Мужчина выполняет махи гирей
Мужчина выполняет махи гирей
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 3:20

Протеин до тренировки: секрет, который поменяет твою энергичность

Протеин до тренировки помогает увеличить энергию и мышцы — фитнес-эксперт

Правильное питание перед силовой тренировкой — это важнейший элемент, определяющий результативность тренировки и достижение спортивных целей. Особенно это касается тех, кто стремится увеличить мышечную массу. В отличие от простого приёма добавок вроде протеина или предтреников, важен полноценный обед, съеденный за 2-3 часа до тренировки.

Основные принципы питания перед тренировкой

Чтобы добиться желаемых результатов в наборе мышечной массы, необходимо учитывать два ключевых момента: потребление углеводов и белков. Они играют важнейшую роль для обеспечения мышц необходимой энергией и строительным материалом. В частности, углеводы являются основным источником энергии, так как в организме они преобразуются в гликоген — вещество, которое служит топливом для мышц.

В идеале перед силовой тренировкой стоит потребить около 40-45 граммов углеводов, что соответствует количеству, содержащемуся в одном сладком фрукте. Но для более быстрого усвоения углеводов можно использовать специализированные добавки, такие как гейнеры, в состав которых входит мальтодекстрин. Он быстро усваивается организмом и способствует повышению уровня энергии.

Питание для набора мышечной массы

Несмотря на то, что различные добавки, такие как сывороточный протеин или аминокислоты BCAA, полезны для защиты мышц от разрушения, их недостаточно для полноценной тренировки. Чтобы обеспечить мышцы энергией, необходимо плотно поесть за 2-3 часа до посещения тренажёрного зала.

Оптимальными продуктами для такого приёма пищи будут сложные углеводы, такие как бурый рис или гречка, а также нежирное мясо — например, куриная грудка. Эти продукты обеспечат организм не только углеводами, но и белками, необходимыми для роста и восстановления мышц.

Протеин: до или после тренировки?

Вопрос, когда лучше принимать протеин — до или после тренировки, вызывает немало споров. Учёные не пришли к однозначному выводу по этому вопросу. Однако традиционно протеин принимается именно после тренировки. Вместе с тем, есть мнение, что прием половины дозы до тренировки и оставшейся части — после неё может быть оптимальным решением.

Для роста мышц достаточно потреблять 0,4-0,5 г протеина на каждый килограмм сухого веса тела. Например, атлету весом 75 кг с уровнем жира в пределах 9-12% потребуется около 25-35 г протеина-изолята до и после тренировки. Этого вполне достаточно для поддержания роста и восстановления мышц.

Питание перед утренней тренировкой

Если ваши тренировки начинаются рано утром, а полноценный завтрак не входит в ваши утренние привычки, можно использовать гейнер. Это спортивное питание, содержащее смесь углеводов и белков, которые быстро усваиваются. В этом случае рекомендуется принять половину дозы гейнера сразу после пробуждения, а вторую половину — за 10-15 минут до тренировки.

Для тех, кто предпочитает тренироваться на голодный желудок, такие тренировки тоже возможны. Этот метод активно используется в рамках интервального голодания, направленного на набор сухой мышечной массы и одновременное сжигание жира. Для профессионалов в области фитнеса такие тренировки — не редкость, особенно когда целью является сушка.

Питание перед тренировкой для сжигания жира

Сжигание жира в организме не всегда зависит от пищи или тренировок, а в большей степени от гормонального фона. После употребления сахаров и простых углеводов уровень глюкозы в крови повышается, что, в свою очередь, стимулирует выделение инсулина. Это гормон, который блокирует расщепление жира и его поступление в кровь.

Чтобы эффективно сжигать жир, уровень инсулина должен оставаться минимальным. Поэтому перед тренировкой для похудения лучше вообще ничего не есть. В идеале тренировки для сжигания жира проводятся либо утром на голодный желудок, либо через 3-4 часа после последнего приёма пищи.

Подобная тренировка будет гораздо более сложной, но именно это заставляет организм использовать запасённый жир. Однако для сохранения мышечной массы в ходе жиросжигания можно принимать BCAA или кофеин без сахара. Использование жиросжигателей в этот период не рекомендуется, так как они могут вызвать побочные эффекты, такие как тахикардия или повышение давления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Принятие протеина исключительно после тренировки.
    Последствие: Мышцам может не хватить энергии для интенсивной работы во время тренировки.
    Альтернатива: Половину дозы протеина можно принимать до тренировки для поддержания энергетического уровня.

  2. Ошибка: Пропуск полноценного приёма пищи перед утренней тренировкой.
    Последствие: Недостаток энергии для эффективного выполнения упражнений.
    Альтернатива: Принятие гейнера с углеводами и белками для обеспечения организма нужными питательными веществами.

  3. Ошибка: Приём углеводов перед тренировкой для сжигания жира.
    Последствие: Повышение уровня инсулина и блокировка расщепления жиров.
    Альтернатива: Тренировка на голодный желудок или через несколько часов после последнего приёма пищи.

Плюсы и минусы питания перед тренировкой

Плюсы Минусы
Обеспечивает мышцы необходимыми аминокислотами и углеводами Требует времени для переваривания пищи (не рекомендуется есть за 30 минут до тренировки)
Способствует сохранению энергии и сил для интенсивных тренировок Может вызывать тяжесть в животе при неправильном выборе пищи
Ускоряет восстановление мышц после тренировки Некоторые продукты (например, жирное мясо) могут замедлить переваривание

FAQ

  1. Как выбрать продукты для питания перед тренировкой?
    Для набора массы важно употреблять сложные углеводы и белки. Отличными вариантами являются гречка, бурый рис и куриная грудка.

  2. Что лучше: протеин до или после тренировки?
    Рекомендуется принимать половину дозы протеина до тренировки и оставшуюся часть — после.

  3. Можно ли тренироваться на голодный желудок?
    Да, тренировки на голодный желудок помогают сжигать жир, но их интенсивность будет ниже.

Мифы и правда

Миф 1: Протеин нужно принимать только после тренировки.
Правда: Протеин можно принимать как до, так и после тренировки, в зависимости от потребностей организма.

Миф 2: Тренировка на голодный желудок — это вредно.
Правда: Это зависит от цели тренировки. Для сжигания жира тренировки на голодный желудок вполне допустимы.

Сон и психология

Недавние исследования показывают, что правильный режим питания перед тренировкой напрямую связан с качеством сна. Питание, богатое белками и углеводами, способствует лучшему восстановлению организма, что улучшает сон и психоэмоциональное состояние.

Интересные факты

  1. Гейнеры, использующие мальтодекстрин, ускоряют процесс восстановления после тренировки.

  2. Интервальное голодание становится всё более популярным методом для сжигания жира и набора сухой мышечной массы.

  3. Белки важны для не только для роста мышц, но и для поддержания иммунной системы.

Исторический контекст

  1. В 1970-х годах протеиновые добавки стали массово использоваться атлетами для ускоренного восстановления.

  2. В 1990-х появились первые гейнеры, ориентированные на спортсменов, желающих набрать массу.

  3. Концепция тренировок на голодный желудок начала развиваться в 2000-х годах, как часть методик интервального голодания.

