В Будапеште во вторник произошел неожиданный инцидент на пресс-конференции по итогам встречи министров по вопросам конкуренции, организованной Венгрией как страной-председателем Совета Евросоюза.
Представитель Европейской комиссии, обычно участвующий во всех подобных мероприятиях, не явился на совместный брифинг.
Трансляция пресс-конференции осуществлялась на официальном сайте Еврокомиссии. К удивлению присутствующих, на подиуме оказался только венгерский министр национальной экономики Мартон Надь, в то время как место представителя ЕК осталось пустым.
Это произошло несмотря на предварительный анонс мероприятия с участием обеих сторон на сайте Еврокомиссии.
Отвечая на вопросы журналистов об отсутствии представителя ЕК, венгерский министр выразил недоумение и подчеркнул открытость своей страны для всех участников.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на заседание Совета по конкуренции стран ЕС в Будапеште прибыли только четыре министра из 27 стран-членов Евросоюза. Сообщалось, что остальные министры якобы "бойкотировали" мероприятие новой страны-председателя Совета ЕС, делегировав вместо себя чиновников более низкого ранга.
Фото: audiovisual. ec.europa.eu/European Commission (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
ЕС приостановило финансирование армии Грузии
Информированный источник в Евросоюзе подтвердил информационному агентству РИА Новости о приостановке выделения финансовой помощи вооруженным силам Грузии в размере 30 миллионов евро на 2024 год из средств Европейского фонда мира.
Грузия откатывается от ЕС
Согласно информации, полученной от осведомленного источника в Евросоюзе, в организации растет обеспокоенность действиями грузинского правительства, которые, по мнению ЕС, свидетельствуют о регрессе страны на пути к европейской интеграции, сообщает источник РИА Новости.
Психолог Леонова: Молодожёнам нужно жить отдельно от родителей
Психолог Алёна Леонова рассказала, почему в российских семьях молодым жить с родителями труднее, чем в кавказских домах.
Нутрициолог Дробышева: широкой кости не существует
Стали известны причины переедания у детей и на что можно заменить вредные продукты. Также оказалось, что широкая кость – это не более чем миф. Об этом NewsInfo.Ru сообщила молекулярный биолог, биохимик, нутрициолог, спортивный диетолог Юлия Дробышева.