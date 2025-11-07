Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Захоронение
Захоронение
© https://commons.wikimedia.org by Dmytro sagaydak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 19:30

Землетрясение, которое перевернуло бронзовый век: в Турции нашли следы катастрофы, о которой молчали

Сарыалтун: землетрясение разрушило здание раннего бронзового века в Чайёню-Тепеси

В юго-восточной Турции археологи обнаружили редкое и бесценное свидетельство древней природной катастрофы. В доисторическом поселении Чайёню-Тепеси, недалеко от города Эргани, найдено обрушившееся здание возрастом около 5000 лет - прямое доказательство того, что это место пережило землетрясение в раннем бронзовом веке. Находка проливает свет не только на сейсмическую историю региона, но и на устойчивость одной из первых земледельческих культур Анатолии.

Археологический поворот

Раскопки на Чайёню ведутся с 1964 года и давно признаны одними из самых значимых в мировой археологии. Здесь обнаружено непрерывное присутствие человека от 10 200 до 7000 лет до н. э., что делает этот памятник символом перехода от охоты и собирательства к оседлому земледелию.

В последние сезоны команда под руководством Саваша Сарыалтуна из Университета Чанаккале сместила фокус исследований на постнеолитические слои. Именно там археологи наткнулись на следы катастрофы: обрушившуюся стену из сырцового кирпича, длиной 5,2 метра и шириной 1,25 метра.

"Южная стена здания из сырцового кирпича обрушилась на север единым блоком. Направление и целостность обрушения явно указывают на древнее землетрясение", — пояснил Сарыалтун.

Немой свидетель катастрофы

Стена, найденная целиком лежащей на полу, говорит о том, что дом был покинут задолго до толчков. Внутри не обнаружено ни утвари, ни остатков пожара. Всё указывает на то, что жители забросили строение, а природа довершила разрушение.

Интерес вызывает и материал: кирпичи имеют характерный красноватый оттенок. По словам исследователя, это не следствие обжига, а результат использования глины, богатой гематитом.

"Красный оттенок обусловлен оксидом железа в местной глине. Следов пожара нет, поэтому мы можем подтвердить, что обрушение было исключительно структурным", — отметил Сарыалтун.

Таблица: особенности обнаруженного сооружения

Параметр Описание Значение
Период Ранний бронзовый век около 3000 г. до н. э.
Материал Глинобит, глина с гематитом Местное происхождение
Размеры стены 5,2 м x 1,25 м Целое обрушение
Причина разрушения Землетрясение умеренной силы Без следов пожара
Состояние здания Заброшено до катастрофы Без бытовых предметов

Сейсмическая реконструкция

Хотя вблизи Чайёню не обнаружено активных разломов, геологи связывают древние толчки с региональной активностью зоны Элазыг-Сивридже, расположенной севернее. Характер разрушения — падение целого блока, а не хаотическое рассыпание — говорит о умеренной, но внезапной сейсмической волне.

Подобные явления фиксировались и в других археологических памятниках бассейна Верхнего Тигра, например, в Салат-Тепе близ Бисмила. Там археологи также нашли следы землетрясений бронзового века, что подтверждает гипотезу о длительной сейсмической активности региона.

От неолита к бронзе: преемственность выживания

Поселение Чайёню знаменито тем, что именно здесь человек впервые в истории начал строить долговечные дома, выращивать злаки и приручать животных. Новая находка показывает, что жизнь продолжалась и в бронзовом веке — уже в эпоху формирования протогородской культуры.

Землетрясение, зафиксированное в глине, становится символом устойчивости древних обществ. Даже после разрушений община не исчезла — напротив, она адаптировалась, используя местные материалы и развивая архитектурные навыки.

Мифы и правда (ClaimReview)

Миф 1. древние поселения Анатолии были разрушены войнами.
Правда: в Чайёню нет следов пожаров или оружия; разрушение вызвано природной сейсмической активностью.

Миф 2. глинобитные дома не могли выдерживать землетрясения.
Правда: стена обрушилась целиком, что указывает на прочность конструкции и умеренность толчков.

Миф 3. после катастроф жители покидали регион.
Правда: раскопки показывают, что жизнь продолжалась, а строительные методы совершенствовались.

Чайёню как лаборатория древней устойчивости

Этот археологический памятник можно рассматривать как живую лабораторию адаптации. Местные мастера использовали природные ресурсы, такие как глина и гематит, создавая долговечные постройки. Планировка поселений учитывала ландшафт, а знание свойств почвы и камня помогало смягчать последствия природных катаклизмов.

Взгляд вглубь земной памяти

По словам Сарыалтуна, нынешний этап раскопок сместился от поиска неолитической архитектуры к изучению геологической памяти региона - следов землетрясений, извержений и климатических изменений. Эти данные помогают понять, как древние общества реагировали на угрозы, с которыми человечество сталкивается и сегодня.

