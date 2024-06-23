Доктор Саламатина рассказала об особой пользе средиземноморской диеты. По словам специалиста, такое питание помогает снизить смертность от любой причины на восемь процентов.

Основой рациона в этом регионе являются овощи, фрукты, рыба, оливковое масло и цельнозерновые продукты. Намного меньше, чем в других странах, используются красное мясо, молочные продукты, насыщенные жирные кислоты и алкоголь.

Саламатина также добавила, что эксперименты в течение пяти лет продемонстрировали снижение риска патологий сердца, атеросклероза, а также снижение смертности от любых заболеваний.

Фото: https://commons.wikimedia.org/Geoff Peters (Creative Commons Attribution 2.0)