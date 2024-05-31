Бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп своими высказываниями относительно России представляет опасность для Европейского союза и Америки, отмечает издание The Washington Post.



По мнению советника по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Тома Донилона, высказывания Трампа, поощряющие Россию к принятию любых действий в отношении европейских союзников, являются одними из самых тревожных заявлений, которые делал кандидат от основной партии на выборах в президенты. Позиция Трампа является прямой и реальной угрозой для безопасности США и Европы.



Том Донилон подчеркнул, что необъяснимые и поразительные отношения между Трампом и Путиным, а также его агрессивное отношение к НАТО не способствуют созданию доверия в Европе и Украине.

В феврале Трамп заявил, что не стал бы препятствовать России в случае нападения на страны-члены НАТО, если бы те не исполняли свои финансовые обязательства перед альянсом.



В ходе интервью для программы с Такером Карлсоном Владимир Путин детально пояснил, что Россия не планирует атаковать страны-члены НАТО, включая Польшу, Латвию и другие балтийские государства. При этом в западном мире политики регулярно напуганы российской угрозой, отвлекая внимание общественности от своих внутренних проблем.



Российский лидер также заявил, что в 2008 году страны НАТО предложили Киеву вступить в альянс, но Россия всегда была против присоединения Украины к НАТО. Кроме того, он отметил, что Вашингтон оказывал давление на другие страны организации, продвигая идею расширения альянса за счет присоединения Украины и Грузии.

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