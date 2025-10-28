Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Неандертальцы создают смолу
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 17:15

Европа до людей? Не было такого: древние племена управляли природой как профессиональные экологи

Профессор Свеннинг: древние люди активно меняли ландшафт Европы задолго до появления земледелия

Мы привыкли думать о доисторической Европе как о нетронутом эдеме, где люди жили в полной гармонии с первозданной природой. Однако революционное исследование, опубликованное в журнале PLoS ONE, рисует совершенно иную картину. Оказывается, и неандертальцы, и более поздние охотники-собиратели активно и целенаправленно меняли ландшафт вокруг себя за тысячи лет до появления первого фермерского поля. Используя сложное компьютерное моделирование и анализ древней пыльцы, международная команда ученых количественно оценила это влияние, доказав, что люди были не просто частью экосистемы, а ее архитекторами.

Как считали следы древних людей

Исследование сфокусировалось на двух ключевых эпохах: времени последнего межледниковья (125 000-116 000 лет назад), когда в Европе царствовали неандертальцы, и раннем голоцене (12 000-8 000 лет назад), когда континент заселили наши прямые предки — охотники-собиратели мезолита. Ученые под руководством Анастасии Никулиной создали первую в своем роде континентальную модель, которая показала, как деятельность человека влияла на растительный покров.

"Исследование рисует новую картину прошлого", — пояснил профессор Орхусского университета Йенс-Кристиан Свеннинг.

Команда использовала алгоритмы искусственного интеллекта для анализа тысяч сценариев, сравнивая результаты моделирования с реальными данными пыльцы, собранной в 17 локациях по всей Европе — от Англии и Испании до Польши и Эстонии. Результаты оказались однозначными: одними лишь изменениями климата, деятельностью крупных травоядных или естественными пожарами объяснить состав древней растительности невозможно. Человеческий фактор был ключевым.

Сравнение влияния двух эпох

Параметр Неандертальцы (125 000-116 000 лет назад) Охотники-собиратели мезолита (12 000-8 000 лет назад)
Влияние на виды растений Около 6% До 47%
Влияние на водные артерии Около 14% Не указано, но значительно выше
Основные инструменты воздействия Охота на мегафауну, ограниченное использование огня Активное выжигание ландшафтов, интенсивная охота
Экологический результат Создание мозаичных ландшафтов Крупномасштабное изменение растительных сообществ

Неандертальцы: первые ландшафтные дизайнеры

В эпоху неандертальцев Европа напоминала парк плейстоцена с невероятно богатой мегафауной. По земле бродили прямобивневые слоны весом до 13 тонн, носороги, бизоны, туры и гигантские олени. Неандертальцы были не пассивными наблюдателями, а успешными охотниками, способными добыть даже самого крупного зверя.

"Неандертальцы не гнушались охотиться и убивать даже гигантских слонов", — отметил Йенс-Кристиан Свеннинг.

Их влияние на природу было двойственным. С одной стороны, охота сокращала популяции травоядных. С другой — они использовали огонь, чтобы выжигать кустарник и деревья, создавая более открытые пространства. Это сочетание — прессинг охоты и контролируемые палы — формировало мозаичный ландшафт с чередованием лесов и лугов. Однако из-за своей малочисленности неандертальцы не смогли подорвать экологическую роль крупных животных или вызвать катастрофические изменения.

Мезолит: масштабное преобразование природы

К приходу охотников-собирателей мезолита экологическая обстановка в Европе уже изменилась. Многие виды мегафауны, такие как слоны и носороги, вымерли. Новые хозяева континента были более многочисленны, лучше организованы и оснащены продвинутыми технологиями, например, луком и стрелами.

Их воздействие на природу было беспрецедентным. Широкомасштабное выжигание растительности для создания пастбищ для копытных и облегчения охоты, combined с интенсивным промыслом оставшихся крупных травоядных (бизонов, туров, оленей), привело к тому, что они повлияли на распространение почти половины всех видов растений на континенте. Археологические находки, такие как знаменитое поселение Стар-Карр в Англии, показывают, что эти сообщества вели сложную хозяйственную деятельность и стратегически управляли своими угодьями.

Как древние люди меняли ландшафт: шаг за шагом

  1. Выбор стратегии. Племя определяло цель: привлечь стада копытных на охоту или очистить территорию у стоянки.

  2. Контролируемый пал. В сухое время года поджигалась трава и кустарник на ограниченной площади.

  3. Формирование лугов. На выжженных участках вырастала сочная трава, приманивающая животных.

  4. Целевая охота. Охотники отстреливали травоядных, концентрирующихся на новых пастбищах.

  5. Регуляция растительности. Снижение поголовья травоядных в одних местах вело к зарастанию, в других — к сохранению открытых ландшафтов.

А что если…

Если применить такой же вычислительный подход к другим континентам, например, к Америке или Австралии, где не было длительной эволюции alongside другими видами гомининов, мы сможем увидеть поистине эталонные образцы ландшафтов, не измененных человеком. Это позволит точнее оценить масштаб нашего воздействия в глобальном контексте.

Плюсы и минусы нового подхода

Плюсы Минусы
Дает количественную оценку влияния древнего человека Сложность моделирования из-за фрагментарности археологических данных
Объединяет данные археологии, экологии и палинологии Не все косвенные воздействия можно учесть в модели
Опровергает миф о "нетронутой дикой природе" Требует мощных вычислительных ресурсов и междисциплинарной кооперации

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как по пыльце можно определить влияние человека?
Состав пыльцы в слоях торфа или донных отложениях показывает, какие растения преобладали в ту или иную эпоху. Резкое увеличение пыльцы луговых трав и растений-пионеров на фоне снижения пыльцы деревьев часто свидетельствует о пожарах и деятельности человека, создававшего открытые пространства.

