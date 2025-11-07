Землетрясение, которое перевернуло бронзовый век: в Турции нашли следы катастрофы, о которой молчали

В юго-восточной Турции археологи обнаружили редкое и бесценное свидетельство древней природной катастрофы. В доисторическом поселении Чайёню-Тепеси, недалеко от города Эргани, найдено обрушившееся здание возрастом около 5000 лет - прямое доказательство того, что это место пережило землетрясение в раннем бронзовом веке. Находка проливает свет не только на сейсмическую историю региона, но и на устойчивость одной из первых земледельческих культур Анатолии.

Археологический поворот

Раскопки на Чайёню ведутся с 1964 года и давно признаны одними из самых значимых в мировой археологии. Здесь обнаружено непрерывное присутствие человека от 10 200 до 7000 лет до н. э., что делает этот памятник символом перехода от охоты и собирательства к оседлому земледелию.

В последние сезоны команда под руководством Саваша Сарыалтуна из Университета Чанаккале сместила фокус исследований на постнеолитические слои. Именно там археологи наткнулись на следы катастрофы: обрушившуюся стену из сырцового кирпича, длиной 5,2 метра и шириной 1,25 метра.

"Южная стена здания из сырцового кирпича обрушилась на север единым блоком. Направление и целостность обрушения явно указывают на древнее землетрясение", — пояснил Сарыалтун.

Немой свидетель катастрофы

Стена, найденная целиком лежащей на полу, говорит о том, что дом был покинут задолго до толчков. Внутри не обнаружено ни утвари, ни остатков пожара. Всё указывает на то, что жители забросили строение, а природа довершила разрушение.

Интерес вызывает и материал: кирпичи имеют характерный красноватый оттенок. По словам исследователя, это не следствие обжига, а результат использования глины, богатой гематитом.

"Красный оттенок обусловлен оксидом железа в местной глине. Следов пожара нет, поэтому мы можем подтвердить, что обрушение было исключительно структурным", — отметил Сарыалтун.

Таблица: особенности обнаруженного сооружения

Параметр Описание Значение Период Ранний бронзовый век около 3000 г. до н. э. Материал Глинобит, глина с гематитом Местное происхождение Размеры стены 5,2 м x 1,25 м Целое обрушение Причина разрушения Землетрясение умеренной силы Без следов пожара Состояние здания Заброшено до катастрофы Без бытовых предметов

Сейсмическая реконструкция

Хотя вблизи Чайёню не обнаружено активных разломов, геологи связывают древние толчки с региональной активностью зоны Элазыг-Сивридже, расположенной севернее. Характер разрушения — падение целого блока, а не хаотическое рассыпание — говорит о умеренной, но внезапной сейсмической волне.

Подобные явления фиксировались и в других археологических памятниках бассейна Верхнего Тигра, например, в Салат-Тепе близ Бисмила. Там археологи также нашли следы землетрясений бронзового века, что подтверждает гипотезу о длительной сейсмической активности региона.

От неолита к бронзе: преемственность выживания

Поселение Чайёню знаменито тем, что именно здесь человек впервые в истории начал строить долговечные дома, выращивать злаки и приручать животных. Новая находка показывает, что жизнь продолжалась и в бронзовом веке — уже в эпоху формирования протогородской культуры.

Землетрясение, зафиксированное в глине, становится символом устойчивости древних обществ. Даже после разрушений община не исчезла — напротив, она адаптировалась, используя местные материалы и развивая архитектурные навыки.

Мифы и правда (ClaimReview)

Миф 1. древние поселения Анатолии были разрушены войнами.

Правда: в Чайёню нет следов пожаров или оружия; разрушение вызвано природной сейсмической активностью.

Миф 2. глинобитные дома не могли выдерживать землетрясения.

Правда: стена обрушилась целиком, что указывает на прочность конструкции и умеренность толчков.

Миф 3. после катастроф жители покидали регион.

Правда: раскопки показывают, что жизнь продолжалась, а строительные методы совершенствовались.

Чайёню как лаборатория древней устойчивости

Этот археологический памятник можно рассматривать как живую лабораторию адаптации. Местные мастера использовали природные ресурсы, такие как глина и гематит, создавая долговечные постройки. Планировка поселений учитывала ландшафт, а знание свойств почвы и камня помогало смягчать последствия природных катаклизмов.

Взгляд вглубь земной памяти

По словам Сарыалтуна, нынешний этап раскопок сместился от поиска неолитической архитектуры к изучению геологической памяти региона - следов землетрясений, извержений и климатических изменений. Эти данные помогают понять, как древние общества реагировали на угрозы, с которыми человечество сталкивается и сегодня.

"Это место рассказывает историю первых экспериментов человечества с постоянным проживанием. А теперь оно также рассказывает о том, как землетрясения повлияли на жизнь этих древних людей", — добавил археолог.

Каждая новая находка в Чайёню-Тепеси — это напоминание о том, что даже самые древние стены могут "говорить", сохраняя память о мгновениях, когда сама земля шевелилась под ногами первых земледельцев.