6,3 миллиона за северный кроссовер: новый бренд дебютирует в Тюмени
Автолюбителей Тюмени ждёт новый премиальный опыт: на рынок выходит китайский бренд Nordcross, известный в России по моделям Lynk&Co. Официальным дилером стала компания "Автоград", и уже через неделю в дилерском центре появится первый автомобиль марки — Nordcross 001.
Nordcross: "кроссоверы для Северной страны"
-
Nordcross - новое имя для экспорта премиальных китайских авто, созданных специально для зарубежных рынков.
-
Название бренда переводится как "Crossovers for the Northern Country".
-
В России машины известны под маркой Lynk&Co, входящей в группу Geely.
Что известно о модели и ценах
-
В Тюмени пока доступна единственная модель — Nordcross 001.
-
Машина предлагается в одной комплектации.
-
Официальная цена - около 6,3 миллиона рублей.
-
Уже скоро новый кроссовер можно будет протестировать в дилерском центре.
Почему это интересно?
Появление Nordcross в регионе — сигнал того, что премиальный сегмент китайских автомобилей продолжает активно развиваться и завоёвывать российский рынок. Покупатели получат больше возможностей выбрать между европейскими, японскими и современными китайскими авто высокого класса.
