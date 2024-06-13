Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 89,0214
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 95,7391
Онколог Асташов: первые роды до 30 лет могут служить профилактикой рака груди
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 10:43

Онколог Асташов: первые роды до 30 лет могут служить профилактикой рака груди

Онколог Владимир Асташов рассказал, что первые роды до 30 лет могут служить профилактикой раковой опухоли груди, так как в этот период женщина находится во "времени расцвета", сообщает News.Ru.

Важность поддержания естественного гормонального фона врач выделил как определяющий фактор, влияющий на здоровье молочных желез. Асташов также порекомендовал минимум двое родов и избегание абортов для снижения риска нарушений гормонального фона, а во время менопаузы — использование антигормональных препаратов по назначению врача.

Фото: unsplash.com/freestocks.org (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

Мир

МИД КНР: чрезмерные санкции США нанесли большой ущерб

МИД КНР: чрезмерные санкции США нанесли большой ущерб

Китайские власти требуют от Америки немедленно прекратить ввод односторонних санкций против Поднебесной в связи с отношениями с Кремлём. Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Читать полностью
Туристы бьют тревогу: в море у Шарм-эль-Шейха и Хургады обнаружены мертвые бараны

Туристы бьют тревогу: в море у Шарм-эль-Шейха и Хургады обнаружены мертвые бараны

В водах Красного моря у Шарм-эль-Шейха и Хургады обнаружены мертвые бараны, сброшенные с судов.

Читать полностью

Общество

Адвокат Смолякова: проезд на красный сигнал светофора разрешен для предотвращения ДТП

Адвокат Смолякова: проезд на красный сигнал светофора разрешен для предотвращения ДТП

Адвокат Ирина Смолякова объяснила, что проезд на красный сигнал светофора допустим в случаях крайней необходимости для предотвращения ДТП.

Читать полностью
Переговоры учебного сценария ЧП на МКС случайно попали в прямой эфир

Переговоры учебного сценария ЧП на МКС случайно попали в прямой эфир

Фрагмент переговоров, связанных с учебным сценарием ЧП на Международной космической станции (МКС), случайно транслировался в прямом эфире NASA, вызвав распространение слухов о возможной аварии на орбите.

Читать полностью

Новости