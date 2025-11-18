Премиальные авто держат удар: машины, которые почти не знают, что такое ДТП

Рынок премиальных автомобилей в России продолжает удивлять своей динамикой. Владельцы таких машин уделяют особое внимание их сохранности, а современные технологии безопасности позволяют минимизировать риск ДТП. Сервис онлайн-проверки истории автомобилей "Автотека" опубликовал свежие данные о безаварийности премиум-авто на вторичном рынке, и результаты оказались весьма интересными.

Среди машин премиум-сегмента, возраст которых не превышает пяти лет, наименьшее количество ДТП отмечено у моделей Zeekr 001, Mercedes-Benz G-класса AMG и Tank 300. Эти автомобили, по данным "Автотеки", реже всего фигурируют в аварийных отчетах, что говорит о внимательном отношении владельцев к сохранности своих транспортных средств и о высоком уровне безопасности.

Топ-10 марок без аварий

Анализ показал, что среди премиальных брендов наибольшая доля безаварийных автомобилей наблюдается у следующих марок:

Jeep — 88,8% машин без ДТП Zeekr — 86,3% Li Auto — 86,1% Tesla — 83,7% Voyah — 81,7% Tank — 80,9% MINI — 78,5% BMW — 75,5% Porsche — 75,3% Land Rover — 74,4%

Общий показатель безаварийных машин в премиум-сегменте составил 74,6%, что говорит о высоком уровне аккуратности и ответственности владельцев таких автомобилей.

Лидеры среди моделей

Если рассматривать конкретные модели, картина становится еще более наглядной. Самыми безаварийными оказались:

Zeekr 001 — 87%

Mercedes-Benz G-класса AMG — 85,3%

Tank 300 — 83,5%

Voyah Free — 82,3%

Mercedes-Benz S-класса — 82,1%

Также в списке безопасных моделей отметились Exeed RX, BMW X5, Tank 500, BMW X7 и X3. Часто безаварийные экземпляры можно встретить среди Audi Q7, BMW X6, Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover, Audi Q5, Lexus NX, Mercedes-Benz GLE, BMW 7 серии, BMW X1 и Exeed VX.

Сравнение безаварийности моделей

Модель Доля безаварийных авто (%) Zeekr 001 87 Mercedes G-класса AMG 85,3 Tank 300 83,5 Voyah Free 82,3 Mercedes S-класса 82,1 BMW X5 80+ Exeed RX 80+ BMW X7 80+

Советы шаг за шагом для безопасной эксплуатации

Проверяйте историю автомобиля перед покупкой через онлайн-сервисы, такие как "Автотека". Используйте современные системы активной и пассивной безопасности: подушки, ассистенты движения, камеры. Регулярно обслуживайте автомобиль и проводите диагностику шин и тормозов. Выбирайте страховой полис, который покрывает как мелкие, так и крупные аварии. Ведите аккуратный стиль вождения и избегайте резких маневров в городе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорирование регулярного ТО → повышенный риск поломок → использовать сервисы с напоминаниями о техобслуживании.

Недооценка систем безопасности → вероятность ДТП выше → обновление ПО и проверка всех ассистентов водителя.

Покупка без проверки истории → риск приобрести аварийный автомобиль → использовать "Автотеку" или аналогичные сервисы.

А что если…

…вы приобретаете премиум-авто с пробегом больше 5 лет? Вероятность безаварийного опыта снижается, особенно у моделей, которые не оснащены современными системами безопасности. В таких случаях важно проверять страховые случаи, историю ДТП и актуальные отзывы владельцев.

Плюсы и минусы безаварийных авто

Плюсы:

Высокая сохранность кузова и салона

Надежность агрегатов

Лучшая остаточная стоимость

Минусы:

Часто выше стоимость покупки

Более дорогой ремонт премиальных комплектующих

Меньше выбор моделей на вторичном рынке

FAQ

Как выбрать премиум-авто без аварий?

Проверяйте историю через онлайн-сервисы и отдавайте предпочтение моделям с высоким рейтингом безаварийности.

Сколько стоит проверка автомобиля?

В среднем онлайн-сервисы оценивают стоимость проверки в пределах 500-1000 рублей, что оправдано экономией на ремонте.

Что лучше: немецкий премиум или китайский электромобиль?

Если рассматривать безаварийность, современные китайские модели, такие как Zeekr 001, показывают показатели не хуже традиционных европейских брендов.

Мифы и правда