По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, важное вопрос, поднятый президентом Владимиром Путиным по поводу Украины, остается актуальным.



Он отметил, что обсуждение мирной инициативы, предложенной главой государства на прошлой неделе, продолжается.



Цитируя Путина, Песков подчеркнул важность диалога на саммите по Украине, который прошел в Швейцарии.

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