Доктор Саламатина рассказала об особой пользе средиземноморской диеты. По словам специалиста, такое питание помогает снизить смертность от любой причины на восемь процентов.
Основой рациона в этом регионе являются овощи, фрукты, рыба, оливковое масло и цельнозерновые продукты. Намного меньше, чем в других странах, используются красное мясо, молочные продукты, насыщенные жирные кислоты и алкоголь.
Саламатина также добавила, что эксперименты в течение пяти лет продемонстрировали снижение риска патологий сердца, атеросклероза, а также снижение смертности от любых заболеваний.
Фото: https://commons.wikimedia.org/Geoff Peters (Creative Commons Attribution 2.0)
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