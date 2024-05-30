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Представитель Верховного лидера Ирана принял участие в президентской гонке
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 18:26

Представитель Верховного лидера Ирана принял участие в президентской гонке

Представитель Верховного лидера Ирана в высшем комитете национальной безопасности Саид Джалили подал заявку на участие в неочередных президентских выборах.

Внеочередные выборы в Иране были назначены в результате гибели президента Эбрахима Раиси во время авиакатастрофы, как сообщает агентство ISNA.

По информации агентства, Саид Джалили зарегистрировал свой кандидатский статус на участие в 14-й президентской гонке во второй половине дня в четверг, 30 мая 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org/Sonia Sevilla (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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