Не только океан и шезлонг: Шри-Ланка собирает премиальный маршрут из сафари, поездов и чайных холмов

Шри-Ланка все заметнее меняет туристический вектор, стараясь уйти от образа доступного пляжного направления. Власти острова продвигают новые форматы отдыха и делают акцент на гостей, готовых платить за уникальный опыт. При этом спрос со стороны россиян остается неоднородным. Об этом сообщает АТОР.

Массовый спрос и ценовая чувствительность

По данным туроператора "Русский Экспресс", в сезоне 2025/26 Шри-Ланка для большинства российских туристов по-прежнему ассоциируется с недорогим пляжным отдыхом. При сохранении общего объема продаж средний чек снизился с 328 до 272 тыс. рублей, а туристы стали чаще сокращать состав поездки.

Ключевым фактором остается авиаперелет. Когда стоимость билетов приближается к 800 долларам, часть спроса быстро смещается в другие азиатские направления — прежде всего в Китай, включая Хайнань. Это подчеркивает, что для Шри-Ланки по-прежнему важно четкое позиционирование на российском рынке.

Ставка на люкс и персональный формат

На встрече в посольстве Шри-Ланки в России туристические власти официально подтвердили курс на развитие премиального и люксового сегмента. В фокусе — приватность, индивидуальные маршруты и глубокое погружение в культуру и природу острова.

"Мы понимаем важность эксклюзивности, приватности и готовы все это предоставлять: частные сафари с опытными натуралистами, индивидуальные культурные путешествия с гидами-знатоками, путешествия на поезде через холмы Центральной Шри-Ланки", — подчеркнула посол Шри-Ланки в РФ Шобини Гунасекера.

Посольство готово помогать туроператорам в создании уникальных программ и налаживании контактов с отелями и локальными партнерами.

"Мы хотим создать эксклюзивную серию роскошных туров для российского рынка", — отметил первый секретарь посольства Саджива Бандара.

Где искать премиум на острове

Эксперты "Русского Экспресса" отмечают, что люксовый сегмент на Шри-Ланке начал формироваться сравнительно недавно, но растет быстро. Уже каждый второй клиент компании выбирает отели категории 5+, а спрос на VIP-форматы особенно заметен в экскурсионных и комбинированных турах, что укладывается в глобальный тренд премиального туризма с акцентом на уникальный личный опыт.

Речь идет об индивидуальных сафари в парках Яла и Удавалаве с размещением в Wild Coast Tented Lodge или Uga Chena Huts, премиальных отелях среди чайных плантаций, а также люксовых объектах в Канди и Коломбо. Дополняют предложение вертолетные перелеты к знаковым достопримечательностям и приватные экскурсии.

Перелеты и перспективы

Прямые рейсы на Шри-Ланку выполняет "Аэрофлот" три раза в неделю, однако программа пока ограничена по срокам. Существенную роль играют стыковочные рейсы ближневосточных и азиатских авиакомпаний, которые часто оказываются выгоднее по цене.

Шри-Ланка постепенно уходит от образа исключительно массового курорта и формирует полноценное премиальное предложение. Для российского рынка это означает расширение выбора и возможность увидеть остров в более индивидуальном и глубоком формате.