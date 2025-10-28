Европа до людей? Не было такого: древние племена управляли природой как профессиональные экологи

Мы привыкли думать о доисторической Европе как о нетронутом эдеме, где люди жили в полной гармонии с первозданной природой. Однако революционное исследование, опубликованное в журнале PLoS ONE, рисует совершенно иную картину. Оказывается, и неандертальцы, и более поздние охотники-собиратели активно и целенаправленно меняли ландшафт вокруг себя за тысячи лет до появления первого фермерского поля. Используя сложное компьютерное моделирование и анализ древней пыльцы, международная команда ученых количественно оценила это влияние, доказав, что люди были не просто частью экосистемы, а ее архитекторами.

Как считали следы древних людей

Исследование сфокусировалось на двух ключевых эпохах: времени последнего межледниковья (125 000-116 000 лет назад), когда в Европе царствовали неандертальцы, и раннем голоцене (12 000-8 000 лет назад), когда континент заселили наши прямые предки — охотники-собиратели мезолита. Ученые под руководством Анастасии Никулиной создали первую в своем роде континентальную модель, которая показала, как деятельность человека влияла на растительный покров.

"Исследование рисует новую картину прошлого", — пояснил профессор Орхусского университета Йенс-Кристиан Свеннинг.

Команда использовала алгоритмы искусственного интеллекта для анализа тысяч сценариев, сравнивая результаты моделирования с реальными данными пыльцы, собранной в 17 локациях по всей Европе — от Англии и Испании до Польши и Эстонии. Результаты оказались однозначными: одними лишь изменениями климата, деятельностью крупных травоядных или естественными пожарами объяснить состав древней растительности невозможно. Человеческий фактор был ключевым.

Сравнение влияния двух эпох

Параметр Неандертальцы (125 000-116 000 лет назад) Охотники-собиратели мезолита (12 000-8 000 лет назад) Влияние на виды растений Около 6% До 47% Влияние на водные артерии Около 14% Не указано, но значительно выше Основные инструменты воздействия Охота на мегафауну, ограниченное использование огня Активное выжигание ландшафтов, интенсивная охота Экологический результат Создание мозаичных ландшафтов Крупномасштабное изменение растительных сообществ

Неандертальцы: первые ландшафтные дизайнеры

В эпоху неандертальцев Европа напоминала парк плейстоцена с невероятно богатой мегафауной. По земле бродили прямобивневые слоны весом до 13 тонн, носороги, бизоны, туры и гигантские олени. Неандертальцы были не пассивными наблюдателями, а успешными охотниками, способными добыть даже самого крупного зверя.

"Неандертальцы не гнушались охотиться и убивать даже гигантских слонов", — отметил Йенс-Кристиан Свеннинг.

Их влияние на природу было двойственным. С одной стороны, охота сокращала популяции травоядных. С другой — они использовали огонь, чтобы выжигать кустарник и деревья, создавая более открытые пространства. Это сочетание — прессинг охоты и контролируемые палы — формировало мозаичный ландшафт с чередованием лесов и лугов. Однако из-за своей малочисленности неандертальцы не смогли подорвать экологическую роль крупных животных или вызвать катастрофические изменения.

Мезолит: масштабное преобразование природы

К приходу охотников-собирателей мезолита экологическая обстановка в Европе уже изменилась. Многие виды мегафауны, такие как слоны и носороги, вымерли. Новые хозяева континента были более многочисленны, лучше организованы и оснащены продвинутыми технологиями, например, луком и стрелами.

Их воздействие на природу было беспрецедентным. Широкомасштабное выжигание растительности для создания пастбищ для копытных и облегчения охоты, combined с интенсивным промыслом оставшихся крупных травоядных (бизонов, туров, оленей), привело к тому, что они повлияли на распространение почти половины всех видов растений на континенте. Археологические находки, такие как знаменитое поселение Стар-Карр в Англии, показывают, что эти сообщества вели сложную хозяйственную деятельность и стратегически управляли своими угодьями.

Как древние люди меняли ландшафт: шаг за шагом

Выбор стратегии. Племя определяло цель: привлечь стада копытных на охоту или очистить территорию у стоянки. Контролируемый пал. В сухое время года поджигалась трава и кустарник на ограниченной площади. Формирование лугов. На выжженных участках вырастала сочная трава, приманивающая животных. Целевая охота. Охотники отстреливали травоядных, концентрирующихся на новых пастбищах. Регуляция растительности. Снижение поголовья травоядных в одних местах вело к зарастанию, в других — к сохранению открытых ландшафтов.

А что если…

Если применить такой же вычислительный подход к другим континентам, например, к Америке или Австралии, где не было длительной эволюции alongside другими видами гомининов, мы сможем увидеть поистине эталонные образцы ландшафтов, не измененных человеком. Это позволит точнее оценить масштаб нашего воздействия в глобальном контексте.

Плюсы и минусы нового подхода

Плюсы Минусы Дает количественную оценку влияния древнего человека Сложность моделирования из-за фрагментарности археологических данных Объединяет данные археологии, экологии и палинологии Не все косвенные воздействия можно учесть в модели Опровергает миф о "нетронутой дикой природе" Требует мощных вычислительных ресурсов и междисциплинарной кооперации

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как по пыльце можно определить влияние человека?

Состав пыльцы в слоях торфа или донных отложениях показывает, какие растения преобладали в ту или иную эпоху. Резкое увеличение пыльцы луговых трав и растений-пионеров на фоне снижения пыльцы деревьев часто свидетельствует о пожарах и деятельности человека, создававшего открытые пространства.

Правда ли, что неандертальцы были примитивными?

Нет, это устаревший стереотип. Новые данные подтверждают, что неандертальцы умело охотились на крупнейших животных, использовали огонь и, как выяснилось, оказывали заметное влияние на экосистемы. Их технологии и социальная организация были сложнее, чем считалось раньше.

Что такое мегафауна и почему она вымерла?

Мегафауна — это крупные животные, весом более 44 кг. К ней относились мамонты, шерстистые носороги, гигантские олени. Вымирание в конце плейстоцена связывают с сочетанием двух факторов: изменения климата и охотничьего пресса со стороны древнего человека.

Мифы и правда о древней Европе

Миф: Дикая природа Европы до появления земледелия была полностью первозданной и нетронутой.

Правда: Как показало исследование, ландшафты формировались под активным воздействием древних людей, которые выжигали леса и регулировали численность животных, создавая мозаичные, антропогенные экосистемы.

Три факта о доисторическом влиянии на природу

Даже без использования огня охота древних людей существенно влияла на ландшафт. Сокращая поголовье травоядных, они косвенно способствовали зарастанию одних территорий и разрежению растительности на других. Концепция "среды обитания", созданной человеком для своих нужд, появилась не с земледелием, а на десятки тысяч лет раньше, в эпоху палеолита. Мезолитические охотники-собиратели настолько сильно меняли среду, что их деятельность отразилась на распространении почти половины (47%) видов растений в Европе.

Исторический контекст

Представление о древнем человеке как о пассивном дикаре, полностью зависящем от милостей природы, окончательно уходит в прошлое. Это исследование ставит его в один ряд с другими силами, формирующими лик планеты, — климатом, геологическими процессами и жизнедеятельностью других видов. Открытие, сделанное с помощью искусственного интеллекта и big data, показывает, что наша роль творцов и преобразователей окружающего мира имеет очень глубокие корни. Это заставляет по-новому взглянуть не только на прошлое, но и на нашу ответственность за будущее экосистем. Осознание того, что "дикая природа" во многих уголках Земли является наследием многовекового со-творчества человека и природы, меняет сами основы природоохранной этики.