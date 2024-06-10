Праворадикальная партия свободы (АПС), выступающая против антироссийских санкций и за дипломатическое разрешение украинского конфликта, доминировала в Австрии на выборах в Европарламент, завоевав большинство голосов за счет электората, прежде поддерживавшего партию нынешнего канцлера республики Карла Нехаммера, выяснил опрос, проведенный Институтом Форсайт для австрийского телеканала ORF.



"221 000 сторонников Австрийской народной партии (АНП, по-немецки ÖVP, партнер Нехаммера) отдали свои голоса в пользу АПС", — отмечает телеканал, сославшись на результаты исследования о причинах выборов.



Подчеркивается, что членам АПС удалось превратить европейские выборы в протестное выражение мнения. "АПС собрала большинство новых голосов из электората АНП — это также свидетельство протеста для многих, особенно внутри страны", — добавляет телеканал.



По его данным, 25% современных избирателей АПС на выборах в ЕП перешли из прежнего электората АНП по сравнению с предыдущими европейскими выборами. Телеканал сообщает, что лишь 55% из примерно 891 000 голосов, отданных за АПС, были от выдвигавшихся партией в 2019 году.



Также отмечается, что благодаря протесту избирателей "против системы" АПС удалось повлиять на явку избирателей, которая была довольно низкой на предыдущих выборах в ЕП.



По предварительным данным подсчета голосов, опубликованным МВД страны, АПС занимает лидирующее положение на выборах в Европейский парламент в Австрии с результатом в 25,7%, второе место занимает Австрийская народная партия под руководством канцлера Нехаммера с 24,7%.

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