"Это место рассказывает историю первых экспериментов человечества с постоянным проживанием. А теперь оно также рассказывает о том, как землетрясения повлияли на жизнь этих древних людей", — добавил археолог.

Каждая новая находка в Чайёню-Тепеси — это напоминание о том, что даже самые древние стены могут "говорить", сохраняя память о мгновениях, когда сама земля шевелилась под ногами первых земледельцев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Древние лишайники были первыми колонизаторами суши и создателями почв — Бруно Беккер-Кербер сегодня в 15:08
Симбиоз, который создал сушу: древние лишайники оказались пионерами жизни на планете

Учёные выяснили, что первые колонизаторы суши были не растениями, а лишайниками. Рассказываем, как древние симбиозы грибов и водорослей изменили Землю и подготовили её к жизни.

Читать полностью » Висцеральный жир связан с когнитивным снижением у женщин в менопаузе — Моника Кристмас сегодня в 14:08
Когда гормоны замолкают, говорит жир: новое исследование объяснило когнитивные сбои у женщин

Учёные выяснили, что жир в области талии после менопаузы влияет не только на фигуру, но и на мозг. Как гормоны и воспаление связаны с памятью и вниманием — разбираемся в новом исследовании.

Читать полностью » Древняя ДНК из центральной Аргентины раскрыла неизвестную линию древних людей — Родриго Норес сегодня в 13:08
Народ, который не сменили ни войны, ни миграции: древняя ДНК раскрыла тайну устойчивости Аргентины

Учёные обнаружили древнюю популяцию людей, прожившую в центральной Аргентине около 8500 лет. Новые данные ДНК переворачивают представления о заселении Южной Америки.

Читать полностью » Двойная тяжёлая вода в протопланетном диске подтвердила древнее происхождение воды — Лукас Родригес сегодня в 12:08
Лёд, который помнит доисторический космос: астрономы нашли древнейшую форму воды во Вселенной

Астрономы впервые обнаружили двойную тяжёлую воду в протопланетном диске вокруг звезды V883 Ori. Что это открытие говорит о происхождении воды во Вселенной?

Читать полностью » Учёные из Оксфорда впервые показали, как сворачивается ДНК внутри клетки — Джеймс Дэвис сегодня в 11:08
Переключатели жизни нашли своё место: биологи увидели, как гены включаются в реальном времени

Учёные из Оксфорда впервые увидели, как ДНК сворачивается, чтобы управлять генами. Новый метод MCC ultra открывает путь к персонализированной медицине будущего.

Читать полностью » Микробиологи оживили древние бактерии из соляных кристаллов Делавэрского бассейна — Рассел Вриланд сегодня в 10:36
Кто живёт в недрах Земли 250 миллионов лет: случай, который поставил под сомнение границы биологии

Могли ли бактерии действительно "проспать" 250 миллионов лет в кристалле соли? История сенсационного эксперимента, который разделил научный мир на сторонников и скептиков.

Читать полностью » Крысы уничтожили древние леса острова Пасхи, съев семена пальм и лишив природу возрождения — ученые сегодня в 9:36
Пальмы ели, не топоры: кто на самом деле уничтожил природу острова Пасхи

Исчезновение лесов острова Пасхи долго считали делом рук человека. Но новые исследования показали: настоящую катастрофу вызвали незаметные пришельцы — полинезийские крысы.

Читать полностью » Самовоспроизводящиеся зонды могли исследовать Солнечную систему без контакта с человечеством — Алекс Эллери сегодня в 8:36
Галактика как сад, а зонды — её пчёлы: теория, которая заставляет пересмотреть поиски инопланетян

Могли ли инопланетяне уже побывать в нашей Солнечной системе? Учёные изучают идею самовоспроизводящихся зондов фон Неймана — машин, способных жить и размножаться в космосе.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Туризм в России: Домбай и Самара стали лидерами по росту спроса на зимние каникулы
Питомцы
Старая кошка должна получать корм с высоким содержанием протеина
СЗФО
В Арктике создадут четыре туристических коридора в рамках проекта "Русский Север и Арктика"
Садоводство
Натуральные удобрения из кухонных отходов улучшают рост комнатных растений — агроном Марина Климова
Культура и шоу-бизнес
Развод давно позади, а буря только начинается: в переписке Джоли и Питта нашли новое топливо для конфликта
Дом
Организация книжных полок помогает создать уют и порядок в доме
Красота и здоровье
Исследование: увеличение потребления растительной пищи укрепляет сон уже через сутки
Авто и мото
Вроде просто поменяли шины, а подвеска рассыпалась: мастер допустил роковую оплошность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet