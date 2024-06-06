Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.06.2024 : 88,7604
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.06.2024 : 96,5698
Правые в Германии призывают к переговорам
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:24

Правые в Германии призывают к переговорам

Запад должен стимулировать Украину начать дипломатические переговоры с Россией, чтобы предотвратить возможное масштабное столкновение, высказала сопредседатель правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в ходе своего выступления в бундестаге, которое было транслировано на YouTube-канале Deutscher Bundestag.

Она подчеркнула, что пора начать мирные переговоры, чтобы избежать потерь жизней и, главное, предотвратить возможность начала третьей мировой войны.

Вайдель отметила, что шаги правительства Германии и прочих государств увеличивают вероятность глобального столкновения. Она также подчеркнула, что идеи Запада о военном триумфе Украины несостоятельны, украинские вооруженные силы не способны одержать победу.

Западные лидеры высказывались о необходимости разрешить украинской армии применять западное вооружение на территории России. Владимир Путин подчеркнул, что представители стран НАТО должны понимать, "с какими последствиями играют" в своих заявлениях о разрешении Киеву наносить удары на территории Российской Федерации.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Jorge Royan (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

Украинские пограничники дежурят на вокзалах

Украинские пограничники дежурят на вокзалах

Пограничники осуществляют наблюдение на железнодорожных станциях на западе Украины с целью выявления тех, кто прибыл в близлежащие территории с намерением незаконно покинуть Украину, передал информацию пресс-секретарь пограничного отряда в Черновцах, Константин Лисник.

Читать полностью
Шор: Молдавия находится под внешним влиянием

Шор: Молдавия находится под внешним влиянием

Молдова — страна спокойная, однако оказывается под большим влиянием Запада, отметил на Петербургском международном экономическом форуме оппозиционный политик из Молдовы Илан Шор.

Читать полностью

Общество

Министр Фальков: студенты должны использовать ИИ не для списывания, а для исследований

Министр Фальков: студенты должны использовать ИИ не для списывания, а для исследований

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков выступил на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркнув важность этичного использования искусственного интеллекта (ИИ) в образовании.

Читать полностью
В Новой Москве будет построен крупнейший в России аквакурорт

В Новой Москве будет построен крупнейший в России аквакурорт

Девелоперская группа "А101" при содействии банка "Дом.РФ" и организации "Туризм.РФ" создадут самый большой российский аквакурорт в Новой Москве. Документы о ближайшем строительстве были согласованы на ПМЭФ.

Читать полностью

Новости