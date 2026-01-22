Европа вводит новые сборы в 2026 году — поездка может подорожать, если пропустить один пункт

Путешествия для россиян в 2026 году становятся разнообразнее: всё чаще выбирают не только привычные курорты, но и "экзотику". На спрос заметно влияет то, что растёт число удобных перелётов через крупные пересадочные хабы (Стамбул, Дубай, Доха и др.), а где-то появляются и более прямые/короткие маршруты. Из-за этого многие направления ощущаются проще и "ближе", даже если находятся далеко.

Экзотика перестаёт быть редкостью

Туроператоры и агентства отмечают: когда дорога становится понятнее (меньше пересадок, прозрачнее логистика, проще с сервисом на месте), люди охотнее пробуют новые маршруты. На этом фоне растёт интерес к ОАЭ, Занзибару и Кабо-Верде, а также к относительно "неэкзотическим", но очень комфортным вариантам вроде Мадейры и Албании.

"Когда перелёт и организация проще, у туристов меньше стресса и сомнений — и они чаще решаются на новые направления", — отмечают представители туррынка.

При этом "экзотика" не обязательно означает очень дорогие поездки: почти в каждом направлении можно подобрать разные форматы — от бюджетных отелей до премиальных курортов. Туристам становится легче сравнивать варианты по цене, питанию, локации и уровню сервиса — и собрать поездку под свой бюджет и ожидания.

Комфорт важен даже в активном отдыхе

Меняется не только география, но и формат отдыха. Всё больше людей хотят удобств там, где раньше их считали необязательными: даже в горах и на трекингах выбирают маршруты с ночёвками в домиках/лоджах, чтобы идти "налегке" и без тяжёлого рюкзака.

Ещё один тренд — отпуск несколько раз в год. Вместо одной длинной поездки многие выбирают несколько коротких: так проще подстроиться под работу, семейные планы и сезонные цены.

Практические изменения в популярных странах: что учесть заранее

Если вы планируете поездки в традиционные направления — Египет, Италию, Болгарию и другие европейские страны, — важно заранее проверить местные правила, сборы и ограничения: в 2026 году заметны сразу несколько изменений.

Болгария: ожидается переход на евро. При этом лев давно привязан к евро фиксированным курсом, поэтому резкого "скачка" цен на месте обычно не ждут — но округления в первые месяцы возможны.

Рим: с февраля планируют платный доступ к фонтану Треви - 2 евро с человека в определённые часы.

Милан: запретили крепить "ключи/замки" и размещать почтовые ящики на уличных объектах и фасадах в общественных местах. Власти объясняют это внешним видом города, ростом краткосрочной аренды и рисками злоупотреблений.

Эдинбург: вводится доплата за проживание — 5% туристический сбор. Похожие меры могут появляться и в других городах, где пытаются сдерживать турпоток.

Нидерланды: деревня-музей Zaanse Schans вводит платный вход 17,5 евро, объясняя это перегрузкой небольшой территории туристами.

Египет: к концу января планируют заменить бумажные визы цифровой системой для всех пассажиров.

Про ручную кладь и жидкости

В ряде аэропортов меняются правила провоза жидкостей: благодаря современным сканерам некоторые хабы разрешают брать больший объём в ручную кладь. Например, аэропорт Вены планирует внедрить такой порядок.