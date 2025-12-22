Съел вроде правильно, а тело протестует: продукты, которые перед тренировкой включают саботаж

Перед тренировкой питание может сыграть решающую роль — как в самочувствии, так и в качестве самой нагрузки. Ошибки в выборе продуктов нередко оборачиваются тяжестью, вздутием и снижением выносливости. Именно поэтому спортсмены все чаще задумываются не только о том, что стоит есть, но и от чего лучше отказаться. Об этом сообщает Femina.

Почему еда перед тренировкой требует осторожности

Физическая активность усиливает приток крови к мышцам, а не к органам пищеварения, поэтому продукты, которые перевариваются медленно, могут вызвать дискомфорт. Особенно это касается интенсивных тренировок, когда даже незначительная нагрузка на желудок ощущается сильнее. В такой ситуации прием пищи — не лучший момент для экспериментов и новых вкусов.

Одни люди чувствуют себя комфортно, тренируясь натощак, другие предпочитают легкий перекус. Подобный выбор часто зависит от целей занятия и общего подхода к питанию перед тренировкой и гидратации, где важен баланс между энергией и комфортом.

Продукты, которые перевариваются хуже всего

В первую очередь специалисты советуют избегать слишком жирных блюд. Жиры замедляют пищеварение, вызывают ощущение переполненности и могут спровоцировать тошноту. По этой причине мясо лучше планировать за несколько часов до тренировки или уже после нее. Аналогичное правило касается и бобовых культур — фасоли, нута и чечевицы. Несмотря на их пользу в повседневном рационе, перед спортом они часто становятся причиной брожения и вздутия.

К категории "тяжелых" относятся и продукты с высоким содержанием жиров: соусы, майонез, орехи вроде арахиса или фундука. Они могут усиливать чувство тяжести и мешать комфортному выполнению упражнений. Однако дело не только в самих продуктах, но и в том, как они приготовлены.

Институт исследований здоровья, медицины и спорта (IRBMS) обращает внимание на важность способа обработки пищи. Сырые овощи с плотной кожурой и большим количеством волокон способны стимулировать перистальтику кишечника, что во время тренировки может вызвать неприятные позывы.

"Чтобы устранить эти вредные эффекты, достаточно нескольких мер предосторожности: их перевариванию будет способствовать очистка от кожуры и удаление косточек. Измельченные сырые овощи также более легко усваиваются из-за расщепления клетчатки", — отмечается в сообщении организации.

Клетчатка, углеводы и сахар: где грань

В целом продукты с высоким содержанием клетчатки перед тренировкой стоит употреблять умеренно. Они полезны, но могут вызывать метеоризм и вздутие. Это касается и фруктов — предпочтение лучше отдавать вариантам с мягкой структурой или термически обработанным, например в виде компота.

Что касается крахмалистых продуктов, то их рафинированные версии переносятся легче. Белый рис, макароны и картофель обычно не создают проблем, если не переедать. При этом пюре или хорошо разваренная паста усваиваются проще, чем цельнозерновые аналоги. Количество таких продуктов должно соотноситься с продолжительностью и интенсивностью предстоящей нагрузки.

Особое внимание стоит уделить продуктам с высоким содержанием простых сахаров — булочкам и сладкой выпечке. Они не только нагружают пищеварение, но и могут вызвать резкий скачок глюкозы в крови с последующим спадом, что отрицательно сказывается на работоспособности. Именно поэтому некоторые спортсмены выбирают тренировки натощак, если формат нагрузки и состояние организма это позволяют.

Напитки, молочные продукты и важность привычек

Молочные продукты перед тренировкой подходят не всем. Здесь многое зависит от индивидуальной переносимости лактозы. Более безопасным вариантом считаются ферментированные продукты — йогурт, творог, а также сыры с низким содержанием лактозы.

Отдельная тема — напитки. Алкоголь не рекомендуется даже накануне занятий, так как способствует обезвоживанию. Во время приема пищи и тренировки лучше отдавать предпочтение воде, избегая газированных и сладких напитков, которые наполняют желудок газом. Регулярное питье до, во время и после нагрузки помогает поддерживать водный баланс, улучшает транспорт питательных веществ и снижает риск травм.

Наконец, один из самых простых, но часто игнорируемых советов — тщательно пережевывать пищу.

"Жевание — это первая стадия расщепления продуктов и их клетчатки", — отмечает IRBMS.

Хорошо сформированный пищевой комок облегчает работу пищеварительных ферментов и делает прием пищи перед тренировкой более безопасным.