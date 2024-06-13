Онколог Владимир Асташов рассказал, что первые роды до 30 лет могут служить профилактикой раковой опухоли груди, так как в этот период женщина находится во "времени расцвета", сообщает News.Ru.
Важность поддержания естественного гормонального фона врач выделил как определяющий фактор, влияющий на здоровье молочных желез. Асташов также порекомендовал минимум двое родов и избегание абортов для снижения риска нарушений гормонального фона, а во время менопаузы — использование антигормональных препаратов по назначению врача.
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