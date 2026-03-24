Jeep Grand Cherokee
© Own work by Alexander-93 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
Иван Рогов Опубликована сегодня в 9:32

Стальные нервы под капотом: бренды премиум-класса, которые чаще всего избегают крупных аварий

В прошлом месяце сосед по гаражу хвастался свежекупленным Jeep пятилеткой за полтора миллиона — машина как с иголочки, ни царапины, ни вмятины от чужих приключений. Продавец клялся чистой историей, а покупатель сиял, представляя, как покорит трассу без лишних рисков. Такие случаи не редкость на вторичке: премиум-авто с пробегом манят статусом, но пугают тенями прошлых ДТП. Эксперты разобрали данные и выделили, кто реже всего светится в авариях.

"Безаварийная история — это не просто удача, а признак надежной конструкции и дисциплины водителя. Jeep лидирует благодаря жесткому кузову, который минимизирует повреждения в столкновениях, и электронике, реже подводящей на трассе. Покупателям стоит проверять отчеты тщательно: даже премиум может скрывать мелкие инциденты. Физика удара показывает, что такие машины лучше гасят энергию, снижая риски."

Автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Лидеры по доле машин без аварий

Сервис Автотека, проект Авито, разобрал премиальные авто возрастом от пяти до десяти лет и ценой от миллиона рублей. За полгода изучили отчеты и выделили марки с наименьшим числом ДТП в истории. Jeep вышел на первое место с 83,6 процента безаварийных машин.

Годовой прирост у Jeep самый заметный — плюс 11,2 процентных пункта. Это значит, что доля чистых экземпляров растет быстрее всего. Пятерку замкнули Mini с 62,5 процента плюс 4 пункта, Volvo 61,8 плюс 6,4, BMW 59,6 плюс 4,5 и Land Rover 57,7 плюс 4,6.

Такие цифры отражают реальную эксплуатацию в России: городские пробки, федеральные трассы, зимний гололед. Премиум не всегда идеален, но лидеры держат марку.

Рост показателей за полгода

По динамике прироста доли безаварийных выделяются не только лидеры. Infiniti прибавил 9,5 пункта, достигнув 57,6 процента. Genesis тоже на 9,5, с 51,7 процента.

Jaguar отстал чуть-чуть — плюс 8,8 пункта до 53,3. Эти марки показывают, как рынок меняется: старые иномарки уходят, но чистые остаются. Параллельный импорт помогает заполнять гаражи надежными моделями.

Физика здесь проста: меньше поломок на ходу — меньше аварий от внезапных маневров. Антропология водителей добавляет: премиум притягивает аккуратных, кто ездит без лишнего риска.

Данные за полгода свежие, охватывают тысячи машин. Это не случайность, а тренд на вторичке.

Самые чистые модели

Среди конкретных премиум-моделей впереди Mercedes-Benz G-класса AMG — 70,8 процента без ДТП. BMW X7 следует с 66,6, X3 с 66,5 процента. Далее Audi Q8, BMW X1, X5, Mercedes-Benz GLE.

Land Rover Discovery Sport, Volvo XC60 и Mercedes-Benz V-класса держатся около 60 процентов. Все они ценятся на вторичке за чистую историю. Подержанные кроссоверы требуют осмотра, но эти — надежный выбор.

Биохимия металла играет роль: коррозия реже в премиуме, кузов крепче. Покупатели отмечают, что такие машины проще перепродать без вопросов.

Почему это важно для покупателя

Чистая история снижает риски скрытых дефектов после ремонта. В жару или мороз битый кузов может треснуть, подвеска — развалиться. Неисправности под капотом опасны, но безаварийные реже их таят.

Рынок сжимается: шестнадцать моделей ушли за две недели. Премиум с пробегом — альтернатива новым с переоценкой. Цены скачут, чистые машины в цене.

"Надежность премиума проверяется не словами, а статистикой пробега и ремонтов. Jeep и Volvo выигрывают за счет баланса мощности и устойчивости на дороге. Водители таких машин реже рискуют из-за уверенности в железе. На вторичке ищите модели с динамикой роста — они меньше ломаются в эксплуатации."

Автоэксперт, аналитик надежности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

FAQ

Почему Jeep лидирует в рейтинге?
Благодаря 83,6 процента безаварийных машин и приросту на 11,2 пункта за год. Конструкция гасит удары эффективно.
Что значит чистая история для премиума?
Отсутствие зафиксированных ДТП снижает риски скрытых поломок. Такие авто проще обслуживать и дороже стоят при перепродаже.
Какие модели выбрать на вторичке?
Mercedes-Benz G-класса AMG или BMW X7 — до 70 процентов без аварий. Проверяйте отчеты Автотека перед сделкой.

Проверено экспертом: автоэксперт, аналитик надежности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

