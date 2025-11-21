Турция, ОАЭ и Мальдивы остаются в топе, но лидер сменился: женщины диктуют тренды дорогих путешествий

Аналитики премиального тревел-консьерж сервиса Onlinetours Premium заметили любопытный сдвиг в предпочтениях туристов: в 2025 году именно женщины чаще всего становятся инициаторами бронирования дорогих путешествий. Тенденция проявляется как в выборе направлений, так и в стиле отдыха, подчёркивая, как быстро меняются привычки аудитории люксового сегмента.

Что показала статистика сервиса

Данные Onlinetours Premium позволяют оценить, как распределяются роли при оформлении премиальных поездок. Женщины бронируют дорогие туры заметно активнее мужчин. По словам экспертов, разница наиболее выражена в российских направлениях и в выборе путешествий в Китай.

"Соотношение оформленных туров — 55,3% (женщины) на 44,7% (мужчины). Самый большой разрыв в предпочтениях наблюдается в российском направлении — на курорты России едут две из трех женщин и один из трех мужчин, — и Китай”, — рассказали эксперты.

В другом наблюдении аналитики отмечают: для многих туристок страны ближнего зарубежья не входят в число желаемых направлений. Мужчины же продолжают активно бронировать поездки в соседние государства.

"Интересно, что женщины почти не выбирают для путешествия страны ближнего зарубежья — Беларусь, Грузию, Абхазию и другие, в то время как мужчины регулярно путешествуют в близлежащие страны”, — добавили аналитики.

Несмотря на различия во вкусах, общий паттерн остаётся неизменным: премиальные путешественники предпочитают безвизовые страны.

"В числе стран: Турция, ОАЭ, Египет, Мальдивы и Таиланд. Средний чек тура "для богатых" составил 385 тысяч рублей”, — заключили они.

Какие направления выбирают чаще всего

Российские курорты остаются в топе — и для женщин, и частично для мужчин. Среди популярных внутренних маршрутов выделяются Краснодарский край, Алтай и Байкал. Путешествия по Китаю в премиальном формате также набирают популярность: частные гиды, гастротуры, СПА-комплексы, лечебные программы и маршруты по мегаполисам стали отличительной чертой этого направления.

Страны ближнего зарубежья — как отмечают аналитики — потеряли привлекательность у женщин в 2025 году. Здесь свою роль сыграли и изменившиеся стандарты комфорта, и рост внимания к сервисам класса люкс.

Сравнение предпочтений туристов

Категория Женщины Мужчины Общая тенденция Российские курорты Очень высокий интерес Средний Разрыв самый заметный Китай Высокий Средний Растущий спрос Ближнее зарубежье Низкий Высокий Яркая разница интересов Безвизовые страны Высокий Высокий Универсальный выбор Средний чек 385 тыс. руб. 385 тыс. руб. Одинаковый для обоих

Советы шаг за шагом: как выбрать премиальный тур

Определить цель поездки — СПА, экскурсии, гастрономия, пляжный отдых или приключения. Подобрать сезон: премиальные отели часто предлагают лучшие условия в межсезонье. Уточнить визовые требования, чтобы избежать дополнительных задержек. Выбрать авиаперевозчика: премиальный сегмент предполагает комфорт уже в пути. Оценить инфраструктуру отеля: СПА, бассейны, частные пляжи, клубная зона. Забронировать дополнительные услуги заранее — трансферы, экскурсии, аренду автомобиля.

Эти шаги помогают сформировать полноценный отдых, соответствующий уровню премиальной категории.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: выбирать направление только по цене.

→ Последствие: несоответствие уровня сервиса ожиданиям.

→ Альтернатива: ориентироваться на рейтинг гостиниц и отзывы премиальных туристов.

• Ошибка: игнорировать сезонность.

→ Последствие: переполненные курорты или плохие погодные условия.

→ Альтернатива: выбирать межсезонье для комфортного отдыха.

• Ошибка: не учитывать особенности безвизовых направлений.

→ Последствие: сложности при пересечении границы.

→ Альтернатива: заранее уточнить правила въезда и необходимые документы.

А что если путешествовать вне пикового сезона?

Если выбрать нестандартные даты, премиальные поездки могут оказаться даже более выгодными. К примеру, отели на Мальдивах и в ОАЭ предлагают скидки на длительное проживание, а туры в Таиланд становятся доступнее в период до новогоднего сезона. Внутренние курорты России также выгоднее бронировать в промежутках между праздниками — сервис остаётся на уровне, а загрузка отелей ниже.

Плюсы и минусы безвизовых направлений

Плюсы Минусы Быстрое оформление поездки Популярность ведёт к высокой загрузке курортов Минимум документов Стоимость тура может расти в сезоны Удобство для семейного отдыха Сложнее найти уединённые локации Широкий выбор премиальных отелей Иногда меньше уникальных маршрутов

FAQ

Как выбрать направление для премиального отдыха?

Ориентироваться на уровень сервиса, инфраструктуру, климат и особенности сезона. Лучшие варианты — Турция, ОАЭ, Мальдивы, Таиланд.

Сколько стоит премиальный тур в 2025 году?

Средний чек по данным аналитиков составляет 385 тысяч рублей, но стоимость зависит от длительности, типа отеля и сезона.

Что лучше: отдых в России или за границей?

Если важны скорость и простота путешествия, российские курорты удобнее. Для экзотики и СПА — Таиланд, Мальдивы и ОАЭ.

Мифы и правда

• Миф: премиальный отдых всегда предполагает перелёт на большие расстояния.

Правда: российские курорты и Турция предлагают премиальный сервис не хуже зарубежных направлений.

• Миф: премиум-тур нужен только на длительный отпуск.

Правда: формат "люкс выходных" становится всё популярнее.

• Миф: женщины выбирают дорогие поездки реже мужчин.

Правда: в 2025 году женщины оформляют премиальные туры чаще.

Сон и психология

Планирование отдыха само по себе снижает стресс, однако слишком долгий выбор или поиск "идеального" тура может привести к тревожности. Психологи рекомендуют ограничивать время, которое вы тратите на сравнение предложений, и не рассматривать десятки вариантов сразу — это повышает удовлетворённость итоговым решением.

Три интересных факта о премиальном туризме

В премиум-сегменте растёт спрос на персональные маршруты и путешествия с личным менеджером. Всё больше туристов выбирают оздоровительные ретриты и СПА-путешествия вместо классического пляжного отдыха. В 2025 году большинство премиальных отелей запускают программы микрорелокаций — проживания от недели до месяца.

Исторический контекст: как развивался премиальный туризм

Премиальный сегмент путешествий оформился в 1990-х, когда на рынке появились первые люксовые сетевые гостиницы и индивидуальные программы обслуживания гостей. Позднее на него влияли мировые кризисы, рост авиаперевозок, цифровизация и появление сервисов премиального сопровождения. Сегодня премиальный туризм — это сочетание высокого уровня сервиса, персонализированных маршрутов и гибких условий бронирования, а изменения предпочтений аудитории отражают общие тенденции мировой индустрии.