Правда ли, что неандертальцы были примитивными?
Нет, это устаревший стереотип. Новые данные подтверждают, что неандертальцы умело охотились на крупнейших животных, использовали огонь и, как выяснилось, оказывали заметное влияние на экосистемы. Их технологии и социальная организация были сложнее, чем считалось раньше.

Что такое мегафауна и почему она вымерла?
Мегафауна — это крупные животные, весом более 44 кг. К ней относились мамонты, шерстистые носороги, гигантские олени. Вымирание в конце плейстоцена связывают с сочетанием двух факторов: изменения климата и охотничьего пресса со стороны древнего человека.

Мифы и правда о древней Европе

Миф: Дикая природа Европы до появления земледелия была полностью первозданной и нетронутой.
Правда: Как показало исследование, ландшафты формировались под активным воздействием древних людей, которые выжигали леса и регулировали численность животных, создавая мозаичные, антропогенные экосистемы.

Три факта о доисторическом влиянии на природу

  1. Даже без использования огня охота древних людей существенно влияла на ландшафт. Сокращая поголовье травоядных, они косвенно способствовали зарастанию одних территорий и разрежению растительности на других.

  2. Концепция "среды обитания", созданной человеком для своих нужд, появилась не с земледелием, а на десятки тысяч лет раньше, в эпоху палеолита.

  3. Мезолитические охотники-собиратели настолько сильно меняли среду, что их деятельность отразилась на распространении почти половины (47%) видов растений в Европе.

Исторический контекст

Представление о древнем человеке как о пассивном дикаре, полностью зависящем от милостей природы, окончательно уходит в прошлое. Это исследование ставит его в один ряд с другими силами, формирующими лик планеты, — климатом, геологическими процессами и жизнедеятельностью других видов. Открытие, сделанное с помощью искусственного интеллекта и big data, показывает, что наша роль творцов и преобразователей окружающего мира имеет очень глубокие корни. Это заставляет по-новому взглянуть не только на прошлое, но и на нашу ответственность за будущее экосистем. Осознание того, что "дикая природа" во многих уголках Земли является наследием многовекового со-творчества человека и природы, меняет сами основы природоохранной этики.

Читайте также

Бенавиц: потоки железа и кремния формируют корональный дождь на Солнце сегодня в 16:12
Железный дождь на Солнце: астрофизики раскрыли шокирующую правду о нашей звезде

На раскаленном Солнце идет дождь из плазмы, и ученые, кажется, нашли его главный триггер. Открытие ставит под сомнение прежние представления о солнечной атмосфере.

Читать полностью » Лаборатория РТУ МИРЭА изолировала бактерии, эффективно очищающие море от мазута сегодня в 16:08
Неожиданное спасение Черного моря: микроскопические герои победили мазут

Ученые нашли в песке Черного моря уникальных бактерий, которые способны поглощать мазут. Это открытие может кардинально изменить подход к ликвидации экологических катастроф.

Читать полностью » Пластик в океане сохранится более века даже при нулевых выбросах — Нэн Ву сегодня в 15:20
Если бы Нептун жил сегодня, он бы носил пакет на голове: что показала новая модель загрязнения

Учёные выяснили, что даже если человечество полностью прекратит сброс пластика, океану потребуется более ста лет, чтобы очиститься. Исследование показывает, что видимый мусор исчезает, но загрязнение остаётся.

Читать полностью » Палеонтологи обнаружили останки гиены Dinocrocuta gigantea на Кавказе возрастом восемь миллионов лет сегодня в 14:20
Монстр с челюстями, как у крокодила: новая находка на Кавказе переворачивает историю хищников

Огромная древняя гиена, весившая как медведь, оказалась главным хищником Евразии — и её следы впервые нашли на Кавказе.

Читать полностью » Надледниковые пруды позволили древним эукариотам пережить глобальное оледенение Земли — Фатима Хусейн сегодня в 13:20
Земля замерзла — но сердце планеты билось: где жизнь укрылась под километрами льда

Новое исследование MIT показало, что жизнь на древней Земле могла выжить в крошечных прудах талой воды на поверхности ледников — даже в эпоху "Земли-снежка".

Читать полностью » Солнечный корональный дождь формируется магнитными полями и элементами железа, магния, кремния — Гавайский университет сегодня в 12:20
Если бы у погоды был адский брат — это он: как выглядит дождь, который жжёт всё на пути

Солнечный "ливень" — не вода, а плазма, текущая по магнитным нитям. Новые наблюдения показывают, как химия короны меняет тайминг дождя и раскрывает строение петель.

Читать полностью » Лаборатории BSL-4 стремительно растут по всему миру к 2025 году — Джеймс Латам сегодня в 11:20
Щит против вирусов — или ловушка для человечества: кто на самом деле управляет лабораториями BSL-4

Мир строит новые лаборатории биозащиты, чтобы защититься от будущих пандемий. Но где проходит грань между безопасностью и опасностью?

Читать полностью » В Италии археологи нашли бронзовые вотивные дары в термах Сан-Кашано сегодня в 10:43
Бронзовые руки, головы и быки из источников: в Италии обнаружили святилище, где древние дарили богам свои органы

В термах Сан-Кашано-деи-Баньи археологи нашли клад античных артефактов — бронзовые дары богам, монеты и даже яйца. Открытие раскрывает тайны древних ритуалов исцеления.

Читать полностью »

