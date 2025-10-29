Летом такую не поймаешь: рыбак-гроссмейстер поведал, что нужно ловить на Урале в разгар осени

Октябрь — это месяц, когда хищная рыба в Свердловской области особенно активна. Судак, окунь и щука сейчас набирают вес перед зимовкой, что делает их ловлю особенно удачной. Как поделился с URA. RU опытный рыбак Леонид Ковалев, осень — время для настоящих рыболовных трофеев.

Когда рыба активна

"Осенью хищник всегда на пике своей активности, — рассказывает Ковалев. — Судак, щука, окунь в это время стараются набрать вес, чтобы пережить зиму. В октябре до ледостава остаётся всего месяц, и рыба активно питается, а значит, и клюёт лучше". Именно поэтому в это время рыболовы активно стремятся поймать большую рыбу.

Где искать хищника в октябре?

Если летом хищная рыба предпочитает мелководье, то осенью её можно найти в более глубоких местах — на скалах и в руслах рек. Здесь вероятность успешного улова значительно возрастает.

Что будет после ледостава?

Как только начнётся ледостав, рыболовам останется лишь ждать наступления зимнего сезона. На тонкий лёд выйти будет небезопасно, и это создаст паузу в рыболовной активности. Однако не стоит расстраиваться, ведь после того как лёд укрепится, рыбалка снова войдёт в активную фазу. Ковалев объясняет: "По первому льду — это, пожалуй, самый лучший момент для ловли хищной рыбы. Это активный период, который наступает до весны, перед нерестом".