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Представитель ЕК не явился на встречу в Будапеште
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Представитель ЕК не явился на встречу в Будапеште

В Будапеште во вторник произошел неожиданный инцидент на пресс-конференции по итогам встречи министров по вопросам конкуренции, организованной Венгрией как страной-председателем Совета Евросоюза.

Представитель Европейской комиссии, обычно участвующий во всех подобных мероприятиях, не явился на совместный брифинг.

Трансляция пресс-конференции осуществлялась на официальном сайте Еврокомиссии. К удивлению присутствующих, на подиуме оказался только венгерский министр национальной экономики Мартон Надь, в то время как место представителя ЕК осталось пустым.

Это произошло несмотря на предварительный анонс мероприятия с участием обеих сторон на сайте Еврокомиссии.

Отвечая на вопросы журналистов об отсутствии представителя ЕК, венгерский министр выразил недоумение и подчеркнул открытость своей страны для всех участников.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на заседание Совета по конкуренции стран ЕС в Будапеште прибыли только четыре министра из 27 стран-членов Евросоюза. Сообщалось, что остальные министры якобы "бойкотировали" мероприятие новой страны-председателя Совета ЕС, делегировав вместо себя чиновников более низкого ранга.

Фото: audiovisual. ec.europa.eu/European Commission (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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