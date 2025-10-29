Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mercedes Maybach 223
Mercedes Maybach 223
© Wikipedia by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0
Иван Рогов Опубликована сегодня в 3:16

Падение есть, но спрос не сдался: кто спас премиум-рынок в России от застоя

"Автостат": продажи премиальных автомобилей в России в сентябре снизились на 15%

В сентябре российский рынок премиальных автомобилей показал спад, но не утратил активности. По данным агентства "Автостат", за месяц реализовано почти 11 тысяч новых машин люксовых марок — на 15% меньше, чем годом ранее. Несмотря на снижение общего объёма, некоторые бренды, напротив, прибавили в продажах. Неожиданным лидером стала BMW, вернувшая себе первое место впервые с весны 2022 года.

Возвращение немецкой классики

Немецкий производитель, официально покинувший российский рынок более трёх лет назад, снова оказался на вершине рейтинга. В сентябре в стране продали 1741 автомобиль BMW — в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года. Эти машины поступают исключительно по схеме параллельного импорта, что не мешает им сохранять устойчивый спрос среди автолюбителей.

Основной интерес вызывают кроссоверы X3 и X5, а также бизнес-седан 5-й серии. Для покупателей премиум-сегмента немецкий бренд остаётся символом статуса и надёжности, даже несмотря на сложности с поставками и сервисным обслуживанием.

Китайские марки сокращают отставание

Следом за BMW расположились китайские производители, прочно закрепившиеся в верхней части рейтинга. Второе место занял Exeed, чьи продажи составили 1652 автомобиля. Марка активно расширяет дилерскую сеть и продвигает модели VX и RX, которые стали флагманами бренда.

Третье место занял Tank — 1529 проданных машин. Этот бренд привлекает покупателей мощными внедорожниками, способными соперничать с классическими моделями Toyota и Jeep. Четвёртая позиция у Hongqi (1203 автомобиля) — люксового подразделения FAW, которое делает ставку на представительские седаны и премиальные кроссоверы. Пятёрку замыкает Lixiang (1141 автомобиль), известный своими гибридными моделями с увеличенным запасом хода.

Сравнение лидеров премиум-сегмента

Бренд Продажи в сентябре 2025 г. Изменение к 2024 г. Основные модели Особенности
BMW 1741 +50% X3, X5, 5 Series Параллельный импорт, немецкое качество
Exeed 1652 +30% VX, RX Акцент на комфорте и технологии
Tank 1529 +45% 300, 500 Внедорожная мощь и дизайн
Hongqi 1203 +20% H5, HS7 Китайский люкс, ориентированный на бизнес
Lixiang 1141 +60% L7, L9 Гибриды и электрические платформы

Почему спрос на премиум-авто держится

Даже при росте цен и ограниченных поставках россияне продолжают покупать дорогие автомобили. Эксперты отмечают, что премиум-сегмент во многом зависит не от повседневного спроса, а от накопленного капитала и потребности в статусных вещах. Кроме того, дилеры находят способы обеспечивать клиентов сервисом и запасными частями через независимые каналы.

"Рынок премиальных машин остаётся живым благодаря параллельному импорту и локальной адаптации сервисов", — отметил аналитик агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Советы: как выбрать премиальный автомобиль в 2025 году

  1. Оцените сервисную доступность. Поскольку официальные представительства ряда марок не работают, важно убедиться, что запчасти и сервис доступны через проверенные сети.

  2. Проверьте происхождение машины. При параллельном импорте возможны различия в комплектациях и гарантийных условиях.

  3. Рассмотрите китайские альтернативы. Современные модели Exeed, Tank и Hongqi предлагают уровень оснащения, сопоставимый с европейскими.

  4. Планируйте расходы заранее. Страховка, ТО и налоги на мощные двигатели ощутимо дороже, чем у массовых моделей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка редкой модели без уточнения наличия запчастей.
    Последствие: длительный простой при ремонте.
    Альтернатива: выбрать автомобиль с уже развитой сетью поставок — например, Exeed или Lixiang.

  • Ошибка: ориентироваться только на внешний вид.
    Последствие: высокие эксплуатационные расходы.
    Альтернатива: сравнивать стоимость владения, включая топливо, страховку и налоги.

А что если рынок продолжит падать?

Если тенденция к снижению продаж сохранится, рынок может перейти в фазу "умного спроса", когда покупатели станут выбирать не по бренду, а по соотношению цены, комфорта и гарантированного обслуживания. В таком сценарии китайские премиум-марки получат дополнительное преимущество: они уже предлагают больше технологий за меньшие деньги.

Плюсы и минусы премиум-автомобилей

Плюсы Минусы
Высокий комфорт и технологии Дорогие запчасти и обслуживание
Престиж и имидж Повышенные налоги и страховка
Долговечные материалы и безопасность Возможные сложности с ремонтом при параллельном импорте
Стабильная остаточная стоимость Высокая цена при покупке

FAQ

Сколько стоят премиум-автомобили в России в 2025 году?
Средняя цена нового автомобиля люксового сегмента превышает 6 млн рублей, а некоторые модели BMW и Hongqi достигают 10-12 млн.

Что лучше — BMW или Exeed?
BMW остаётся эталоном управляемости и динамики, однако Exeed предлагает современный комфорт и полный набор электронных ассистентов за меньшие деньги.

Можно ли купить новый BMW официально?
Нет, официальные продажи прекращены, но машины продолжают поступать через параллельный импорт с гарантией от независимых поставщиков.

Мифы и правда о премиум-рынке

Миф: премиальные автомобили перестали продаваться в России.
Правда: продажи сократились, но рынок не исчез — вместо европейцев активнее выступают китайские бренды.

Миф: китайские премиум-марки уступают по качеству.
Правда: современные модели Tank, Exeed и Hongqi используют материалы и технологии, сопоставимые с европейскими конкурентами.

Миф: обслуживание таких машин невозможно без официальных сервисов.
Правда: независимые станции успешно адаптировали технологии ремонта, а запчасти поступают через параллельные каналы.

Интересные факты

  1. В 2025 году китайские бренды заняли более 60% рынка премиум-класса в России.

  2. BMW X5 остаётся самой популярной моделью среди машин, ввезённых неофициально.

  3. Hongqi переводится с китайского как "Красное знамя" — символ национальной гордости КНР.

Исторический контекст

Ещё в 2010-х годах премиум-сегмент в России был прерогативой немецкой "тройки" — BMW, Mercedes-Benz и Audi. После 2022 года ситуация изменилась: китайские производители стремительно заняли освободившуюся нишу, а параллельный импорт позволил сохранить доступ к европейским моделям. Сейчас рынок находится на этапе перестройки — балансируя между привычным статусом и новыми технологиями.

