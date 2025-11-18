Премиальные авто держат удар: машины, которые почти не знают, что такое ДТП
Рынок премиальных автомобилей в России продолжает удивлять своей динамикой. Владельцы таких машин уделяют особое внимание их сохранности, а современные технологии безопасности позволяют минимизировать риск ДТП. Сервис онлайн-проверки истории автомобилей "Автотека" опубликовал свежие данные о безаварийности премиум-авто на вторичном рынке, и результаты оказались весьма интересными.
Среди машин премиум-сегмента, возраст которых не превышает пяти лет, наименьшее количество ДТП отмечено у моделей Zeekr 001, Mercedes-Benz G-класса AMG и Tank 300. Эти автомобили, по данным "Автотеки", реже всего фигурируют в аварийных отчетах, что говорит о внимательном отношении владельцев к сохранности своих транспортных средств и о высоком уровне безопасности.
Топ-10 марок без аварий
Анализ показал, что среди премиальных брендов наибольшая доля безаварийных автомобилей наблюдается у следующих марок:
-
Jeep — 88,8% машин без ДТП
-
Zeekr — 86,3%
-
Li Auto — 86,1%
-
Tesla — 83,7%
-
Voyah — 81,7%
-
Tank — 80,9%
-
MINI — 78,5%
-
BMW — 75,5%
-
Porsche — 75,3%
-
Land Rover — 74,4%
Общий показатель безаварийных машин в премиум-сегменте составил 74,6%, что говорит о высоком уровне аккуратности и ответственности владельцев таких автомобилей.
Лидеры среди моделей
Если рассматривать конкретные модели, картина становится еще более наглядной. Самыми безаварийными оказались:
-
Zeekr 001 — 87%
-
Mercedes-Benz G-класса AMG — 85,3%
-
Tank 300 — 83,5%
-
Voyah Free — 82,3%
-
Mercedes-Benz S-класса — 82,1%
Также в списке безопасных моделей отметились Exeed RX, BMW X5, Tank 500, BMW X7 и X3. Часто безаварийные экземпляры можно встретить среди Audi Q7, BMW X6, Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover, Audi Q5, Lexus NX, Mercedes-Benz GLE, BMW 7 серии, BMW X1 и Exeed VX.
Сравнение безаварийности моделей
|Модель
|Доля безаварийных авто (%)
|Zeekr 001
|87
|Mercedes G-класса AMG
|85,3
|Tank 300
|83,5
|Voyah Free
|82,3
|Mercedes S-класса
|82,1
|BMW X5
|80+
|Exeed RX
|80+
|BMW X7
|80+
Советы шаг за шагом для безопасной эксплуатации
-
Проверяйте историю автомобиля перед покупкой через онлайн-сервисы, такие как "Автотека".
-
Используйте современные системы активной и пассивной безопасности: подушки, ассистенты движения, камеры.
-
Регулярно обслуживайте автомобиль и проводите диагностику шин и тормозов.
-
Выбирайте страховой полис, который покрывает как мелкие, так и крупные аварии.
-
Ведите аккуратный стиль вождения и избегайте резких маневров в городе.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорирование регулярного ТО → повышенный риск поломок → использовать сервисы с напоминаниями о техобслуживании.
-
Недооценка систем безопасности → вероятность ДТП выше → обновление ПО и проверка всех ассистентов водителя.
-
Покупка без проверки истории → риск приобрести аварийный автомобиль → использовать "Автотеку" или аналогичные сервисы.
А что если…
…вы приобретаете премиум-авто с пробегом больше 5 лет? Вероятность безаварийного опыта снижается, особенно у моделей, которые не оснащены современными системами безопасности. В таких случаях важно проверять страховые случаи, историю ДТП и актуальные отзывы владельцев.
Плюсы и минусы безаварийных авто
Плюсы:
-
Высокая сохранность кузова и салона
-
Надежность агрегатов
-
Лучшая остаточная стоимость
Минусы:
-
Часто выше стоимость покупки
-
Более дорогой ремонт премиальных комплектующих
-
Меньше выбор моделей на вторичном рынке
FAQ
Как выбрать премиум-авто без аварий?
Проверяйте историю через онлайн-сервисы и отдавайте предпочтение моделям с высоким рейтингом безаварийности.
Сколько стоит проверка автомобиля?
В среднем онлайн-сервисы оценивают стоимость проверки в пределах 500-1000 рублей, что оправдано экономией на ремонте.
Что лучше: немецкий премиум или китайский электромобиль?
Если рассматривать безаварийность, современные китайские модели, такие как Zeekr 001, показывают показатели не хуже традиционных европейских брендов.
Мифы и правда
-
Миф: премиум-авто всегда попадают в ДТП.
-
Правда: аккуратные владельцы и современные системы безопасности значительно снижают риск аварий.
