Запад должен стимулировать Украину начать дипломатические переговоры с Россией, чтобы предотвратить возможное масштабное столкновение, высказала сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в ходе своего выступления в бундестаге, которое было транслировано на YouTube-канале Deutscher Bundestag.



Она подчеркнула, что пора начать мирные переговоры, чтобы избежать потерь жизней и, главное, предотвратить возможность начала третьей мировой войны.



Вайдель отметила, что шаги правительства Германии и прочих государств увеличивают вероятность глобального столкновения. Она также подчеркнула, что идеи Запада о военном триумфе Украины несостоятельны, украинские вооруженные силы не способны одержать победу.



Западные лидеры высказывались о необходимости разрешить украинской армии применять западное вооружение на территории России. Владимир Путин подчеркнул, что представители стран НАТО должны понимать, "с какими последствиями играют" в своих заявлениях о разрешении Киеву наносить удары на территории Российской Федерации.

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