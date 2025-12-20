Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© freepik.com is licensed under public domain
Андрей Волков Опубликована сегодня в 11:14

Праздничная магия без праздничных цен: какие страны россияне выбирают после Нового года

Отдых в Таиланде в январе становится доступнее при смещении дат — OneTwoTrip

Планирование новогодних поездок за границу всё чаще начинается с подсчёта бюджета, а не с выбора открыток. В январе россияне могут найти направления, где отдых обойдётся заметно дешевле, чем принято считать. Эксперты отмечают, что цены сильно зависят от дат и гибкости планов. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Стамбул: праздник без толп и переплат

Одним из самых доступных зарубежных направлений на Новый год оказался Стамбул. В период праздников перелёт туда и обратно для российских туристов стартует от 25 тысяч рублей. Специалисты отмечают, что в это время в городе меньше туристов, чем в высокий сезон, а цены на размещение остаются сравнительно низкими.

"А если можете продлить каникулы, то отличные варианты за 22 тысяч рублей есть 8, 9 и 10 января. Номер в трехзвездочном отеле с высокими оценками гостей обойдется в среднем в 5,5 тысячи рублей в сутки", — рассказали в OneTwoTrip.

Такой формат поездки подойдёт тем, кто хочет совместить прогулки по историческому центру, гастрономию и спокойную атмосферу без праздничной суеты.

Таиланд и Европа: баланс цены и впечатлений

Традиционным зимним направлением для россиян остаётся Таиланд. Перелёт на Пхукет в разгар новогодних праздников оценивается примерно в 84 тысячи рублей, однако уже 8-9 января билеты можно найти почти вдвое дешевле — от 50 тысяч рублей. Размещение в трёхзвёздочных отелях в этот период начинается от 4,5 тысячи рублей за ночь, что делает поездку более доступной при смещении дат.

Среди европейских направлений эксперты выделяют Рим и Париж. В столицу Италии 29 декабря можно улететь за 54-70 тысяч рублей, а поездка во Францию обойдётся примерно в 50-63 тысячи рублей. Такие варианты подойдут тем, кто готов к прохладной погоде ради праздничной атмосферы и культурной программы.

Дубай: фейерверки и сезон распродаж

Отдельного внимания заслуживает Дубай, который эксперты рекомендуют рассмотреть как одно из самых выгодных направлений в январе. Перелёт туда можно найти в диапазоне от 21 до 31 тысячи рублей. В это время в городе проходят масштабные новогодние фейерверки и фестиваль Dubai Shopping Festival, привлекающий туристов со всего мира.

Сочетание праздничных мероприятий, тёплой погоды и относительно доступных авиабилетов делает Дубай особенно привлекательным вариантом для зимнего отдыха.

Выбор направления в январе во многом зависит от гибкости дат и приоритетов путешественников. Смещение поездки всего на несколько дней после Нового года позволяет существенно сократить расходы, сохранив при этом насыщенную программу и яркие впечатления.

