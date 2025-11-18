Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Zeekr 001
Zeekr 001
© Openverse by Zotyefan is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 19:53

Премиальные авто держат удар: машины, которые почти не знают, что такое ДТП

Zeekr 001, Mercedes-AMG G-Class и Tank 300 стали самыми безаварийными премиум-моделями в России — данные "Автотеки"

Рынок премиальных автомобилей в России продолжает удивлять своей динамикой. Владельцы таких машин уделяют особое внимание их сохранности, а современные технологии безопасности позволяют минимизировать риск ДТП. Сервис онлайн-проверки истории автомобилей "Автотека" опубликовал свежие данные о безаварийности премиум-авто на вторичном рынке, и результаты оказались весьма интересными.

Среди машин премиум-сегмента, возраст которых не превышает пяти лет, наименьшее количество ДТП отмечено у моделей Zeekr 001, Mercedes-Benz G-класса AMG и Tank 300. Эти автомобили, по данным "Автотеки", реже всего фигурируют в аварийных отчетах, что говорит о внимательном отношении владельцев к сохранности своих транспортных средств и о высоком уровне безопасности.

Топ-10 марок без аварий

Анализ показал, что среди премиальных брендов наибольшая доля безаварийных автомобилей наблюдается у следующих марок:

  1. Jeep — 88,8% машин без ДТП

  2. Zeekr — 86,3%

  3. Li Auto — 86,1%

  4. Tesla — 83,7%

  5. Voyah — 81,7%

  6. Tank — 80,9%

  7. MINI — 78,5%

  8. BMW — 75,5%

  9. Porsche — 75,3%

  10. Land Rover — 74,4%

Общий показатель безаварийных машин в премиум-сегменте составил 74,6%, что говорит о высоком уровне аккуратности и ответственности владельцев таких автомобилей.

Лидеры среди моделей

Если рассматривать конкретные модели, картина становится еще более наглядной. Самыми безаварийными оказались:

  • Zeekr 001 — 87%

  • Mercedes-Benz G-класса AMG — 85,3%

  • Tank 300 — 83,5%

  • Voyah Free — 82,3%

  • Mercedes-Benz S-класса — 82,1%

Также в списке безопасных моделей отметились Exeed RX, BMW X5, Tank 500, BMW X7 и X3. Часто безаварийные экземпляры можно встретить среди Audi Q7, BMW X6, Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover, Audi Q5, Lexus NX, Mercedes-Benz GLE, BMW 7 серии, BMW X1 и Exeed VX.

Сравнение безаварийности моделей

Модель Доля безаварийных авто (%)
Zeekr 001 87
Mercedes G-класса AMG 85,3
Tank 300 83,5
Voyah Free 82,3
Mercedes S-класса 82,1
BMW X5 80+
Exeed RX 80+
BMW X7 80+

Советы шаг за шагом для безопасной эксплуатации

  1. Проверяйте историю автомобиля перед покупкой через онлайн-сервисы, такие как "Автотека".

  2. Используйте современные системы активной и пассивной безопасности: подушки, ассистенты движения, камеры.

  3. Регулярно обслуживайте автомобиль и проводите диагностику шин и тормозов.

  4. Выбирайте страховой полис, который покрывает как мелкие, так и крупные аварии.

  5. Ведите аккуратный стиль вождения и избегайте резких маневров в городе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование регулярного ТО → повышенный риск поломок → использовать сервисы с напоминаниями о техобслуживании.

  • Недооценка систем безопасности → вероятность ДТП выше → обновление ПО и проверка всех ассистентов водителя.

  • Покупка без проверки истории → риск приобрести аварийный автомобиль → использовать "Автотеку" или аналогичные сервисы.

А что если…

…вы приобретаете премиум-авто с пробегом больше 5 лет? Вероятность безаварийного опыта снижается, особенно у моделей, которые не оснащены современными системами безопасности. В таких случаях важно проверять страховые случаи, историю ДТП и актуальные отзывы владельцев.

Плюсы и минусы безаварийных авто

Плюсы:

  • Высокая сохранность кузова и салона

  • Надежность агрегатов

  • Лучшая остаточная стоимость

Минусы:

  • Часто выше стоимость покупки

  • Более дорогой ремонт премиальных комплектующих

  • Меньше выбор моделей на вторичном рынке

FAQ

Как выбрать премиум-авто без аварий?
Проверяйте историю через онлайн-сервисы и отдавайте предпочтение моделям с высоким рейтингом безаварийности.

