Эминем
Эминем
© commons.wikimedia.org by DoD News Features is licensed under CC BY 2.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 17:11

Дочь Эминема шокирует подписчиков: как будущая мама тренируется с животом и не сходит с ума

Дочь Эминема Алайна Скотт выполняет жим, тягу и йогу во время беременности

Дочь рэпера Эминема Алайна Скотт в очередной раз привлекла внимание подписчиков: будущая мама решила подробно рассказать, как проходит её беременность и почему она по-прежнему не пропускает тренировки. Поводом для обсуждения стал её новый ролик в соцсетях, где она не только показала занятия в спортзале, но и поделилась впечатлениями о своём самочувствии.

"Жим от груди сидя, разгибания на трицепс, тяга на трицепс, подъемы к груди, — перечислила Алайна. — А теперь — инь-йога. Хорошего понедельника.", — сказала блогер Алайна Скотт.

Как Алайна совмещает беременность и спорт

Будущая мама не скрывает, что активность — её привычный образ жизни. Она регулярно делает силовые упражнения, не отказывается от йоги и продолжает играть в гольф. При этом девушка подчёркивает, что слушает тело: если появляется усталость или одышка, она делает остановку и позволяет себе полежать.

Помимо спорта, Алайна уделяет внимание питанию: она не вводит жёстких ограничений, выбирает то, что действительно нравится, будь то домашний завтрак или сочный бургер. Поддерживать себя в тонусе ей помогают и аксессуары для тренировок — эластичные ленты, удобная спортивная обувь, фитнес-коврик и трекеры, отслеживающие нагрузку.

Виды нагрузок для беременных

Вид активности Уровень нагрузки Что даёт Когда подходит
Йога (включая инь-йогу) мягкая улучшает гибкость, снижает стресс 1-3 триместр
Лёгкие силовые с малыми весами средняя поддерживает мышечный тонус при отсутствии противопоказаний
Ходьба на дорожке мягкая укрепляет сердце на любом сроке
Гольф и растяжка мягкая развивает координацию до поздних сроков при хорошем самочувствии

Советы шаг за шагом для безопасных тренировок

  1. Подберите удобную одежду для беременных: лосины со слабым давлением, кроссовки с амортизацией.

  2. Используйте лёгкие гантели или резинки вместо тяжёлых весов.

  3. Держите в сумке воду и электролиты — обезвоживание усиливает усталость.

  4. Ставьте таймер на отдых каждые 10-12 минут.

  5. После тренировки делайте расслабляющую растяжку или короткую медитацию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Чрезмерная силовая нагрузка → повышенное давление и головокружение → замена тяжёлых весов на эспандеры.
• Жёсткая диета → потеря энергии, раздражительность → гибкий рацион с акцентом на белки и сложные углеводы.
• Игнорирование усталости → риск перенапряжения мышц → использование фитнес-трекера с напоминанием об отдыхе.

А что если занятия давались бы тяжелее?

Если бы упражнения вызывали дискомфорт, Алайна могла бы перейти на плавание — эта нагрузка отлично распределяет вес и снимает напряжение спины. Другой вариант — пилатес для беременных, который мягко работает с дыханием и поддерживает тазовое дно.

FAQ

Как выбрать спортинвентарь для беременных?
Лучше брать лёгкие гантели до 1-2 кг, эластичные ленты с мягким сопротивлением и нескользящий коврик.

Что лучше: йога или силовые?
Оба направления полезны, но выбирать стоит то, что комфортно телу. Йога расслабляет, силовые укрепляют.

Сколько стоит экипировка?
Средний набор — коврик, ленты, бельё для беременных и кроссовки — обойдётся в диапазоне от 8 000 до 20 000 ₽.

Мифы и правда

Миф: силовые упражнения опасны для всех беременных.
Правда: при нормальном самочувствии лёгкие силовые с контролируемым весом безопасны.

Миф: будущим мамам нельзя есть калорийные продукты.
Правда: организм беременной нуждается в достаточном количестве энергии; важно соблюдать баланс.

Миф: спорт вызывает бессонницу.
Правда: мягкие тренировки, наоборот, помогают наладить режим.

Сон и психология

Беременность часто влияет на качество сна, но регулярные нагрузки в умеренном темпе, дыхательные практики и спокойный вечерний ритуал снижают тревожность. Многие женщины используют беруши, удобные ортопедические подушки или аромалампы для расслабления.

Три интересных факта

• Инь-йога считается одной из самых щадящих практик для будущих мам.
• Умеренные занятия спортом уменьшают риск отёков.
• Беременные, ведущие активный образ жизни, чаще сохраняют стабильный вес без строгих диет.

