Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 91,1868
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2024 : 100,7622
Тренер: поза кобры не подойдет тем, у кого повышенное давление
  1. Главная
  2. Спорт

Тренер Бутова рассказала, кому нельзя делать позу кобры

Тренер: поза кобры не подойдет тем, у кого повышенное давление

Поза кобры положительно влияет на здоровье опорно-двигательного аппарата и внутренних органов, задействует мышцы спины, ягодиц и рук, укрепляя их. Однако не всем полезна эта асана. Фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала, кому не стоит становиться в позу кобры.

Асана помогает "раскрыть" грудной отдел позвоночника, это нормализует работу щитовидной железы, улучшает психоэмоциональное состояние. К противопоказания Бутова отнесла период беременности и менструацию.

"При повышении артериального давления лучше не прогибать шейный отдел позвоночника", — цитирует эксперта "СЭ".

Еще тренер не советует стоять в этой позе тем, у кого повышена функция щитовидной железы, есть защемление и смещение межпозвоночных дисков, грыжи, заболевания позвоночника и воспаления.

Фото: commons. wikimedia.org/Spacefit app (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).

Мир

Sözçü: Анкара сочла чёрной пропагандой сериал Netflix

Sözçü: Анкара сочла чёрной пропагандой сериал Netflix "Фамагуста" о событиях 1974-го

МИД Турции раскритиковал сериал "Фамагуста", который касается событий 1974 года. В ведомстве заявили, что данный проект представляет собой "чёрную пропаганду кипрско-греческой администрации", пишет Sözçü.

Читать полностью
Глава Минфина ФРГ Линднер: итоги выборов в Тюрингии и Саксонии болезненны

Глава Минфина ФРГ Линднер: итоги выборов в Тюрингии и Саксонии болезненны

Министр финансов ФРГ и лидер Свободных демократов Кристиан Линднер огорчён результатами региональных выборов в Саксонии и Тюрингии.

Читать полностью

Общество

Кушанашвили упрекнул Гарика Харламова в высокомерии

Кушанашвили упрекнул Гарика Харламова в высокомерии

Отар Кушанашвили объяснил, почему комик Гарик Харламов пренебрежительно относится к деньгам.

Читать полностью
Екатерина Стриженова решила мужественно встретить старость

Екатерина Стриженова решила мужественно встретить старость

Телеведущая Екатерина Стриженова показала фото с признаками старения и поразмышляла о старости.

Читать полностью

Новости