Сколько стоит проверка автомобиля?
В среднем онлайн-сервисы оценивают стоимость проверки в пределах 500-1000 рублей, что оправдано экономией на ремонте.

Что лучше: немецкий премиум или китайский электромобиль?
Если рассматривать безаварийность, современные китайские модели, такие как Zeekr 001, показывают показатели не хуже традиционных европейских брендов.

Мифы и правда

  • Миф: премиум-авто всегда попадают в ДТП.

  • Правда: аккуратные владельцы и современные системы безопасности значительно снижают риск аварий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

LADA Priora заняла первое место среди подержанных авто — Авито Авто сегодня в 11:16
Смотрю авто с пробегом — не успеваю моргнуть, как две марки разбирают перед носом: что творится на рынке

Что предпочитают автолюбители Челябинской области — новые машины или проверенные временем модели? Мы разобрались в деталях и сравнили оба варианта.

Читать полностью » Внедорожники Tank и KGM подорожали на 100-200 тыс. рублей — аналитики сегодня в 10:16
Цены на автомобили снова растут: какие модели подорожали и на сколько

В ноябре 2025 года многие популярные автомобили в России подорожали. Какие модели поднимут цены, и как изменения утилизационного сбора скажутся на стоимости машин?

Читать полностью » Kia Soul и Seltos лидируют по надежности среди моделей 2025 года — TopSpeed сегодня в 9:34
88 баллов надежности и выше: эти Kia не подведут даже через годы

Эксперты назвали десять самых надежных автомобилей Kia в 2025 году, которые сочетают стиль, комфорт и долгосрочную эксплуатацию.

Читать полностью » Турбина двигателя китайского авто прослужит дольше при спокойной езде — Роман Тимашов сегодня в 9:15
Никогда не знал, как важно охлаждать турбину после поездки — это спасет от поломок

Автоэксперты рассказали, как продлить срок службы турбины китайского автомобиля и избежать дорогих ремонтов с помощью простых, но эффективных советов.

Читать полностью » Шипованные зимние шины создают шум до 75–80 дБ на скорости 60 км/ч — владелец шиномонтажа сегодня в 8:29
Шипованные шины доводили меня до бешенства — пока я не попробовал этот простой способ

Металлический гул от шипованных зимних шин можно уменьшить. Эксперты делятся проверенными методами, которые делают поездку тише и комфортнее.

Читать полностью » Ранняя замена зимних шин ускоряет их износ — автоэксперт Николай Погуляев сегодня в 8:21
Заменил летние шины на зимние слишком рано — последствия не заставили себя ждать

Эксперты рассказали, почему замена шин в ненастную погоду может стать вопросом жизни и смерти. Какие ошибки избежать и когда действительно нужно менять резину?

Читать полностью » Штраф за неоплату парковки в Ярославской области установлен в 2 500 рублей для физических лиц — Илья Осипов сегодня в 7:50
Штрафы за парковку в Ярославле удивят даже опытных водителей: что нужно знать заранее

В Ярославской области с декабря вводят платные парковки с обновленными штрафами. Узнайте, как изменятся правила для местных и гостей региона.

Читать полностью » Неправильное хранение шин ускоряет их старение — Абрамейцев сегодня в 7:24
Шины на грани гибели: что мы не замечаем, пока не стало слишком поздно

Автоэксперты рассказали, что влияет на срок службы автомобильных шин и как избежать распространённых ошибок в их эксплуатации

Читать полностью »

Новости
СФО
В Новосибирске начали обкатку двух новых трамваев — мэр Кудрявцев
УрФО
Восемь участников бунта в колонии №9 признаны виновными — Следственное управление
Красота и здоровье
Привычка ежедневной работы над собой укрепляет уверенность, заявила Доминик Элисса
Садоводство
Преимущества и недостатки подзимнего посева моркови
ПФО
В Казани при взрыве газа в квартире погиб мужчина — прокуратура Татарстана
Наука
Ген Dio3 запускает зимний режим у млекопитающих — Стивенсон
ДФО
ЕАО готовится построить первый аэропорт и изменить карты Дальнего Востока
Наука
Наконечники копий из озера Ледница сделаны из стали — Пыдынь
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet