Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.06.2024 : 87,9595
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.06.2024 : 94,2606
Врач Саламатина: средиземноморская диета помогает продлить срок жизни
  1. Главная
  2. Общество
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:43

Врач Саламатина: средиземноморская диета помогает продлить срок жизни

Доктор Саламатина рассказала об особой пользе средиземноморской диеты. По словам специалиста, такое питание помогает снизить смертность от любой причины на восемь процентов.

Основой рациона в этом регионе являются овощи, фрукты, рыба, оливковое масло и цельнозерновые продукты. Намного меньше, чем в других странах, используются красное мясо, молочные продукты, насыщенные жирные кислоты и алкоголь.

Саламатина также добавила, что эксперименты в течение пяти лет продемонстрировали снижение риска патологий сердца, атеросклероза, а также снижение смертности от любых заболеваний.

Фото: https://commons.wikimedia.org/Geoff Peters (Creative Commons Attribution 2.0)

Мир

Президент Сербии Вучич призвал МВД мобилизоваться к любому сценарию

Президент Сербии Вучич призвал МВД мобилизоваться к любому сценарию

Президент Сербии Александр Вучич призвал МВД приготовиться к угрозам и обеспечить резервы, предупредив о предстоящем ухудшении ситуации в области безопасности в ЕС до конца 2024 года.

Читать полностью
Postimees: президент Эстонии Карис призвал нарастить расходы на ОПК по образцу НАТО

Postimees: президент Эстонии Карис призвал нарастить расходы на ОПК по образцу НАТО

Президент Эстонии Алар Карис призвал к увеличению расходов на ОПК в соответствии с планами НАТО, пишет Postimees.

Читать полностью

Общество

Хирург Умнов рассказал, чем опасен чай в пакетиках-пирамидках

Хирург Умнов рассказал, чем опасен чай в пакетиках-пирамидках

Такой продукт может вызывать онкологию.

Читать полностью
Икону

Икону "Троица" Рублева установили в Троицком соборе на ее историческом месте

Икону "Троица" Андрея Рублева поместили в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Накануне её привезли из московского храма Христа Спасителя. В день святой Троицы, сегодня перед образом проходит праздничная литургия.

Читать полностью

Новости