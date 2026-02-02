Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Прекрасный вид сверху на дома и небольшие лодки
Прекрасный вид сверху на дома и небольшие лодки
© Designed by Freepik by wirestock is licensed under public domain
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 16:35

Не только океан и шезлонг: Шри-Ланка собирает премиальный маршрут из сафари, поездов и чайных холмов

Шри-Ланка все заметнее меняет туристический вектор, стараясь уйти от образа доступного пляжного направления. Власти острова продвигают новые форматы отдыха и делают акцент на гостей, готовых платить за уникальный опыт. При этом спрос со стороны россиян остается неоднородным. Об этом сообщает АТОР.

Массовый спрос и ценовая чувствительность

По данным туроператора "Русский Экспресс", в сезоне 2025/26 Шри-Ланка для большинства российских туристов по-прежнему ассоциируется с недорогим пляжным отдыхом. При сохранении общего объема продаж средний чек снизился с 328 до 272 тыс. рублей, а туристы стали чаще сокращать состав поездки.

Ключевым фактором остается авиаперелет. Когда стоимость билетов приближается к 800 долларам, часть спроса быстро смещается в другие азиатские направления — прежде всего в Китай, включая Хайнань. Это подчеркивает, что для Шри-Ланки по-прежнему важно четкое позиционирование на российском рынке.

Ставка на люкс и персональный формат

На встрече в посольстве Шри-Ланки в России туристические власти официально подтвердили курс на развитие премиального и люксового сегмента. В фокусе — приватность, индивидуальные маршруты и глубокое погружение в культуру и природу острова.

"Мы понимаем важность эксклюзивности, приватности и готовы все это предоставлять: частные сафари с опытными натуралистами, индивидуальные культурные путешествия с гидами-знатоками, путешествия на поезде через холмы Центральной Шри-Ланки", — подчеркнула посол Шри-Ланки в РФ Шобини Гунасекера.

Посольство готово помогать туроператорам в создании уникальных программ и налаживании контактов с отелями и локальными партнерами.

"Мы хотим создать эксклюзивную серию роскошных туров для российского рынка", — отметил первый секретарь посольства Саджива Бандара.

Где искать премиум на острове

Эксперты "Русского Экспресса" отмечают, что люксовый сегмент на Шри-Ланке начал формироваться сравнительно недавно, но растет быстро. Уже каждый второй клиент компании выбирает отели категории 5+, а спрос на VIP-форматы особенно заметен в экскурсионных и комбинированных турах, что укладывается в глобальный тренд премиального туризма с акцентом на уникальный личный опыт.

Речь идет об индивидуальных сафари в парках Яла и Удавалаве с размещением в Wild Coast Tented Lodge или Uga Chena Huts, премиальных отелях среди чайных плантаций, а также люксовых объектах в Канди и Коломбо. Дополняют предложение вертолетные перелеты к знаковым достопримечательностям и приватные экскурсии.

Перелеты и перспективы

Прямые рейсы на Шри-Ланку выполняет "Аэрофлот" три раза в неделю, однако программа пока ограничена по срокам. Существенную роль играют стыковочные рейсы ближневосточных и азиатских авиакомпаний, которые часто оказываются выгоднее по цене.

Шри-Ланка постепенно уходит от образа исключительно массового курорта и формирует полноценное премиальное предложение. Для российского рынка это означает расширение выбора и возможность увидеть остров в более индивидуальном и глубоком формате.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Туристы бегут на перекрёсток Сибуи, но самое неожиданное ждёт в стороне: многие проходят мимо вчера в 2:25

Практический гид по Сибуе: сколько стоит типичный день, как передвигаться от Scramble к Мэйдзи и где найти бесплатные и неожиданные впечатления.

Читать полностью » Три места в Греции собирают идеальную перезагрузку — меньше витринности, больше воды и тишины 31.01.2026 в 18:40

Когда хочется Греции без толпы: три направления — Серифос, южный Ретимно и Куфонисия — где пляжи остаются дикими, ночи тихие, а дороги ведут к настоящему.

Читать полностью » Хайнань стал зимней дачей россиян — популярность изменила курорт до неузнаваемости 31.01.2026 в 18:06

Турпоток из России на Хайнань побил исторический рекорд. Курорт манит климатом и прямыми рейсами, но растущая популярность меняет впечатления от отдыха.

Читать полностью » Золото выходит из витрин и ложится под ноги: Дубай готовит проект, которого мир ещё не видел 31.01.2026 в 17:58

В Дубае планируют построить первую в мире улицу, вымощенную настоящим золотом. Проект станет частью ювелирного квартала и уже вызвал интерес туристов.

Читать полностью » Пирамиды — лишь начало: Египет открывается иначе, если собрать маршрут правильно 31.01.2026 в 17:30

Полезный маршрут по Египту: как за одну поездку совместить Каир, Луксор и пляжи с рифами, не перегрузив переездами, с советами по визе, сезону и таймингу.

Читать полностью » Прямых рейсов нет, а отдых есть: туры на греческие острова запускают через Турцию 31.01.2026 в 13:26

Россияне летом 2026 возвращаются на Кос и Родос через Турцию: паромы из Бодрума и Мармариса, простые стыковки, визовая поддержка и туры Ambotis в продаже.

Читать полностью » Прилетела утром — и влюбилась к вечеру: как увидеть Иркутск за один день и не устать 31.01.2026 в 10:31

Погрузитесь в Иркутск через утреннюю Галерею Бронштейна и вечерний театр: выстроенный по строгому графику маршрут, где архитектура встречается с сибирскими вкусами и купеческими историями.

Читать полностью » Пляжи без толп и минус 30% в чеке: март открыл неожиданное окно дешёвого отдыха 30.01.2026 в 18:55

Март открывает новые возможности для бюджетного пляжного отдыха за границей: цены снижаются, туристов меньше, а популярные курорты сохраняют комфортную погоду.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Февраль без иллюзий и переплат: туда улетают россияне, пока остальные теряют деньги
Наука
Человек больше не эталон: ИИ прошёл тест на креативность и показал неудобный результат
Красота и здоровье
Стресс бьет не только по нервам: эти привычки разрушают поджелудочную изнутри
Красота и здоровье
После еды будто выключили тумблер: сонливость возникает из-за естественной реакции организма
Красота и здоровье
Давление не любит сюрпризов: утренний рацион, который держит сосуды в спокойном режиме
Недвижимость
Уксус портит дом незаметно — эти поверхности страдают первыми
Авто и мото
Российский электрофургон в стиле Cybertruck выехал на дороги — что скрывает проект Russo-Balt
Спорт и фитнес
Секрет зимних пробежек оказался простым — холод незаметно превращает бег в жиросжигатель
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet