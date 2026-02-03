Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка робот-гуманоид
Девушка робот-гуманоид
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 20:25

ИИ с человеческим лицом и железной логикой: Китай делает ставку на то, что работает здесь и сейчас

Китай увеличил рынок искусственного интеллекта до 170 млрд долларов — аналитики

Китайская гонка в сфере искусственного интеллекта сегодня выглядит куда напряжённее и амбициознее, чем ещё пару лет назад. Показательные демонстрации, громкие стартапы и масштабная поддержка государства складываются в единую картину технологического рывка. От человекоподобных роботов до собственных чипов — Пекин делает ставку на практическое внедрение ИИ. Об этом сообщает TIME.

Роботы, которые пугают своей человечностью

Для Хэ Сяопэна, основателя и генерального директора XPeng, презентация гуманоидного робота IRON в ноябре стала личным моментом гордости. Устройство настолько точно копировало движения человека, что в сети заподозрили подлог и "человека в костюме". Чтобы развеять сомнения, Хэ прямо на сцене вскрыл ногу робота и показал сложные механизмы, отвечающие за баланс и адаптацию к неровной поверхности.

"Сначала мне было грустно. Робот как наш одноклассник, наш ребёнок. Но потом я почувствовал гордость", — рассказывает основатель и генеральный директор Хэ Сяопэн.

Экосистема ИИ: масштабы и ограничения

Несмотря на санкции и ограничения на поставки передовых GPU Nvidia, китайская индустрия ИИ продолжает расти. В 2023 году её объём оценивался в 160-170 млрд долларов, а в стране насчитывается более 5300 компаний, работающих в этой сфере. Китай также лидирует по числу патентов в области генеративного ИИ, опережая США в несколько раз.
При этом в мире всё чаще обсуждаются пределы развития больших языковых моделей и вопрос, действительно ли они способны бесконечно ускоряться, — эту дискуссию подогревает и материал о том, что чат-боты ИИ перестали быстро умнеть после первых лет бурного роста.

Китайские ИИ-тигры и ставка на доступность

На волне интереса к ИИ в Китае сформировалась группа так называемых "ИИ-тигров" — стартапов StepFun, Zhipu AI, Moonshot, MiniMax, 01. AI и Baichuan. Они стали локальными чемпионами регионов, конкурируя не столько между собой, сколько с глобальными гигантами.

"Мы просто продолжаем совершенствовать нашу модель, чтобы увеличить долю доходов и лучше обслуживать глобальную аудиторию", — отмечает генеральный директор MiniMax Янь Цзюньцзе.

MiniMax делает ставку на низкую стоимость услуг, предлагая решения, сопоставимые с OpenAI, но значительно дешевле, что особенно важно для рынков Азии и развивающихся стран.

Государственная стратегия и технологический суверенитет

Китайский подход к ИИ во многом определяется ролью государства. Программа AI+ и проект 15-го пятилетнего плана предусматривают интеграцию ИИ в большую часть экономики к 2030 году. Для этого модернизируется научная экосистема, усиливается проектное финансирование и вводятся щедрые налоговые льготы, в том числе для разработчиков полупроводников.
Параллельно развивается и прикладная робототехника: от складских машин до гуманоидов с элементами "чувствительности", чему созвучны разработки, где в Китае создают синтетические нервы для роботов, повышающие безопасность и точность взаимодействия с человеком.

От моделей к реальному миру

В отличие от США, где активно обсуждается идея резкого прорыва к AGI, Китай концентрируется на постепенном распространении ИИ в транспорте, промышленности и медицине. Этот путь требует не только алгоритмов, но и устойчивых цепочек поставок, понятных правил регулирования и готовности бизнеса внедрять технологии на практике.
Именно такая стратегия — масштабная, прагматичная и ориентированная на реальное применение — может в итоге определить, кто окажется лидером не в лабораторных тестах, а в повседневной экономике будущего.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.

