Марина Егорова Опубликована сегодня в 18:02

Седина приходит не с годами — она прячется в зеркале и ждёт сигнал

Генетика определяет скорость поседения волос — врач-эндокринолог Скорогудаева

Седина — естественный спутник возраста, но для многих она появляется раньше, чем хотелось бы. Об этом сообщает издание "Pravda.Ru". Врачи отмечают: хотя генетика играет ключевую роль, ускорить процесс могут и внешние факторы, в том числе дефицит микроэлементов.

Наследственность как решающий фактор

По словам врача-дерматолога, эндокринолога и кандидата медицинских наук Ирины Скорогудаевой, именно наследственность определяет, когда начнут серебриться первые волосы. Если родители рано поседели, велика вероятность, что дети повторят их судьбу. Генетическая программа в этом случае не поддаётся коррекции — вмешаться в неё невозможно.

"Генетика является основополагающим фактором в появлении седины, и повлиять на нее невозможно. Часто можно заметить, что те, кто рано седеют, реже страдают от облысения. А у людей, у которых седина появляется позже, наоборот, чаще наблюдается выпадение волос по андрогенному типу. Почему существует такая зависимость, пока точно не установлено, но она действительно существует", — рассказала Скорогудаева.

Такое наблюдение подтверждает сложность биохимических процессов, происходящих в волосяных фолликулах. Исследования показывают, что гены, отвечающие за синтез меланина — пигмента, окрашивающего волосы, — активны у каждого человека по-разному.

Роль микроэлементов и питания

Однако дефицит меди способен ускорить процесс поседения. Этот элемент участвует в выработке меланина и влияет на активность ферментов, отвечающих за пигментацию. Недостаток меди приводит к ослаблению этого механизма, и волосы теряют цвет быстрее.

"Еще фактор раннего поседения — недостаток меди. В таких случаях применение препаратов может немного замедлить процесс, но не остановить его полностью, если есть генетическая склонность. Кроме того, избыточный прием цинка способен нарушать усвоение меди, что приводит к ее дефициту и, как следствие, ускоряет поседение. Поэтому любые микроэлементы важно принимать под контролем врача", — подчеркнула эксперт.

Скорогудаева уточнила, что восполнить запасы меди только питанием практически невозможно. Даже продукты, богатые этим элементом — например, орехи, печень или морепродукты — не обеспечивают терапевтический эффект. Для восстановления необходимы препараты с точно рассчитанными дозировками, курс которых может длиться несколько месяцев.

Индивидуальный подход и баланс

Врачи напоминают, что появление седины — не всегда признак старения, а часть индивидуальной физиологии. Попытки искусственно замедлить процесс без медицинского контроля нередко приводят к нарушению обмена веществ. Специалисты советуют учитывать генетическую предрасположенность и проводить анализ микроэлементов, прежде чем принимать любые добавки.

Медицинские наблюдения показывают: сбалансированное питание, отсутствие стресса и умеренные физические нагрузки помогают дольше сохранять естественный цвет волос, но отменить действие генов пока невозможно.

