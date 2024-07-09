В Будапеште во вторник произошел неожиданный инцидент на пресс-конференции по итогам встречи министров по вопросам конкуренции, организованной Венгрией как страной-председателем Совета Евросоюза.

Представитель Европейской комиссии, обычно участвующий во всех подобных мероприятиях, не явился на совместный брифинг.

Трансляция пресс-конференции осуществлялась на официальном сайте Еврокомиссии. К удивлению присутствующих, на подиуме оказался только венгерский министр национальной экономики Мартон Надь, в то время как место представителя ЕК осталось пустым.

Это произошло несмотря на предварительный анонс мероприятия с участием обеих сторон на сайте Еврокомиссии.

Отвечая на вопросы журналистов об отсутствии представителя ЕК, венгерский министр выразил недоумение и подчеркнул открытость своей страны для всех участников.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на заседание Совета по конкуренции стран ЕС в Будапеште прибыли только четыре министра из 27 стран-членов Евросоюза. Сообщалось, что остальные министры якобы "бойкотировали" мероприятие новой страны-председателя Совета ЕС, делегировав вместо себя чиновников более низкого ранга.

Фото: audiovisual. ec.europa.eu/European Commission (Creative Commons Attribution 4.0 International license)