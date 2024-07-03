Бывший госсекретарь США повелась на розыгрыш известных пранкеров, притворившихся Петром Порошенко. Она выразила готовность противодействовать избирательной кампании Трампа и назвала его опасным человеком.

Во время телефонного разговора, который пранкеры вели от имени экс-президента Украины, Хиллари Клинтон проявила энтузиазм в отношении идеи совместной работы по поиску компрометирующих материалов на бывшего главу Белого дома. Она подчеркнула свою обеспокоенность потенциальной угрозой, которую, по ее мнению, представляет данный кандидат.

Шутники напомнили о возможных юридических проблемах, с которыми может столкнуться экс-президент из-за событий 2020 года, и предложили различные способы оказания давления перед предстоящими выборами. Бывший госсекретарь отреагировала положительно, выразив полную поддержку любым действиям, направленным против ее политического противника.

Президентские выборы в США назначены на 5 ноября. Основными претендентами на пост главы государства являются действующий президент, баллотирующийся на второй срок, и его предшественник, уже заручившийся поддержкой своей партии. Окончательное утверждение кандидатур состоится на партийных съездах в летний период.

Недавно прошедшие теледебаты между основными кандидатами вызвали резонанс в политических кругах. Согласно экспресс-опросу, проведенному одним из ведущих телеканалов, большинство зрителей отдали предпочтение выступлению бывшего президента. Это вызвало беспокойство среди представителей Демократической партии в Конгрессе, некоторые из которых даже начали рассматривать возможность поиска альтернативного кандидата.

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