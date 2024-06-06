Запад должен стимулировать Украину начать дипломатические переговоры с Россией, чтобы предотвратить возможное масштабное столкновение, высказала сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в ходе своего выступления в бундестаге, которое было транслировано на YouTube-канале Deutscher Bundestag.
Она подчеркнула, что пора начать мирные переговоры, чтобы избежать потерь жизней и, главное, предотвратить возможность начала третьей мировой войны.
Вайдель отметила, что шаги правительства Германии и прочих государств увеличивают вероятность глобального столкновения. Она также подчеркнула, что идеи Запада о военном триумфе Украины несостоятельны, украинские вооруженные силы не способны одержать победу.
Западные лидеры высказывались о необходимости разрешить украинской армии применять западное вооружение на территории России. Владимир Путин подчеркнул, что представители стран НАТО должны понимать, "с какими последствиями играют" в своих заявлениях о разрешении Киеву наносить удары на территории Российской Федерации.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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