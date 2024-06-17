Позиция трех государств — Венгрии, Сербии и Турции, выраженная на встрече в Швейцарии при обсуждении ситуации в Украине, не повредит отношения с Россией, сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.



Песков подчеркнул, что данная позиция данных стран не окажет негативного влияния на отношения с Россией.



По словам Пескова, Россия обязательно учтет позицию, заявленную данными странами, это имеет значение.

Песков также подчеркнул, что Россия учтет точку зрения данных государств, выраженную на саммите в Швейцарии по вопросу Украины, и будет продолжать толковать им свои аргументы.



Россия будет продолжать разъяснять свою позицию и взаимодействовать с участниками встречи в Швейцарии в конструктивном духе, выбирая диалог и объяснение своего взгляда на ситуацию.

Фото: www. kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)