Женщина, измеряющая живот
Женщина, измеряющая живот
© Designed by Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 9:25

Начал есть углеводы перед тренировкой — и мышцы выросли вдвое быстрее

Спортсмены сжигают до 150 граммов углеводов за тренировку — Fitseven

Многие спортсмены уверены, что ключ к росту мышц — это белок и калории. Но даже зная об этом, немало людей совершают одну и ту же стратегическую ошибку, не осознавая, что именно обеспечивает энергию для тренировки. В то время как часть атлетов сосредоточена на питании после занятий, другие забывают, что успех начинается еще до выхода в зал. Об этом сообщает Fitseven.

Почему организму не хватает энергии

Тренировки на износ без предварительного питания часто заканчиваются упадком сил и отсутствием прогресса. Организм не может строить мышцы без достаточного количества топлива, а именно — гликогена. Это форма хранения углеводов, которая и питает мышцы во время работы. Если запасы гликогена на исходе, тело начинает искать энергию в собственных мышечных волокнах, разрушая их.

"Без предварительного пополнения запасов энергии тренировка превращается в стресс для организма", — отмечается на сайте Fitseven.

Именно поэтому питание до тренировки имеет не меньшее значение, чем питание после нее. В среднем спортсмену требуется около 150 граммов глюкозы для полноценного занятия. Получить такую дозу из обычной еды сложно: пачка макарон или тарелка крупы перед залом — далеко не лучший вариант. Поэтому спортивное питание становится удобным способом восполнить энергию без тяжести в желудке.

Заблуждения и статистика

Большинство людей уверены, что можно построить мышцы, просто питаясь как обычно. Опросы показывают: более половины спортсменов не принимают никаких добавок, а 43% ограничиваются протеином после тренировки. Однако лишь 3% задумываются о питании до занятий. Это и есть главная ошибка — игнорирование роли гликогена и предтренировочного питания.

Недостаток углеводов приводит к тому, что уже через несколько минут после начала тренировки запасы энергии истощаются. Организм вынужден разрушать собственные ткани ради поддержания интенсивности. В результате снижается сила, ухудшается выносливость и блокируется рост мышечной массы. Чтобы тренировки приносили пользу, необходимо обеспечить телу достаточное количество "топлива" заранее.

Как тело адаптируется к нагрузке

Организм спортсмена со временем учится экономно расходовать энергию и создавать ее запасы в мышцах. Этот процесс — результат регулярных тренировок и продуманного питания. У новичков запасы гликогена минимальны, поэтому они чаще ощущают усталость и слабость.

"Организм способен адаптироваться к повышенным нагрузкам, если получает достаточно ресурсов для восстановления", — говорится в материале Fitseven.

Чем больше гликогена содержится в мышцах, тем дольше человек способен тренироваться и тем выше вероятность гормонального отклика, запускающего рост мышц. Таким образом, энергия — это не просто ресурс для движения, а фундамент всей тренировочной адаптации.

Ошибки при ограничении углеводов

Многие новички избегают углеводов, считая их врагом рельефного тела. На деле же умеренное количество углеводов необходимо, чтобы тренировка была эффективной. Во время интенсивных занятий мышцы сжигают до 150 граммов углеводов — и если не восполнять потери, организм замедляет обмен веществ и "съедает" собственные мышцы.

Регулярное употребление небольшого количества сложных углеводов до тренировки позволяет телу адаптироваться и увеличивать запасы гликогена. Это повышает выносливость, делает тренировки продуктивнее и ускоряет восстановление после них.

Питание и спортивные цели

Попытка совместить программы для похудения и набора массы почти всегда приводит к застою. Для роста мышц нужно питание с избытком калорий и грамотным балансом макронутриентов. Если цель — сила и объем, то без достаточного количества углеводов прогресса не будет.

Обычный рацион не способен обеспечить нужный уровень энергии. В этом случае помогают специализированные добавки — изотоники, энергетические смеси, гейнеры. Они быстро усваиваются и позволяют поддерживать уровень глюкозы без перегрузки пищеварения. Однако важно выбирать проверенные продукты и не злоупотреблять дозировками.

Сравнение натурального и спортивного питания

Спортивное питание не является заменой обычной еды, но играет роль эффективного дополнения. Натуральные продукты обеспечивают организм витаминами и микроэлементами, а спортивные смеси — быстрым источником энергии и строительного материала для мышц.

При сравнении можно выделить несколько особенностей:

  1. Скорость усвоения. Протеин и гейнеры усваиваются значительно быстрее, чем обычные блюда.

  2. Удобство. Напиток легко приготовить и употребить до или после тренировки.

  3. Точность дозировки. Добавки позволяют контролировать количество белков и углеводов.

  4. Сбалансированность. Современные формулы включают витамины, электролиты и аминокислоты.

Обычное питание выигрывает в натуральности и разнообразии, но проигрывает в скорости и удобстве. Оптимальное решение — комбинировать оба подхода, сохраняя баланс.

Плюсы и минусы спортивного питания

Спортивные добавки имеют как очевидные преимущества, так и ограничения. К плюсам можно отнести:

  • ускоренное восстановление после нагрузок;
  • возможность точного расчета нутриентов;
  • экономию времени и удобство употребления.

К минусам относятся:

  • высокая цена качественных продуктов;
  • риск приобрести подделку;
  • избыточное употребление без контроля питания.

Правильный подход заключается в том, чтобы рассматривать спортивное питание как инструмент, а не как чудо-средство. Оно помогает при грамотной диете и регулярных тренировках, но не заменяет их.

Советы по предтренировочному питанию

Чтобы получить максимум от тренировки, стоит соблюдать несколько простых правил:

  1. За 2-3 часа до тренировки съешьте сложные углеводы — кашу, рис или картофель.

  2. За 30-40 минут до начала можно добавить легкий источник белка и немного быстрых углеводов, например банан или энергетический батончик.

  3. Во время длительных занятий поддерживайте уровень сахара изотоником или водой с глюкозой.

  4. После тренировки в течение 30 минут восполните запасы гликогена — протеиновым коктейлем с углеводами.

Такая схема позволяет минимизировать разрушение мышц и улучшить адаптацию организма.

Популярные вопросы о питании перед тренировкой

1. Можно ли тренироваться натощак?
Нет, особенно если цель — набор массы. Без питания организм не получает топлива и использует собственные запасы белка.

2. Что лучше — еда или спортивные добавки?
Оба варианта имеют смысл. Натуральная пища обеспечивает микроэлементы, а добавки помогают восполнить энергию быстро и удобно.

3. Сколько углеводов нужно перед тренировкой?
В среднем около 100-150 граммов. Количество зависит от массы тела и интенсивности занятия.

4. Помогают ли ВСАА при нехватке энергии?
Они поддерживают восстановление, но не заменяют углеводы. Без глюкозы мышцы не смогут работать на полную мощность.

