Беременная девушка на обследовании
Беременная девушка на обследовании
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 7:22

Беременность под контролем: обязательное тестирование и психологическая поддержка — все, что вам нужно знать

Минздрав России утвердит новые стандарты ведения беременности, включая НИПТ и психологическое консультирование

Министерство здравоохранения Российской Федерации собирается утвердить новые правила ведения беременности, которые включают обязательное неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) для всех беременных женщин, состоящих на учете в женской консультации. Этот шаг направлен на улучшение качества пренатальной диагностики и на обеспечение безопасности для матери и ребенка.

Что такое НИПТ?

Неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) — это метод диагностики, который позволяет выявить хромосомные аномалии у плода по крови матери без необходимости проведения инвазивных вмешательств. Этот тест безопасен, информативен и уже давно используется в ведущих странах мира. По словам репродуктолога Виктории Шустовой, внедрение НИПТ в стандарт наблюдения за беременностью — это значительный шаг вперед в области современной пренатальной диагностики.

"Тест безопасен, информативен и давно используется в ведущих странах мира. Его внедрение в стандарт наблюдения — большой шаг к развитию современной пренатальной диагностики", — заявила Виктория Шустова.

Психологическое консультирование и сроки постановки на учет

Новые правила ведения беременности также предполагают обязательное психологическое консультирование для будущих матерей. Это поможет справиться с возможными стрессами, связанными с беременностью и предстоящими изменениями в жизни. Кроме того, будут четко установлены сроки постановки на учет для своевременного контроля за состоянием здоровья женщины и плода.

Таблица: Нововведения в правилах ведения беременности

Нововведение Описание Рекомендации
Обязательное НИПТ Тестирование на хромосомные аномалии у плода по крови матери Все беременные женщины на учете в женской консультации
Психологическое консультирование Помощь в преодолении стресса и поддержка в период беременности Индивидуальные консультации для каждой пациентки
Четкие сроки постановки на учет Установление оптимальных сроков для наблюдения за здоровьем Постановка на учет в определенные сроки для своевременной диагностики

Статистика заболеваний репродуктивной системы

По данным Минздрава, около 12,9% женщин и 2,1% мужчин страдают от заболеваний репродуктивной системы. В последние годы количество пациентов с заболеваниями репродуктивной системы у мужчин растет. Эксперты уже обратились в министерство с предложением улучшить помощь пациентам с бесплодием и предложить новые правила для их лечения.

Вывод

Внедрение обязательного НИПТ, психологического консультирования и четких сроков постановки на учет — это шаг к улучшению качества медицинской помощи и обеспечению более безопасного и эффективного ведения беременности в России.

