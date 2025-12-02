Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Буксировка автомобиля на эвакуаторе
© Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domain
Иван Рогов Опубликована сегодня в 2:34

Ferrari на крюке, Rolls-Royce на тросе: столица объявила охоту на роскошь

В Москве эвакуировали 35 тысяч премиум-авто с начала года — Дептранс Москвы

В Москве всё чаще эвакуируют автомобили премиум-класса — владельцы дорогих иномарок нередко игнорируют правила парковки. С начала 2025 года на штрафстоянки отправились десятки тысяч таких машин. Среди них — самые известные бренды, от BMW до Rolls-Royce. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы.

Эвакуации в цифрах и фактах

По данным департамента, с января по ноябрь 2025 года на московские штрафстоянки доставили более 35 тысяч автомобилей премиум-сегмента. Основные причины стандартны: парковка под запрещающими знаками, на тротуарах, пешеходных переходах, газонах и местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями. Нарушители предпочитают не тратить время на поиск законного места, но итог — эвакуация и штраф.

Чаще всего сотрудники эвакуационной службы фиксировали нарушения среди владельцев BMW — таких машин оказалось 11,5 тысячи. За ними следуют Mercedes-Benz с 10,6 тысячи случаев и Audi — 5,6 тысячи.

"Водители элитных машин не освобождаются от правил дорожного движения, ответственность для всех одинакова", — отмечается в сообщении столичного департамента транспорта.

Интересно, что среди эвакуированных авто оказались и настоящие символы роскоши. В 2025 году на штрафстоянку доставили четыре Ferrari, десять Maybach и восемнадцать Rolls-Royce. Подобные случаи вызывают повышенный интерес у горожан, ведь стоимость эвакуации и хранения таких машин исчисляется десятками тысяч рублей.

Почему владельцы дорогих авто нарушают чаще

Психологи и эксперты в области транспортного поведения объясняют это феноменом "эффекта вседозволенности". Владельцы дорогих машин нередко полагают, что их статус освобождает от необходимости соблюдать правила. К тому же в центральных районах столицы хронически не хватает парковочных мест — особенно у бизнес-центров и ресторанов.

Однако департамент транспорта напоминает, что даже короткая остановка под запрещающим знаком может обернуться эвакуацией. Кроме того, водитель вынужден будет оплатить не только штраф, но и услуги стоянки.

"Мы фиксируем повторные нарушения со стороны одних и тех же водителей, но с каждым годом количество таких случаев сокращается", — говорится в отчёте Дептранса.

Техническая сторона процесса эвакуации

Каждая эвакуация в Москве проходит под контролем автоматизированной системы. Камеры фиксации и мобильные комплексы распознавания номеров помогают выявлять нарушителей оперативно. После оформления протокола автомобиль отправляется на ближайшую штрафстоянку, где его могут забрать только после полной оплаты штрафа и услуг эвакуатора.

На официальном портале "Автокод" можно узнать, куда доставили машину, и сразу оплатить эвакуацию онлайн. Это позволяет избежать очередей и сэкономить время. Такая цифровизация процесса стала одной из причин, почему система эвакуации работает чётко и прозрачно.

Как избежать эвакуации: практические советы

Даже опытные водители могут оказаться в ситуации, когда эвакуатор уже поднимает их автомобиль. Чтобы этого не произошло, достаточно соблюдать несколько простых правил:

  1. Всегда проверяйте дорожные знаки и разметку перед парковкой.

  2. Используйте официальные приложения с картами разрешённых парковок.

  3. Не останавливайтесь ближе 5 метров к пешеходному переходу или перекрёстку.

  4. Избегайте остановки на местах для инвалидов без соответствующего разрешения.

  5. Сохраняйте чеки об оплате парковки — они помогут в спорных ситуациях.

Такие рекомендации особенно актуальны для владельцев дорогих авто: помимо штрафа, эвакуация может повредить кузов или подвеску, что обойдётся во много раз дороже.

Сравнение: Эвакуация обычных и премиальных авто

Разница между эвакуацией бюджетного и люксового автомобиля заключается не только в стоимости самой машины, но и в особенностях её транспортировки. Эвакуаторы, предназначенные для премиум-сегмента, оснащены платформами с мягким заездом и фиксирующими системами, исключающими повреждения кузова.

Кроме того, владельцы таких машин чаще прибегают к юридической помощи для оспаривания эвакуации. Но статистика показывает: более 80% подобных жалоб отклоняются, если нарушение подтверждено фотофиксацией. Для обычных же авто процедура стандартна — главное вовремя оплатить штраф и забрать транспорт.

Плюсы и минусы системы эвакуации

Система эвакуации имеет как положительные стороны, так и спорные моменты. К её плюсам можно отнести:

  • повышение дисциплины на дорогах;
  • освобождение улиц от хаотично припаркованных машин;
  • сокращение аварийных ситуаций из-за видимости перекрёстков.

Минусы также очевидны:

  • финансовая нагрузка на водителей;
  • риск повреждения автомобиля при погрузке;
  • споры в случаях неочевидных нарушений.

Несмотря на это, общий эффект от системы — положительный. Город становится безопаснее, а порядок на улицах заметно улучшился.

Популярные вопросы о парковке и эвакуации

1. Как узнать, куда эвакуировали машину?
Информацию можно проверить на сайте "Автокод" или по телефону горячей линии Дептранса, указав номер автомобиля.

2. Сколько стоит эвакуация автомобиля в Москве?
В среднем от 3 до 7 тысяч рублей в зависимости от категории транспортного средства, плюс оплата хранения на стоянке.

3. Можно ли оспорить эвакуацию?
Да, если владелец уверен, что нарушение зафиксировано ошибочно. Для этого нужно подать жалобу в МАДИ с приложением фото- или видеодоказательств.

Советы водителям Москвы

Чтобы не тратить время и деньги, автомобилистам стоит заранее планировать маршруты и парковку. Использование мобильных приложений "Парковки Москвы" и "Московский транспорт" помогает найти ближайшие разрешённые места. При необходимости можно оплатить парковку удалённо и продлить её, не выходя из офиса или кафе.

Соблюдение правил не только избавляет от риска эвакуации, но и делает движение в мегаполисе более безопасным. Ведь каждый освобождённый тротуар — это комфорт и безопасность пешеходов.

