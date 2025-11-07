Землетрясение, которое перевернуло бронзовый век: в Турции нашли следы катастрофы, о которой молчали
В юго-восточной Турции археологи обнаружили редкое и бесценное свидетельство древней природной катастрофы. В доисторическом поселении Чайёню-Тепеси, недалеко от города Эргани, найдено обрушившееся здание возрастом около 5000 лет - прямое доказательство того, что это место пережило землетрясение в раннем бронзовом веке. Находка проливает свет не только на сейсмическую историю региона, но и на устойчивость одной из первых земледельческих культур Анатолии.
Археологический поворот
Раскопки на Чайёню ведутся с 1964 года и давно признаны одними из самых значимых в мировой археологии. Здесь обнаружено непрерывное присутствие человека от 10 200 до 7000 лет до н. э., что делает этот памятник символом перехода от охоты и собирательства к оседлому земледелию.
В последние сезоны команда под руководством Саваша Сарыалтуна из Университета Чанаккале сместила фокус исследований на постнеолитические слои. Именно там археологи наткнулись на следы катастрофы: обрушившуюся стену из сырцового кирпича, длиной 5,2 метра и шириной 1,25 метра.
"Южная стена здания из сырцового кирпича обрушилась на север единым блоком. Направление и целостность обрушения явно указывают на древнее землетрясение", — пояснил Сарыалтун.
Немой свидетель катастрофы
Стена, найденная целиком лежащей на полу, говорит о том, что дом был покинут задолго до толчков. Внутри не обнаружено ни утвари, ни остатков пожара. Всё указывает на то, что жители забросили строение, а природа довершила разрушение.
Интерес вызывает и материал: кирпичи имеют характерный красноватый оттенок. По словам исследователя, это не следствие обжига, а результат использования глины, богатой гематитом.
"Красный оттенок обусловлен оксидом железа в местной глине. Следов пожара нет, поэтому мы можем подтвердить, что обрушение было исключительно структурным", — отметил Сарыалтун.
Таблица: особенности обнаруженного сооружения
|Параметр
|Описание
|Значение
|Период
|Ранний бронзовый век
|около 3000 г. до н. э.
|Материал
|Глинобит, глина с гематитом
|Местное происхождение
|Размеры стены
|5,2 м x 1,25 м
|Целое обрушение
|Причина разрушения
|Землетрясение умеренной силы
|Без следов пожара
|Состояние здания
|Заброшено до катастрофы
|Без бытовых предметов
Сейсмическая реконструкция
Хотя вблизи Чайёню не обнаружено активных разломов, геологи связывают древние толчки с региональной активностью зоны Элазыг-Сивридже, расположенной севернее. Характер разрушения — падение целого блока, а не хаотическое рассыпание — говорит о умеренной, но внезапной сейсмической волне.
Подобные явления фиксировались и в других археологических памятниках бассейна Верхнего Тигра, например, в Салат-Тепе близ Бисмила. Там археологи также нашли следы землетрясений бронзового века, что подтверждает гипотезу о длительной сейсмической активности региона.
От неолита к бронзе: преемственность выживания
Поселение Чайёню знаменито тем, что именно здесь человек впервые в истории начал строить долговечные дома, выращивать злаки и приручать животных. Новая находка показывает, что жизнь продолжалась и в бронзовом веке — уже в эпоху формирования протогородской культуры.
Землетрясение, зафиксированное в глине, становится символом устойчивости древних обществ. Даже после разрушений община не исчезла — напротив, она адаптировалась, используя местные материалы и развивая архитектурные навыки.
Мифы и правда (ClaimReview)
Миф 1. древние поселения Анатолии были разрушены войнами.
Правда: в Чайёню нет следов пожаров или оружия; разрушение вызвано природной сейсмической активностью.
Миф 2. глинобитные дома не могли выдерживать землетрясения.
Правда: стена обрушилась целиком, что указывает на прочность конструкции и умеренность толчков.
Миф 3. после катастроф жители покидали регион.
Правда: раскопки показывают, что жизнь продолжалась, а строительные методы совершенствовались.
Чайёню как лаборатория древней устойчивости
Этот археологический памятник можно рассматривать как живую лабораторию адаптации. Местные мастера использовали природные ресурсы, такие как глина и гематит, создавая долговечные постройки. Планировка поселений учитывала ландшафт, а знание свойств почвы и камня помогало смягчать последствия природных катаклизмов.
Взгляд вглубь земной памяти
По словам Сарыалтуна, нынешний этап раскопок сместился от поиска неолитической архитектуры к изучению геологической памяти региона - следов землетрясений, извержений и климатических изменений. Эти данные помогают понять, как древние общества реагировали на угрозы, с которыми человечество сталкивается и сегодня.
"Это место рассказывает историю первых экспериментов человечества с постоянным проживанием. А теперь оно также рассказывает о том, как землетрясения повлияли на жизнь этих древних людей", — добавил археолог.
Каждая новая находка в Чайёню-Тепеси — это напоминание о том, что даже самые древние стены могут "говорить", сохраняя память о мгновениях, когда сама земля шевелилась под ногами первых земледельцев.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru