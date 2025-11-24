Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Активность мозга под воздействием кетамина
Активность мозга под воздействием кетамина
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 20:22

Ваш мозг обманывает вас: учёные доказали, что дежавю — это ложное предсказание, а не мистика

Ощущение предсказания при дежавю не повышает точность прогноза — sciencedirect

Состояние дежавю — странное ощущение, будто происходящее уже случалось прежде, — известно большинству людей. Но новое исследование, опубликованное на sciencedirect. com, добавляет к этому феномену важную деталь: когда мозг распознаёт смутный намёк на знакомость, он нередко формирует ложное чувство способности предсказать развитие событий. Это ощущение ошибочно, но оно может быть невероятно убедительным.

Почему дежавю кажется "знанием"

Психологи давно замечают, что дежавю нередко сопровождается уверенностью в способности увидеть "следующий шаг". Этот субъективный импульс иногда воспринимается как мгновенная интуиция или будто человек "вспоминает будущее". Чем сильнее чувство знакомости, тем ярче и предсказательная иллюзия.

Однако не было ясно, что именно запускает это ощущение:

  • сама нейронная реакция на распознавание похожих сцен,
  • или социальные представления о дежавю, согласно которым оно якобы связано с "особыми способностями".

Исследователи решили проверить это в контролируемой среде.

Эксперимент: VR-локации и управление памятью

Чтобы искусственно усилить или ослабить эффект дежавю, учёные создали серию испытаний в виртуальной реальности. Идея заключалась в том, чтобы человек видел новые сцены, но их структура напоминала ранее просмотренные. Это вызывало скрытую "узнаваемость", даже если участник объективно видел место впервые.

Участникам показывали VR-видео-туры: боулинг-клубы, школьные кафетерии, коридоры, небольшие залы. Некоторые сцены повторяли несколько раз, формируя крепкие следы памяти. Затем испытуемым предлагали новые локации — похожие по планировке, но отличающиеся по деталям.

Видео останавливалось перед поворотом камеры. Участники отвечали:

  • кажется ли место знакомым;
  • куда, по их мнению, повернётся камера дальше.

Тем самым исследователи проверяли: вызывает ли ощущение дежавю уверенность в собственных предсказательных способностях.

Главный вывод: дежавю усиливает уверенность, но не точность

Результаты оказались явно в пользу гипотезы о нейронном происхождении ложной уверенности. Чем сильнее участники ощущали дежавю, тем более уверенно они заявляли, что могут предсказать дальнейшее действие камеры. Но точность их ответов не превышала уровня случайного угадывания.

Мозг как будто использовал механизмы знакомости, чтобы заполнить пустоты ощущением "я знаю, что будет дальше". На деле человек не обладал реальной информацией.

Что происходит в мозге при дежавю

Учёные объясняют феномен так: когда в новой ситуации активируются нейронные цепи, связанные с распознаванием знакомых структур, мозг формирует ошибочный вывод, что событие повторяется. Затем запускается сопутствующая реакция — ощущение предсказуемости.

Сенсорные детали не совпадают, но планировочные или структурные элементы сцены вызывают массив активаций, характерных для настоящего воспоминания. Это заставляет человека чувствовать уверенность без основания.

Сравнение: подлинное узнавание и дежавю

Характеристика Настоящее воспоминание Дежавю
Факты и детали Всплывают осознанно Отсутствуют
Эмоции Связаны с прошлым опытом Призрачная знакомость
Контроль ощущений Понимание связи с прошлым Осознание новизны ситуации
Предсказания Основаны на реальных данных Иллюзорны
Уверенность Обоснованная Неадекватно завышенная

Советы шаг за шагом: как распознать иллюзию предсказания

(не медицинская рекомендация, а бытовая психологическая навигация)

  1. Остановиться и осознать: ощущение знакомости не равно знанию.

  2. Проверить детали: вспомнить конкретные элементы прошлого опыта.

  3. Задать себе вопрос: что именно кажется знакомым — планировка, атмосфера, свет?

  4. Сравнить возникающее предсказание с реальными подсказками из ситуации.

  5. Принять: дежавю — нормальный когнитивный сбой, а не мистический сигнал.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Считать дежавю "предупреждением" → усиление тревоги → помнить, что эффект основан на ложной знакомости.
  • Опираясь на "интуицию", принимать решения → ошибки, импульсивность → использовать факты, а не ощущения.
  • Придавать предсказательным чувствам особую значимость → формирование ложных убеждений → относиться к ним как к продукту нейронных механизмов.

А что если дежавю связано с памятью глубже, чем мы думаем?

Некоторые гипотезы предполагают, что дежавю связано с асимметриями обработки информации между полушариями или временной задержкой активации разных областей мозга. Возможно, это эволюционный механизм, связанный с быстрым распознаванием угроз или ориентированием в среде. Исследования VR дают шанс изучить феномен точнее и связать субъективные ощущения с реальными когнитивными процессами.

Плюсы и минусы новых данных

Плюсы Минусы
Позволяют отделить ощущение от реальных способностей Не объясняют все формы дежавю
Даётся экспериментальное подтверждение субъективных феноменов VR не полностью имитирует реальный опыт
Помогают понять механизмы иллюзий памяти Требуются дополнительные исследования
Уточняют роль знакомости в когниции Психологические реакции очень индивидуальны

FAQ

Значит ли дежавю проблемы с памятью?
Нет. Это нормальный феномен, встречающийся у здоровых людей.

Можно ли научиться распознавать иллюзорные предсказания?
Да — достаточно осознавать, что они не связаны с реальной информацией.

Связано ли дежавю с мистикой?
Исследования показывают, что оно объясняется особенностями работы мозга.

Мифы и правда

Миф: дежавю — знак, что человек "проживал это раньше".
Правда: мозг просто ошибочно распознаёт знакомые элементы в новой сцене.

Миф: если кажется, что знаешь, что произойдёт — это интуиция.
Правда: эксперимент показал, что точность таких "предсказаний" случайна.

Три интересных факта

  • Дежавю чаще случается у молодых людей и снижается с возрастом.
  • VR-исследования позволяют вызвать дежавю искусственно — раньше это считалось невозможным.
  • Чувство предсказания не зависит от интеллекта или опыта.

Исторический контекст

Первые описания дежавю относятся к XIX веку.

В XX веке психология связывала его с кратковременными сбоями памяти.

В XXI веке нейронаука исследует феномен через визуализацию мозга и VR-эксперименты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нематоды помогут изучить влияние космоса на здоровье астронавтов — Университет Эксетера сегодня в 16:31
Они проведут 15 недель в аду: что произойдет с червями в открытом космосе и почему это важно для нас

В 2026 году на МКС прибудет необычный экипаж — микроскопические черви. Посмотрите, почему их эксперимент может изменить подход к дальним космическим полётам.

Читать полностью » Орехи и ягоды стимулируют выработку омолаживающего метаболита — Georg-Speyer-Haus сегодня в 16:27
Кишечник производит эликсир молодости для иммунитета: но только если вы едите эти продукты

Регулярные продукты вроде гранатов и орехов могут запускать в организме редкий метаболит. Учёные объяснили, почему его ценят специалисты по иммунитету.

Читать полностью » Земле угрожают астероиды и радиация — академик Зелёный сегодня в 16:21
Космос подбрасывает новые загадки: какие явления действительно могут повлиять на жизнь на Земле

Академик РАН Лев Зелёный рассказал NewsInfo об угрозах, которые несет человеку космос.

Читать полностью » Лунная пыль мешает миссиям: от механических повреждений до сбоев связи — Константин Мельников сегодня в 15:53
Лунная пыль — невидимый убийца: как она угрожает жизни астронавтов и технике

Лунный реголит обладает свойствами, которые делают его главным вызовом будущих экспедиций. Исследования показывают, что пыль способна нарушать связь, повреждать технику и изменять тепловой режим миссий.

Читать полностью » Археологи нашли уникальные орудия и кости мамонтов на Афонтовой горе — Евгений Артемьев сегодня в 14:53
Ледниковый период как тренажёр для выживания: как древние люди адаптировались к суровым условиям Сибири

Жизнь в ледниковый период требовала навыков, изобретательности и глубокого знания природы. Археологи раскрывают новые факты о том, как древние люди выживали в суровой Сибири.

Читать полностью » Формула Дрейка остаётся философским ориентиром для поиска внеземной жизни — Владимир Колпаков сегодня в 13:53
Мы ищем жизнь, но не там: почему критерием поиска внеземных существ служит только наш тип жизни

Учёные продолжают обсуждать вероятность существования разумной жизни за пределами Земли. Масштабы Вселенной повышают шансы, но ключевые параметры по-прежнему неизвестны.

Читать полностью » Химический состав шлака помогает реконструировать металлургические операции древности — археометаллург Сергей Халидов сегодня в 12:53
Пепел, который помнит всё: древний шлак рассказал, как 5 тысяч лет назад люди приручили медь

Ученые МТИ раскрыли, как 5000 лет назад мастера Ирана превращали руду в металл: сочетание современных технологий позволило заглянуть внутрь древнего производства.

Читать полностью » Инновационные гидрогели делают диагностику ЖКТ доступной пациентам — биоинженер Анна Крылова сегодня в 11:15
Когда кишечник становится тёмной лабораторией: бактерии-шпионы загораются, встречая следы болезни

Китайские учёные создали гидрогелевые капсулы с бактериями, которые светятся при обнаружении признаков болезни ЖКТ. Разбираемся, как работает эта инновационная диагностика.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Дивеево признали одним из центров духовного туризма России — аналитики отрасли
Наука
Гравитационно-волновой детектор LIGO зарегистрировал кандидата в чёрные дыры — Крун
Спорт и фитнес
Креатин улучшает силу и восстановление после тренировок — совет врача
Красота и здоровье
Алкоголь ускоряет набор веса в праздничный сезон, сообщили врачи
Питомцы
Греческая овчарка охраняет территории и скот от диких животных
Авто и мото
Неприятный запах из кондиционера автомобиля вызывают бактерии и плесень — автоэксперт
Культура и шоу-бизнес
Кейт Миддлтон ограничила общение принца Уильяма с Роуз Хэнбери — эксперт Эндрю Лоуни
Еда
Редька добавляет лёгкую остринку и хруст в салат "Новогодний калейдоскоп" — гастрономы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet