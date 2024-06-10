По мнению депутата Государственной Думы Александра Толмачева, итоги правления президента Франции Эммануэля Макрона характеризуются полной потерей влияния на континенте Африка, экономическими трудностями и неудачной стратегией в отношении Украины.
После того как выяснилось, что правопопулистская партия "Национальное объединение" во Франции опередила промакроновскую коалицию более чем в два раза по предварительным результатам выборов в Европарламент, президент Макрон объявил о роспуске Национального собрания и о проведении досрочных парламентских выборов в два этапа — 30 июня и 7 июля.
Александр Толмачев выразил мнение, что с определенного момента количество разочарованных сторонников у президента Франции увеличилось значительно из-за поражения его партии на выборах в Европарламенте. Сейчас глава государства вынужден провести дополнительные выборы внутри страны.
По мнению депутата, результаты правления Макрона оставляют много желать: полная потеря влияния в Африке, экономические трудности, цепь неудачных ситуаций и, в конце концов, абсолютно неудачная стратегия в отношении Украины. Толмачев подчеркнул, что западные элиты совсем не обращают внимание на интересы обычных граждан, притесняя их лишь для того, чтобы удовлетворить свои эгоистичные цели или успокоить хозяина из-за океана.
По его словам, президент Российской Федерации Владимир Путин отмечал, что текущая политика западных лидеров ведет их страны к краху, ибо избиратель проголосует за изменение этого курса.
Парламентарий подчеркнул, что память обывателей не обманешь — все осознают, какие последствия могут быть в случае открытого конфликта с Россией, к которому столь рвётся Макрон в надежде на "маленькую победу на Украине". Недовольство людей, что и нашло отражение в результате голосования, оправданно: ни о "маленькой", ни тем более победоносной войне Франции речи не идёт.
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