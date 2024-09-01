Тренер Бутова рассказала, кому нельзя делать позу кобры

Тренер: поза кобры не подойдет тем, у кого повышенное давление

Поза кобры положительно влияет на здоровье опорно-двигательного аппарата и внутренних органов, задействует мышцы спины, ягодиц и рук, укрепляя их. Однако не всем полезна эта асана. Фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала, кому не стоит становиться в позу кобры.

Асана помогает "раскрыть" грудной отдел позвоночника, это нормализует работу щитовидной железы, улучшает психоэмоциональное состояние. К противопоказания Бутова отнесла период беременности и менструацию.

"При повышении артериального давления лучше не прогибать шейный отдел позвоночника", — цитирует эксперта "СЭ".

Еще тренер не советует стоять в этой позе тем, у кого повышена функция щитовидной железы, есть защемление и смещение межпозвоночных дисков, грыжи, заболевания позвоночника и воспаления.

Фото: commons. wikimedia.org/Spacefit app (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).