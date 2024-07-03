Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации вынесла предупреждение операторам мобильной связи МТС, Мегафон и Вымпелком о взимании дополнительной платы со своих абонентов, находящихся на территории Крыма и Севастополя, согласно заявлению регулятора.

ФАС утверждает, что это нарушение пункта 3 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции. Регулятор также подчеркнул, что действия мобильных операторов нарушают интересы их абонентов.

С 1 января 2024 года были созданы экономические условия, позволяющие операторам предоставлять услуги связи своим абонентам на указанных территориях без дополнительной платы на уровне домашнего региона, указал надзорный орган.

В пресс-службе МТС заявили агентству Интерфакс, что компания еще не получила документы от ФАС и не знакома с аргументами регулятора.

Представители МТС указали, что у компании нет собственной сети в Крыму, и абоненты обслуживаются при помощи местных операторов. Чтобы абоненты могли пользоваться связью в сетях других операторов, МТС несет дополнительные роуминговые расходы. Поэтому нельзя приравнивать цены на услуги связи, получаемые абонентом дома в своей собственной сети с ценами обслуживания в сетях других операторов.

Представители Вымпелком отказались от комментариев.

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