки

Солома или лапник

Натуральная изоляция

Может намокнуть и слёживаться

Для взрослых кустов

Листовой опад

Хороший утеплитель

Привлекает мышей

Только с дополнительной защитой

Холмик 10-15 см

Сохраняет тепло корней

Недостаточно при сильных морозах

Всегда — как базовая мера

Как подготовить лозу: пошаговый алгоритм

  1. Санитарная обрезка

Осмотрите куст и удалите старые, поломанные, усохшие побеги. Оставляют 2-3 самых сильных ветви, которые будут формировать будущий рост. Работайте только острым секатором — рваные срезы хуже затягиваются.

  1. Глубокий полив

После обрезки лоза нуждается в влагозарядковом поливе. Влага помогает корням пережить заморозки и поддерживает почвенную структуру до весны.

  1. Пригибание лозы

Побеги осторожно наклоняют к земле. Их фиксируют к проволоке, колышкам или низкому забору. Чем мягче пригибание, тем меньше риск трещин, которые зимой становятся входом для инфекции.

  1. Выбор укрывного материала

Подойдёт агротекстиль, лапник, солома, плотная бумага. Главное — чтобы материал пропускал воздух. Полностью герметичное укрытие создаёт парниковый эффект и приводит к подопреванию почек.

  1. Надёжная фиксация

Даже лёгкий ветер может унести укрывной слой. Его закрепляют камнями, досками или шпильками, не прижимая к самой лозе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Укрывать лозу слишком рано → почки выпревают → ожидать стабильно холодных ночей.
  • Использовать плёнку без отверстий → конденсат и гниение → дышащий материал (агроволокно).
  • Укладывать толстый слой листьев → мыши находят зимовье → комбинировать листья с лапником.
  • Перегибать старые побеги → микротрещины, вымерзание → мягкое пригибание и фиксация.

А что если лоза растёт на высоком штамбе?

Такую форму винограда укрывают иначе. Сначала убирают лишние побеги, оставшиеся связывают в пучок и фиксируют к стволу. Затем ствол оборачивают соломой, плотным агроволокном или бумажным материалом. Внизу укрытие перехватывают верёвкой, чтобы не разошлось при осадках.

Плюсы и минусы разных укрытий

Материал

Плюсы

Минусы

Агротекстиль

Лёгкий, пропускает воздух, не слёживается

Требует фиксации

Солома

Отлично утепляет

Может промокать

Лапник

Удерживает снег, отпугивает грызунов

Требует большого объёма

Перепревшие листья

Доступно, экологично

Привлекают мышей

FAQ

Когда точно укрывать?
В середине ноября, но ориентироваться нужно на прогнозы. Если обещают резкие заморозки — укрывайте раньше.

Нужно ли поливать после укрытия?
Влагозарядковый полив делают до укрытия — после уже не требуется.

Что делать с корневой зоной?
Создать холмик 10-15 см из земли или компоста — это защищает корни сильнее, чем само укрытие кустов.

Мифы и правда

Миф: "Чем плотнее укрытие, тем теплее лозе".
Правда: герметичное укрытие вызывает выпревание и гниение.

Миф: "Молодые лозы выдерживают любые морозы под толстым слоем листьев".
Правда: листва без защиты от грызунов — идеальная приманка.

Миф: "Снег заменяет укрытие".
Правда: снег непостоянен, и резкая оттепель может открыть кусты в самое морозное время.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вертикальная подвязка увеличивает урожайность малины — по данным садоводов сегодня в 7:18
Подвесила первые трости — и заметила неожиданный эффект: ягоды малины стали крупнее

Чтобы малина давала крупные и сладкие ягоды, её побеги нужно направлять. Узнайте, почему вертикальная поддержка превращает хаотичные трости в сильный и урожайный куст.

Читать полностью » Мягкие пасты без ароматизаторов подходят для разовой профилактики — агрономы сегодня в 7:15
Добавляю в воду каплю зубной пасты — и комнатные цветы оживают: простой трюк, о котором знают только опытные цветоводы

Обычная зубная паста может улучшить состояние почвы, защитить растения от болезней и стать доступным удобрением. Разбираем, как использовать этот лайфхак безопасно.

Читать полностью » Контейнер из-под яиц упрощает выращивание лука дома — Мария Антипова сегодня в 6:15
Выращиваю зелёный лук зимой прямо на подоконнике — дешёвый способ, который спасает от авитаминоза

Домашний мини-огород помогает получить витаминную зелень даже в морозы. Узнайте, как вырастить зелёный лук в простой конструкции из подручных материалов.

Читать полностью » Гниение деревянных столбов вызывает наклон забора — по данным строителей сегодня в 6:11
Заменил один сгнивший столб — и весь забор выпрямился: секрет ремонта оказался простым

Провалившийся забор может быть причиной многих головных болей — откройте секреты, как восстановить опоры и продлить их срок службы.

Читать полностью » Бочки помогают организовать хранение садового инвентаря вертикальным способом на участке — Алексей Румянцев сегодня в 5:15
Разрезал ржавую бочку — сделал идеальную клумбу: соседи спрашивают, где купил такой дизайнерский элемент сада

Старые бочки можно превратить в грядки, клумбы, компостеры и практичные ёмкости для хранения. Используйте их с пользой, чтобы улучшить дачный участок.

Читать полностью » Крупные ёмкости улучшают рост корней черники — по данным садоводов сегодня в 5:06
Посадила чернику в контейнер — и весной увидела эффект, которого не ожидала: вся семья удивилась

Выбирая между посадкой черники в грунт и контейнер, учитывайте кислотность почвы. Читайте наши советы и откройте секреты успешного урожая.

Читать полностью » Зимняя чистка шпалер снижает риск болезней весной — по данным агрономов сегодня в 4:59
Не дайте весенним искусителям шанс: уникальная зимняя уборка опор спасёт ваш сад

Зимняя уборка сада требует не только чистоты грядок, но и опор. Узнайте, как правильно подготовить конструкции, чтобы избежать заболеваний в следующем сезоне.

Читать полностью » Подзимний посев улучшает всхожесть свёклы благодаря стратификации — Ирина Дроздова сегодня в 4:07
Сею свёклу в декабре — и собираю урожай раньше всех: метод подзимнего посева работает мощнее, чем думают огородники

Подзимний посев свёклы — надёжный способ получить ранний и крепкий урожай. Разбираем, как выбрать место, подготовить грядку и провести посев правильно.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Здоровые привычки укрепляют репродуктивную систему — врач-репродуктолог Сергей Волков
Дом
Утечку газа в квартире предложили выявлять мыльным раствором – эксперт ЖКХ Дмитрий Бондарь
Питомцы
Водоросли в аквариуме сигнализируют о проблемах с экосистемой — биологи
Наука
Снижение сексуальной активности среди молодёжи отражает глубокие процессы — профессор Кей Уэллингс
Спорт и фитнес
Тренер Семен Мишин объяснил, что не стоит сидеть на жестких диетах
Туризм
Эксперты выделили страны, где комфортно отдыхать осенью и зимой: Таиланд, Грузия, Кипр
Культура и шоу-бизнес
Адам Сэндлер подчеркнул важность общения, смеха и заботы о детях для сохранения брака
Еда
Фаршированные яйца с творожным сыром и майонезом держат форму — повар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet